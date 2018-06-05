Мистика и тайны перевала Дятлова: Похоже, будто Семена Золотарева переехал автомобиль

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-05T19:12:36+03:00

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор неясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Самым старшим участником рокового похода был 37-летний фронтовик Семен Золотарев. О нем мы писали не раз. Семен – по паспорту, он же Александр (так Золотарев представлялся всем) родился на Кубани (станица Удобная) 2 февраля 1921 года – согласно паспорту. А в церковной метрике дата его рождения – 1 марта 1921 года.

Семен закончил 10 классов. По тем временам это уровень чуть ли не нынешнего профессора. Комсомолец, активно занимающийся спортом. Вряд ли такой интересный парень мог быть обойден вниманием силовых органов? Думаем – нет. Где на самом деле служил Золотарев во время войны, а может и после войны, пока загадка. Документам верить нельзя. В биографии Золотарев указывает, что он начал боевой путь с октября 1941 года в батальоне 1570 в составе 24-ой саперной бригады 8-ой саперной армии.

На самом деле этот батальон был сформирован только 1 апреля 1942 года. Получается, что Семен полгода воевал в батальоне, которого не было. Летом 1942 года батальон 1570 практически был разбит. В живых осталось 15-20 человек. 291 человек числятся погибшими и пропавшими без вести. Семен же за всю войну не получил ни одного ранения.

С августа по декабрь 1942 года Семен указывает, что воевал в 20 мотоинженерном батальоне в качестве командира отделения.

На самом деле указанный батальон существовал с 1-го сентября по 1-е ноября. Распался из-за больших потерь. Опять непонятно, где Семен воевал три месяца? Остается только предполагать, что на самом деле служил он в таких секретных частях, оглашать которые нельзя в биографии даже после войны?

Конечно же, есть немало домыслов в связи с темным военным прошлым Золотарева, что на самом деле Семен мог погибнуть, а его документами воспользовался кто-то другой, похожий на нашего героя. Есть, например, мутные сведения о старшем брате Семена – Николае, который работал у немцев, а под конец войны пропал без вести. Но мы не беремся развивать эту тему, за неимением документов, фактов.

Могила Семена Золотарева - предположительно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но если даже предположить, что под ликом Семена скрывался кто-то другой, то и тут всплывает загадка, ставящая нас в тупик. Как у Семена, так и, предположительно, у двойника, не было на руках татуировок. После войны Семен (или его двойник) вел уроки физкультуры, раздеваясь по пояс. Ученики татуировок не помнят, как не помнят их и родственники Семена. А вот у погибшего на перевале, который был обозначен как Семен Золотарев, оказались на руках странные татуировки: нечто похожее на свеклу или знак карты пик, а также непонятная аббревиатура «ДАЕРММУАЗУАЯ».

Лицо у погибшего на перевале, и обозначенного как Семен Золотарев, было неузнаваемо. Потому до сих пор сомнения – того ли похоронили под памятником Семену Золотареву? К тому же захоронение Золотарева вообще не отмечено в реестре кладбищ Екатеринбурга. То есть, по документам, его в этом городе и не хоронили. Это и побудило родственников Семена попросить нас провести эксгумацию и установить родство с помощью ДНК-экспертизы. Мы, журналисты «КП», охотно взялись помочь им, чтобы в том числе изучить характер травм покойного.

Рабочие вскрывают могилу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОВПАЛО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ

Эксперт Эдуард Туманов на эксгумации не был, но он внимательно изучил фото, видео останков.

- Я не могу утверждать, - сказал Эдуард Викторович, - что мои выводы кардинально отличаются от выводов эксперта Никитина, который проводил эксгумацию. Он очень грамотный эксперт. Просто мы сделали то, что он на кладбище не делал. Сопоставили повреждения с повреждениями, которые описывал эксперт Возрожденный в 1959 году в морге города Ивделя.

Совпало практически все. Правда, Возрожденный, описывая металлические коронки, указал на одну больше. Но один из зубов покрыт пломбой из металлической амальгамы на жевательной поверхности. И можно допустить, что в условиях недостаточной освещенности он блеск амальгамы принял за металлическую коронку.

На эксгумации не нашли одного зуба. Но это часто бывает, когда при извлечении черепа, выпадают зубы. В песке их можно просто не заметить.

Что касается локализации переломов ребер, то, которое указал Возрожденный, и то, которое было выявлено при эксгумации скелета, полностью совпадают.

Судмедэксперт проводит предварительную экспертизу останковФото: Алексей БУЛАТОВ

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ ЭКСПЕРТ ВОЗРОЖДЕННЫЙ

- Но кое-чего нет в описании Возрожденного, - продолжает Эдуард Викторович. - Он не описывает переломы лопатки, которые были выявлены на эксгумации. Но это можно объяснить тем, что Возрожденный недостаточно полно исследовал труп, то есть не были вскрыты мягкие ткани спины, что следовало бы при этом виде экспертизы сделать при таких повреждениях.

Получается, что перелом ребер возник в результате компрессии (сдавления) груди в передне-заднем направлении, несколько по диагонали. Это была компрессия каким-то достаточно твердым, тупым предметом с поверхностью, сопоставимой с поверхностью груди. А перелом лопатки больше характерен для травматических воздействий каким-то предметом, чья травмирующая поверхность меньше поверхности лопатки.

- Можно сказать, что это были два удара по спине в область лопатки?

- Да, два удара. Локализация повреждений лопатки позволяет предположить, что было не менее двух травматических воздействий в проекцию лопатки.

- А если предположить, что Семен упал на спину? На склоне много острых камней.

- Можно гипотетически допустить, что он лежал, опираясь лопаткой на выступающие камни. При этом на него шла компрессия груди спереди назад. Но это уже большое допущение.

- Эксперт Сергей Никитин описывает в своем заключении, что Золотарев получил эти травмы, лежа на спине. Предположим, что он лежал на спине в снежной пещере в овраге. И на него обвалилась огромная масса снега. Поломало не только ребра, но и лопатку, которую придавило на камни.

- Если бы там была твердая поверхность под телом, то сломались бы еще остистые отростки позвонков. Но остистые-то не повреждены.

- А если предположить, что его убили двумя ударами в спину?

- Нет. Переломы лопатки – это не смертельные переломы.

- Сразу видится картина. На человека кто-то замахивается, палкой. Он пытается увернуться и поворачивается как бы спиной. И удар вместо головы приходится по верху спины, по лопатке.

- Как вариант. Или просто человек стоит. К нему подходят сзади, бьют той же палкой. Насчет палки вы правильно отметили, потому что сломанный нижний край лопатки в области угла как раз мог быть сломан от удара предметом удлиненной формы.

ВЗРЫВ ИСКЛЮЧАЕМ

- А еще у Семена, похоже, был перелом костей таза?

- Есть дефект правой подвздошной кости. Отсутствует фрагмент. Я не могу сказать – этот дефект уже изначально был, когда извлекли таз из могилы, либо образовался при извлечении.

- Но ведь не похоже, что кость повредили лопатой при раскопке.

- Не похоже. Но определить прижизненный перелом или посмертный можно только в строго лабораторных условиях.

- Если предположить, что перелом подвздошной кости тоже прижизненный, как и переломы ребер, лопатки, какая складывается картина трагедии?

- Знаете, если бы мне просто представили описание повреждений, и я не знал бы обстоятельств дела, то сказал бы, что человека, скорее всего, переехал автомобиль. Но, учитывая ситуацию в целом, я готов поверить в мистику. Все переломы разные. И это должно быть какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы все травмы образовались, например, от схода на человека большой массы снега.

- А это могли быть удары?

- Нужно разделять повреждения. Переломы ребер – это от сдавления. Переломы лопатки – от ударов, два удара, как минимум. Переломы подвздошной кости – это тоже удар. К тому же перелом бедра тоже с правой стороны как ребра и лопатка.

- Можно ли сломать подвздошную кость ударом палки или приклада?

- Сложно сказать. Ее можно сломать ударом ноги, если человек лежит. Правда, сила удара должна быть очень большой.

- Взрывную волну рассматриваем?

- Исключаем. Ни на одном погибшем нет признаком действия взрыва. Но при этом фактически однотипных повреждений ни у кого нет. Они все разные. Есть вдавленный перелом черепа у Николая Тибо. Есть переломы ребер, ну, немножко по другим анатомическим линиям. У иных совсем нет повреждений костей скелета, но есть повреждение мягких тканей. У кого-то вовсе не обнаружено повреждений.

- Что-то общее можно определить?

- Можно сказать, что те повреждения, которые отмечены у погибших – это действие твердых, тупых предметов либо с преобладающий, либо с ограниченной травмирующей поверхностью в зависимости от того, где такие повреждения локализуются. То есть мы можем исключать там действия инфразвука, ультразвука, взрывной волны, радиации, психогенные факты. Это мы все можем сразу отметать. Это исключительно действие твердых тупых предметов.

Геолог Владимир Кузнецов работал в районе перевала Дятлова в 1968 годуФото: скриншот видео

СТРАННЫЕ ВИДЕНИЯ

Автомобиль на месте гибели ребят, конечно же, появиться не мог. Однако рассуждения эксперта Туманова напомнили нам историю, которую рассказал однажды бывший геолог Владимир Кузнецов, который работал в районе перевала Дятлова в 1968 году.

- В конце августа мы попросились у нашего начальника на несколько дней сбегать на гору Отортен, потому что слышали от старших товарищей, что там есть бурые железняки на вершине, - вспоминает геолог. - А где бурые железняки, там возможно есть и медь, и золото. Мы решили взять образцы. Отправились впятером. С нами три собаки. И вот только перевалили хребет Черканур, сразу у всех появилось плохое ощущение. Страх какой-то. Будто кто на тебя сзади смотрит невидимый. И кругом тишина и птиц не слышно. Потом попала полоса лесоповала шириной километра два. Пришлось по стволам идти просто. Дошли почти до верховий Лозьвы. Это километров пять северней от перевала Дятлова. Осталось километров десять-пятнадцать до Отортена. Решили заночевать. Ночь не спали. Пять человек, так вот, сидели у костра, дрожали, боялись. А ведь все молодые. Сколько раз в одиночку по тайге хаживали. А тут такой непонятный страх.

На Отортен геологи так и не поднялись. Решили вернуться обратно, особенно после того, как вдруг увидели размытый тракторный след.

- Гусеницы у него широкие, типа «Чебоксарца». Откуда взялся? - удивляется Кузнецов. - Сейчас я анализирую, там его никогда не могло быть. Места глухие, там не рубили лес. Непонятно, как мог туда трактор проехать по бездорожью? Он начался возле маленького притока Лозьвы, а где закончился, неизвестно. Мы не раз потом обсуждали, что это могло быть, но никаких вариантов не было. Такой след могла оставить только техника.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОПРОСА

В 1959 году судмедэксперт Борис Возрожденный, который вскрывал в морге тела дятловцев, отвечая на вопросы следователя, сказал: «Повреждения головы у Тибо могли быть результатом броска, падения или отбрасывания тела. Я не полагаю, что эти повреждения Тибо мог получить при падении с высоты своего роста, т.е, что он поскользнулся и ударился головой. Обширный, вдавленный, многооскольчатый и очень глубокий (перелом свода и основания черепа) перелом может быть результатом отбрасывания автомобилем, движущимся с большой скоростью или при прочей транспортной травме. После такого удара он находился в состоянии тяжелой контузии головного мозга, т.е. был в бессознательном состоянии.

- Как можно объяснить происхождение повреждений (переломов ребер) у Дубининой и Золотарева - можно ли их объединить одной причиной?

- Они являются результатом воздействия большой силы, приблизительно такой, какая была применена в отношении Тибо".

ОТ АВТОРОВ

Мы благодарим наших собеседников и продолжаем изучать тайну перевала Дятлова. Если у вас есть что сообщить нам по этой теме, пишете по адресу: konata@kp.ru, vars@kp.ru.