Исполнитель главной роли в фильме «Лето» Тео Ю: Играть Цоя - это почти как играть Иисуса Христа

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-05T19:10:24+03:00

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Тео Ю снимался у Ким Кидука и Дрейка Доремуса, но звездой его, похоже, сделает роль Виктора Цоя. При том, как ни странно, не только в России. Но путь к роли был долог и тернист. Непроста и судьба фильма, который представлял нашу страну на недавнем Каннском фестивале и сегодня выходит в широкий прокат.

- Как тебя утвердили на роль Цоя?

- Я дружу с режиссёром Русланом Паком, он работает в Южной Корее. В прошлом году я получил от него сообщение о том, что его знакомый музыкант утверждён на роль в фильме про молодого Виктора Цоя. Он спросил нет ли у меня на примете кого-нибудь, кто может попробоваться на роль Виктора.

О том, кто такой Цой я узнал лет 15 назад, когда интересовался судьбами корейцев за рубежом. В молодости я был потолще, чем сейчас - поэтому никогда не предполагал, что могу сыграть Виктора. Но мой друг убедил меня послать мои фотографии - в конце концов, я похудел и меня волнистые волосы… Я сделал селфи и послал их. Потом мне передали из Москвы, что режиссёр просит записать видео, где я играю на гитаре - не обязательно песню группы «Кино». Кирилл хотел посмотреть, как я выражаю себя в музыке. Видимо, ему понравилось то, как я это сделал, и меня пригласили на пробу. Так я впервые приехал в Россию, в Москву и оказался в «Гоголь-центре», где в течение 3 или 4 часов подряд меня пробовал на роль Кирилл Серебренников. Думаю, он хотел понять, насколько я гибок эмоционально, насколько способен на разные проявления в роли. Дней через десять я получил звонок, что утвержден на роль.

- Удивительно, что в Южной Корее так хорошо знают Виктора Цоя.

- Да, у нас все о нём знают, особенно более старшее поколение. В восьмидесятые в Корее были политические репрессии, и в прессе регулярно писали о молодом корейском рок-музыканте и диссиденте, который становился очень знаменитым в России. У нас хорошо известна его музыка. Между прочим, в 1990-м году Цой собирался дать концерт в Корее, но, к сожалению, погиб. Корейцы вообще очень интересуются тем, что происходит с людьми их национальности за границей. Такие фильмы, как «Лето», у нас популярны.

Тео Ю роль Виктора Цоя похоже сделает звездойФото: кадр из фильма

- Насколько страшно тебе было браться за эту роль?

- Я и до начала работы знал, что Цой - легенда в России, что его песни требовали перемен, что он стал их символом. Но еще во время проб мы договорились с Кириллом, что позволим себе определенную свободу в рассказе о его молодости - потому что в те годы его мало кто знал. Но сказать, что я чувствовал большую ответственность - ничего не сказать. Играть Цоя - это почти как играть Иисуса Христа. Лично мне так кажется.

- Как ты преодолел этот священный ужас?

- Я очень нервничал до того момента, когда Наташа Науменко (жена рок-музыканта Майка Науменко, по воспоминаниям которой снят фильм «Лето» - С.Т.) посетила съемочную площадку и зашла ко мне в трейлер. Мы немного поговорили и я обнял её на прощание. И вдруг она говорит: «Это как обнять Виктора!». Для меня это было благословением. Позже она увидела съемочный материал и передала через помощника, что почувствовала в нем душу Виктора. Для меня этого было достаточно! Я уже не волновался о том, кто и что скажет. Это её история, и поэтому её мнение для меня было важнее, чем мнение других зрителей. Ее и Кирилла.

- Вы обошлись без особого грима в картине, хотя не сказать, чтобы ты был так уж похож на Виктора.

- Да, только волосы и одежда. Я ещё немного похудел, но Кирилл сказал, чтобы я остановился. Главным было присвоить себе манеры, свойственные Виктору, чтобы в них мы могли почувствовать намёки на того Цоя, каким мы его узнали, когда он стал суперзвездой. Мне не нужно было его копировать. Только сделать так, чтобы зритель понимал, кем этот человек может стать. Как в фильме «Крёстный отец», где во второй части Роберт де Ниро играет персонажа Марлона Брандо в молодости, при этом будучи совершенно на него не похож. И тем не менее по тому, как он двигается, по его манерам мы чувствуем, что это один и тоже человек, что он мог быть таким в молодости - и нам этого достаточно.

- Я знаю, что ты очень серьезно готовился к роли, посмотрел все, что можно, на YouTube. И когда тебе говорили, что Цой не так держал сигарету, ты ссылался на конкретное видео, где он держит ее именно таким образом.

- Да! У меня было всего три с половиной недели на подготовку, и я просто сошел с ума, изучая всё, что было доступно, все что я мог использовать и украсть - что-то из фильма «Игла», что-то из каких-то музыкальных клипов - чтобы потом все это соединить в роль. Я очень старался честно выполнять свою работу.

Российская премьера фильма «Лето» Кирилла Серебренникова состоялась на открытии «Кинотавра»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что тебе больше всего впечатлило в Викторе, когда ты изучал материал?

- Прежде всего, его дисциплина. Насколько он весь был заточен на музыку. Думаю, что ничего для него не было важнее в жизни, чем его музыка.

- Что ты почувствовал сейчас, когда фильм начали показывать, и - я сам видел - к тебе подходили в Каннах устрашающие, мохнатые русские рокеры и робко просили сфотографироваться?

- Пока еще мало кто видел фильм, но, в основном, реакция была положительной. Посмотрим, что будет дальше - ведь это не только фильм о Викторе, он о трёх персонажах.

- Конечно ты знаешь о ситуации, когда фильм начали осуждать еще до того, как он был снят.

- К счастью, меня это никак не коснулось. Во время съемок продюсеры сделали все, чтобы скрыть меня от посторонних глаз. Никто не знал, кто играет Цоя, и во время съемок я не чувствовал никакого давления. Только давление огромной ответственности, которую я ощущал. Я хотел сыграть свою роль так, чтобы воздать должное этому выдающимся человеку.

- Как было работать с Кириллом?

- Как и он, я вышел из театра, но впервые работал с режиссёром, у которого такие серьезные театральные корни. Для меня его метод работы был очень органичным. Он не давал готовых решений, а хотел найти их вместе со мной. Я посмотрел его спектакль «Сон в летнюю ночь» и понял, что ему необходимо чувствовать предметную среду. Сцена менялась в зависимости от того, какая сегодня погода, идёт ли дождь. Мы органично выращивали эту роль, и мне очень понравился этот совместный труд. Мне очень жаль, что по известным причинам Кирилл не смог приехать в Канны и присутствовать на российской премьере. Но любой зритель, вне зависимости знает он или не знает в каких обстоятельствах делался этот фильм, сможет оценить его качество. В нём есть и серьезные, и очень трогательные, и забавные сцены. Нам было очень трудно его завершить после того, как Кирилла поместили под домашний арест, и возможность впервые увидеть фильм на огромном экране в Каннах оказалась для нас невероятным эмоциональным потрясением и вознаграждением за то, через что мы прошли.

- Как изменилась твоя жизнь после успеха в Каннах?

- Пока сложно сказать, потому что это было совсем недавно. В Корее мне сейчас предлагают больше работы, и впервые в жизни я в ситуации, когда могу выбирать и мне приходится учиться отказывать, чтобы не обижать людей. Раньше такой проблемы не было. Я начал чаще встречаться с людьми, которых уважаю за их работу - ко мне, как к актёру, сыгравшему одну из главных ролей в фильме, который участвовал в каннском конкурса, уже другое отношение. Это был очень важный опыт, определивший всю мою жизнь, и никакие награды, никакие деньги не могут отменить сам факт того, что это было в моей жизни. Возможно, скоро у меня состоится проект с Нетфликс, а пока я получил роль в большом корейско-японском сериале, который снимается по всему миру, на днях мы отправляемся в северную Африку.

- Хотел бы ты ещё поработать в России? Русские продюсеры, как я слышал, собираются тебя приглашать.

- Да, с удовольствием! Сейчас я очень уверен в себе - я работаю уже 15 лет, никогда не был звездой, но всегда очень много трудился, у меня было время отточить мастерство и теперь я чувствую, что готов к работе с российскими режиссёрами. Я считаю себя гражданином мира, и готов ехать работать туда, куда меня зовут. Хотя есть и романтический элемент - мне нравится страна, и я хотел бы приехать сюда ещё раз, потому что у меня все так замечательно здесь складывается. Печально лишь то, что Кирилл не может посещать премьеры фильма, который был бы без него невозможен… Но я надеюсь, что в этой истории будет счастливый конец, мы воссоединимся и наконец-то сможем посмотреть наш фильм вместе.