Стало известно, как именно россиянам повысят пенсионный возраст

5 Июнь 20:55 2018-06-06T01:08:06+03:00

Мужчинам повезло чуть больше. Рост будет не таким серьезным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Совещания на эту тему проходят чуть ли не каждую неделю. Пока согласия среди ведомств нет. Все понимают, что повышать нужно, но конкретные параметры не определены. Тем не менее, как сообщают источники «КП», в некоторых нюансах мнения властей сошлись.

Во-первых, решение уже точно будет принято этим летом. А само повышение начнется с 2019 года. Откладывать больше некуда. Такие решения надо принимать заранее и проводить реформу постепенно, без резких движений.

Во-вторых, женщинам пенсионный возраст повысят минимум до 60 лет, хотя рассматриваются и более жесткие варианты - до 62 и 63 лет. Мужчинам повезло чуть больше. Рост будет не таким серьезным. Минимальный ценз - 62 года, максимальный - 65 лет.

В-третьих, повышение будет не одномоментным. Скорее всего, пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода каждый год. Это вроде бы плавный переход. Но смотря с чем сравнивать. Например, в развитых странах скорость в разы ниже - по два-три месяца каждый год, не быстрее.

И в-четвертых, будут те или иные компенсационные механизмы. Например, когда людям определенных годов рождения дадут возможность выйти на заслуженный отдых по старому графику. Хотя при этом пенсия будет ниже.

Сколько процентов считает нынешний пенсионный возраст оптимальнымФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Примечательно, что чиновники почему-то не рассматривают вопрос досрочных пенсий. Сейчас каждый третий пенсионер начинает получать пособие от государства раньше. Льготников с советских времен осталось очень много. Как считают эксперты, некоторые категории можно было бы пересмотреть. И тем самым отложить повышение пенсионного возраста для всех.

Напомним, сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году. И с тех пор не повышался. Для сравнения, все бывшие республики СССР, кроме РФ и Узбекистана, уже повысили пенсионный возраст. Для сравнения, продолжительность жизни в нашей стране, по данным Росстата, сейчас составляет 72,7 года. По словам демографов, она растет со скоростью 4 - 5 месяцев каждый год.

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