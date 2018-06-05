2018-06-05T19:10:24+03:00
Политика

В Вене президент России говорил о санкциях, цене на газ и «достоверности» отношений

Путин не показал австрийцам свой новый «Кортеж» [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Поездка стала первой для Путина после инаугурацииПоездка стала первой для Путина после инаугурацииФото: REUTERS
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Во дворе дворца Хофбург шел ремонт, и кортежу Владимира Путина, прилетевшего в Австрию с рабочим визитом, пришлось проезжать не просто в арку, а в арку из строительных лесов. Хорошо хоть, что на время торжественной церемонии встречи с них убрали рабочих.

Тут же выяснилось, что новый лимузин президента России «Кортеж» - машина, несомненно, достойная во всех отношениях, но пока невыездная. За границей Путин продолжает ездить на традиционном «мерседесе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что причина проста - «Кортежей» в гараже главы государства пока еще слишком мало, чтобы ездить на них и в России, и за рубежом.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен, имеющий русские корни, в ожидании приезда гостя коротал время разговором с секьюрити. Тот, периодически прикладывая руку к наушнику, сообщал своему президенту этапы следования кортежа Путина.

В Вене президент России говорил о санкциях, цене на газ и «достоверности» отношений Фото: REUTERS

В Вене президент России говорил о санкциях, цене на газ и «достоверности» отношенийФото: REUTERS

32-летний австрийский премьер Себастьян Курц пригласил во время своего вояжа в Москву Путина приехать в Вену с ответным визитом. И так совпало, что поездка стала первой для Путина после инаугурации. В России этому никто не придал никакого значения, а австрийцы подчеркивали на каждом шагу — это для них были небывалая честь и знак внимания.

Ван дер Беллен, открывая пресс-конференцию, самокритично заметил:

- Я понимаю, что Владимир Путин интересен вам гораздо больше меня, поэтому не буду вас долго занимать.

При этом набор вопросов у австрийских журналистов был стандартным: про русский газ, санкции и «достоверность отношений с Россией».

- Санкции вредны для всех сторон, - ответил Путин, как делал это уже много раз. - И тем, кто инициирует, и тем, против кого направлены эти действия, они вредят. Мне кажется, заинтересованы в их отмене все, и мы тоже. Мы отдаем себе отчет в том, что индивидуально каждой из стран Евросоюза достаточно сложно говорить об этом, но все, что происходит в этой сфере, не мешает нам развивать отношения с Австрией.

Hабор вопросов у австрийских журналистов был стандартным Фото: REUTERS

Hабор вопросов у австрийских журналистов был стандартнымФото: REUTERS

Сказать все это именно в Вене не было лишним — именно австрийцы громче всех в ЕС говорят сегодня о необходимости отмены санкционного режима. Полвека назад — и к этому тоже был приурочен визит — Австрия начала поставки в Европу советского газа, чем успешно занимается до сих пор. Еще и поэтому ван дер Беллен с иронией заметил, что давление США на Вену по газовому вопросу бессмысленно.

- Американский сжиженный газ в 2,5-3 раза дороже российского, - развел он руками.

- Я не думаю, что у нас есть какая-то проблема с достоверностью, - заявил Путин на вопрос местной журналистки, усомнившейся сразу во всем, идущем из России. - Это проблема тех, кто хотел бы, чтобы так выглядела ситуация с Россией. Мы открыты, готовы к сотрудничеству.

Владимир Путин прибыл в Вену на переговоры с президентом.Это первая рабочая поездка Путина после инаугурации и пятый визит в Австрию в качестве президентаДмитрий СМИРНОВ

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