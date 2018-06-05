«Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», - заявил экс-депутат Верховной Рады Украины

5 Июнь 19:27 2018-06-06T01:10:58+03:00

Порошенко проигрывает не только в соцопросах - люди его реально ненавидят Фото: EAST NEWS

Свидетельства об этом могут всплыть во время предвыборной кампании президента Украины, которая начнется в ближайшие месяцы

Изменить размер текста: A A

Бывший депутат украинского парламента Алексей Журавко заявил о прямой причастности Петра Порошенко к гибели пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом.

- Что касается малазийского Боинга МН-17, сбитого 17 июля 2014 года, то я могу с уверенностью на 100% сказать, что эти смерти на совести Порошенко, - написал он на своей страничке в Facebook (ныне заблокированной). - В очень узких кругах, и приближенных к Порошенко, утверждают, что он лично через министра обороны Гелетея, давал команду на уничтожение этого самолета».

- Кто же эти осведомленные люди? - позвонили мы Алексею Журавко.

- Об этом мне действительно рассказывают люди из ближайшего окружения Порошенко, - прокомментировал он «Комсомолке». - И в парламенте есть люди, которые знают, что команду на уничтожение дал лично он. Я не буду их имен называть, чтобы не доставить им проблем - не исключаю, что в будущем будут пропадать свидетели все этих разговоров, а также люди, которые непосредственно знают, что же случилось с «Боингом».

В очень узких кругах, и приближенных к Порошенко, утверждают, что он лично через министра обороны, давал команду на уничтожение этого самолетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А у них есть реальные доказательства этого? Записи разговоров, документы...

- Думаю, когда власть поменяется, будет предоставлено все. Политическая ситуация на Украине сегодня в пикЕ, Порошенко проигрывает не только в соцопросах - люди его реально ненавидят. В процессе избирательной компании, которая скоро начинется, течь по этой истории пойдет сильная и определенные политические силы будут заявлять об этом громко...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Голландии «нашли» отпечатки пальцев «на снарядах, сбивших «Боинг» рейса МН17 над Донбассом

Это стало «доказательством» принадлежности «Бука» Вооруженным Силам РФ (подробности)

РАССЛЕДОВАНИЕ КП

Часть 1. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу

Наш спецкор Николай Варсегов и независимый технический эксперт Юрий Антипов не первый год изучают историю гибели малайзийского рейса МН17 в 2014 году. (подробности)

Часть 2. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Похоже, обломки летели вопреки законам физики

Самолет, как установили следователи-голландцы, летел с северо-запада на юго-восток, чуть-чуть правее села Петропавловка. Именно в этом месте, согласно голландской версии, по левому борту «Боинга» в район кабины пилотов ударили осколки ракеты «Бук». Тут же самолет и начал разваливаться. (подробности)

Часть 3. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Самолет мог быть взорван бомбой в грузовом отсеке

Наш спецкор Николай Варсегов и технический эксперт Юрий Антипов продолжают расследовать гибель малайзийского рейса МН17 в 2014 году (подробности)