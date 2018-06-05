Первый вице-спикер парламента Ирана - "КП": Судьба ядерной сделки зависит от Европы

СЕГОДНЯ 17:33 2018-06-05T18:54:00+03:00

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В последние недели Иран снова оказался в центре международной повестки после того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Этот Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД) Россия, США, Китай, Германия и Франция готовили не один год, и все отмечали его успешность. Экс-президент США Барак Обама назвал решение преемника ошибкой, а бывший госсекретарь Джон Керри, как передал канал Fox News, сейчас ведет "теневую дипломатию", пытаясь спасти результаты своей работы - даже встретился в мае с главой иранского МИДа.

"Комсомолка" расспросила о судьбе ядерной сделки первого заместителя председателя парламента Ирана Али Мотахари, приехавшего в эти дни в Москву на организованный Госдумой международный форум "Развитие парламентаризма". Возглавляющий иранскую делегацию политик от общения с прессой отказался, но для "КП" сделал исключение.

- С какими мыслями вы приехали в Москву?

- Мы приехали к вам, потому что принимаем философию этого форума и хотели бы, чтобы представители меджлиса обязательно приняли бы в нем участие. За последние годы отношения Ирана и России, в том числе межпарламентские связи, очень расширились и активно развиваются. Нынешние вызовы в мире спровоцированы несправедливостью в международных отношениях из-за жадности и империализма некоторых государств. Двойные стандарты на различных уровнях бросают большую тень на мировой порядок и создают угрозу мировой безопасности. Пока царит несправедливость, всегда будут существовать группа стран в обороне и агрессивная группа. Односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий в то время, как МАГАТЭ подтверждает приверженность Ирана своим обязательствам, - один из примеров такой несправедливости. И миссия присутствующих здесь парламентов - выразить с этим свое несогласие.

- Можно ли сохранить ядерную сделку с учетом того, что все участники, кроме США, отмечают ее успех?

- Это во многом зависит от поведения европейских стран. Если они не будут терпеть давление США на европейские компании и сделают так, чтобы их компании не могли бы серьезно пострадать от американских санкций. Например, как это было с блокирующим законом ЕС от 1996 года по Кубе (такой закон, запрещающий европейским компаниям подчиняться санкционному режиму США, если он вредит интересам ЕС, был подготовлен из-за американских санкций против Кубы, Ливии и Сирии. И не исключено, что его могут применить уже в иранском случае. - Ред.). Если сейчас будет сделан аналогичный шаг в отношении недавних санкций США против нашей страны, тогда мы можем надеяться, что Совместный всеобъемлющий план действий устоит.

- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает полноценных военных действий против Ирана в Сирии. На что генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предупредил его, что альянс защищать Израиль в случае чего не будет: "Это не наша работа". В мире запахло новой войной или такой ответ остудит пыл?

- То, о чем говорит генсек НАТО, покажет время. Но это не изменит суть господина Нетаньяху и характер его режима. Когда они найдут возможность, то будут продолжать свою агрессию.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Крест на сделке не поставлен"

- Не стоит говорить, что Иран возобновит работы по своему ядерному досье, начиная с обогащения урана. Я не считаю, что это ставит крест на СВПД. Сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Позиция о том, что иранцы - неуправляемые и рады вырваться из рамок СВПД - это американские оценки, абсолютно не соответствующие реалиям в Тегеране.

Нам надо продолжать взаимодействие в рамках СВПД, соглашение еще не отменено и не разорвано остальными его участниками. Кроме того, существует наше двустороннее сотрудничество, которое целиком идет в русле принципов и подходов СВПД. Мы будем его наращивать, чтобы не допустить еще большего нагнетания напряженности вокруг Ирана.