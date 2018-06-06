Зачем Пушкина называют "Солнцем голубой поэзии" и приписывают ему чужие стихи

СЕГОДНЯ 01:04 2018-06-05T22:06:50+03:00

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Трудно сейчас поверить, но были времена, когда эпатажные кубисты, футуристы предлагали покончить с великим поэтом.

А КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ

В 1912 году в своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» они прямо-таки отлили в граните: «Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности.» Про пароход – идея самого Владимира Маяковского. Кто-то из футуристов внес поправку – «сбросить с Парохода.» «Сбросить - это как будто они там были, - возразил Маяковский. - Нет, надо бросить с парохода...» Фактически – утопить.

История, однако, распорядилась по-своему. Один Маяковский из всей той команды ниспровергателей остается еще на плаву. Но и он, несмотря на «сто томов своих партийных книжек», значительно уступает в популярности Пушкину. А остальных авторов курьезного сборника- манифеста знают сегодня лишь специалисты –литературоведы, да тонкие ценители …

Александр же Сергеевич по-прежнему живее всех живых. Доказательства?

Недавно встретил в Интернете опрос: «А.С.Пушкин: "Кто проповедь читать захочет людям - тот жрать не должен слаще, чем они." Вы согласны с этими словами?»

Многие согласны. «Респект Пушкину!» - «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!» - «Чистая стопроцентная правда.» - «В принципе, правильно, но слишком категорично…»

В Интернет я полез не просто так. Фразу классика про жратву мне прислал в фейсбучную ленту приятель, не жаловавший богатеньких либералов в правительстве РФ (недавно покинувших Белый дом.) Смотри, мол, как актуально, хлестко звучит сегодня Пушкин!

Но меня фраза слегка смутила. Не помню таких строк у классика. Решил найти первоисточник. Вдруг запамятовал... Оказалось, взята из стихотворения «Еврей -священник». Оно написано в …1962 году. Посвящено начинавшему церковную службу в подмосковном селе Александру Меню. Будущему протоиерею Русской православной церкви, злодейски убитому в 1990-м. Там есть такие строки:

Мы пальцами показывать не будем,

Но многие ли помнят в наши дни:

Кто проповедь прочесть желает людям,

Тот жрать не должен слаще, чем они.

Автор - сценарист, писатель, бард Евгений Агранович. Самые известные его песни - «От героев былых времен не осталось порой имен» из фильма «Офицеры», «Ах, Одесса, жемчужина у моря», «Я в весеннем лесу пил березовый сок.»

А народ уверен – Пушкин написал про проповедь.

« НЕ ПАЛИ ОТЧИЕ ЗНАМЕНА!»

Популярно сегодня в Рунете и пушкинское «Клеветникам России».

Животный утоляя страх

Времен двенадцатого года,

Европа пляшет на костях

Ей ненавистного народа.

И грозный брит и грузный швед,

И галл, презрительно лукавый,

Плюют остервенело в след

Его тысячелетней славы.

И мутной злобою кипят,

За них попрятавшись блудливо,

Поляк спесивый, лит и лат,

Эстонец – пасынок залива.

Хохол с натуги ворот рвет,

За ляхом тянется к европам,

Спеша за шнапс и бутерброд

Служить в неметчине холопом.

И мир вокруг по швам трещит,

И шрамы набухают кровью,

А мы как прежде держим щит

Пустому вопреки злословью.

Умолкни, лживая молва, –

Пускай узнают поименно:

Россия все еще жива!

Не пали отчие знамена!

Аж два серьезных, культурных человека прислали мне его в ленту. С портретом классика.

И вновь сомненья. Да, есть у Александра Сергеевича громкие стихи с таким названием. Но содержание слегка иное.

Быстро выяснилось, что вышеприведенные строки, приписываемые Пушкину, принадлежат нашему современнику, поэту из Петербурга Владимиру Верову (Шереверову).

Он честно опубликовал их 14 лет назад в Рунете под своей фамилией. Дал заголовок «Клеветникам России 2004». Поставив эпиграф «И ненавидите вы нас…За что ж? А.С.Пушкин.»

Стихи пошли в народ. При перепостах их сделали пушкинскими. А что, похоже!

ЛАКЕИ ВЕЧНЫЕ ЕВРОПЫ

Еще одни «пушкинские» стихи на злобу дня гуляют сегодня в Рунете.

Лакеи вечные Европы,

Ее духовные рабы,

Вы извратили отчий опыт

И предков предали гробы.

По прихоти дурной холопы,

Прислужники чужих затей,

Вы быдлом сделались Европы,

Вы полюбили свист плетей.

Вы предавали Русь стократно,

Чужому вверившись уму.

Вас Русь прощала, но обратно

Тянули шею вы к ярму.

Вам Родины милей чужбина.

И суждено вам потому

Знать волю… только господина,

И вечно кланяться ему.

Настоящий автор - член Союза писателей СССР из Донецка Елена Лаврентьева, на ее счету два десятка книг. Про лакеев она написала еще осенью 2003 года, под впечатлением первого киевского майдана. И озаглавила «Так называемой галицкой элите».

Стихи тоже пошли в народ и стали … пушкинскими. Кто еще мог так хлестко и правдиво написать? Только Александр Сергеевич. Благо, у него есть два очень схожих по тематике стихотворения «Клеветникам России» (О чем шумите вы, народные витии?) и «Бородинская годовщина» (Великий день Бородина).

Обратите внимание! Искренние, злободневные сегодня строки Евгения Аграновича про проповедь, стихи Владимира Верова и Елены Лаврентьевой о Европе, ее лакеях с майдана народ активно приписывает не Лермонтову, тому же Маяковскому, Евтушенко, Рождественскому, а именно Пушкину. Выходит, Александр Сергеевич и сегодня остается солнцем русской поэзии, поэтом номер один в России.

Библейский Лот и содомский кот

Впрочем, претендуют на классика не только патриоты, поборники социальной и исторической справедливости, но и сторонники… однополой любви. Они не просто затаскивают Александра Сергеевича в свои голубые ряды, но пытаются слепить из него певца гомосексуализма.

В Интернете гуляет «исследование» под названием «Пушкин - солнце мужской поэзии». Автора называть не буду, поскольку это грязная фальшивка. Один наглядный пример. Среди приятелей Пушкина был «голубой» дипломат, директор департамента иностранных исповеданий, тайный советник Ф. Ф. Вигель, которого в детстве развратил француз-гувернер. Одно время он служил бессарабским вице-губернатором. В ту пору Александр Сергеевич и посвятил ему известные стихи «Проклятый город Кишинев!», где сравнивает столицу Бессарабии с Содомом, погибшим от гнева Господня за «вежливый грех». Шутливо сочувствует Филиппу Филипповичу, к которому могут и не прийти под вечер милых три красавца.

Тебе служить я буду рад

Своей беседою шальною,

Стихами, прозою, душою,

Но, Вигель, пощади мой зад!

Среди приятелей Пушкина был «голубой» дипломат, директор департамента иностранных исповеданий, тайный советник Ф. Ф. Вигель, которого в детстве развратил француз-гувернер

Спустя 10 лет Пушкин запишет в дневнике: «Вигель получил звезду и очень ею доволен. Вчера он был у меня - я люблю его разговор - он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве».

В «исследовании» про солнце мужской поэзии письмо Вигелю со стихами о Кишиневе завершается так: «Передавай поклон братьям Полторацким, Алексееву тоже что-нибудь. Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его. Как жаль, что их нет со мной, но и без них я живу как кот содомский». Из этих строк вырисовывается содомит, чистый гей!

А теперь подлинная концовка послания поэта. С того же самого места. «Пульхерии Варфоломей объявите за тайну, что я влюблен в нее без памяти и буду на днях экзекутор и камергер, в подражание другу Завальевскому; Полторацким поклон и старая дружба! Алексееву тоже и еще что-нибудь. Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его. У нас холодно, грязно - обедаем славно - я пью, как Лот Содомский, и жалею, что не имею с собой ни одной дочки. Недавно выдался нам молодой денек - я был президентом попойки, - все перепились и потом поехали ...» Три точки, судя по другим письмам, дневникам, означают, что поехали в бордель. К женщинам с низкой социальной ответственностью, выражаясь современным языком.

Житель Содома Лот, о котором упоминает Пушкин, в Библии готов был отдать развратным горожанам своих дочерей, лишь бы спасти от мужеложства ангелов. Господь спалил Содом за тяжкий грех, с тех пор называющийся содомским. Оставив в живых лишь семью праведника Лота. Дочки, оставшись без женихов, напоили отца и зачали от него. На это шутливо намекает поэт. Так что Пушкин в письме выступает чистым натуралом. Каким и был в жизни автор посвящения Анне Керн «Я помню чудное мгновенье» и многих других чудесных стихов о любви к прекрасным дамам.

Но геи дам не любят.

Поэтому в «исследовании» все упоминания о женщинах из писем, стихов Александра Сергеевича вымараны, как в отрывке про Кишинев. Дескать, Пушкин был любовником Вигеля, Чаадаева, других своих лицейских и прочих друзей, а на слабый пол не обращал внимания. Вот уж действительно, противные!

Есть, однако, место, где Пушкина сегодня очень не любят, называют евреем, плагиатором. Украина. Но об этом в следующий раз.