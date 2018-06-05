"Сохранять огонек небезразличия": В Москве волонтеры и благотворители со всей страны рассказали о помощи детям-сиротам

5 Июнь 22:48 2018-06-05T22:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Как помочь ребенку, который оказался в детском доме? Как облегчить жизнь сироты-инвалида? И что нужно сделать, чтобы дети как можно реже оставались без родителей?

Ответы на эти вопросы искали в Москве на всероссийской конференции «Опыт и роль НКО в решении проблемы социального сиротства». Ее инициаторы - Фонд президентских грантов в партнерстве с компанией «Северсталь» и Центром «Благосфера».

На конференции в здании Центра «Благосфера» собрались более 200 представителей некоммерческих организаций из 42 регионов РФ. Все они являются получателями президентских грантов. И все они посвятили себя помощи детям-сиротам.

На конференции собрались более 200 представителей некоммерческих организаций из 42 регионов РФФото: Из материалов пресс-службы

Подготовить детей к взрослой жизни

На конференции волонтеры и благотворители со всей страны смогли обменяться конкретным опытом работы с детьми в детдомах и интернатах.

Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская считает, что для ребят в таких учреждениях важно не просто устраивать праздники и веселые турпоездки, а готовить их к настоящей, взрослой жизни. Ведь за стенами детского дома воспитанники зачастую растут в отрыве от внешнего мира. И задача волонтеров и меценатов - не просто приезжать к детям на пару часов, чтобы пообщаться с ними, а менять эту систему.

- Это может стать реальной помощью ребенку. И вот эти радостные эмоции, которые он испытал, взаимодействуя с вами несколько часов, лучше перевести в те часы, может менее радостные, которые вы потратите на работу с его кровной семьёй, с приемной семьей либо на то, чтобы изменить пространство социального учреждения, - подчеркнула Альшанская.

О конкретном примере такой помощи рассказала основатель неКулинарного клуба "Короли и капуста" Екатерина Пал. Она, как и многие, однажды столкнулась с известной проблемой: дети, выросшие в детских домах, зачастую не то что не умеют готовить - они не знают откуда появляется еда за "окошечком" столовой, как зажигается газ, что яйцо внутри жидкое... И тогда она начала приезжать в детский дом "Спутник", чтобы не просто учить ребят готовить еду - а учить их жить взрослой самостоятельной жизнью. Позже из этих поездок вырос целый благотворительный проект "Добрые кулинары".

- Из раза в раз видно как дети втягиваются в это, проникаются семейным теплом, - говорит Екатерина Пал.

Сохранить семьи

Но проблема социального сиротства начинается не с детских домов и интернатов, а с самих семей. Семей, где есть папа и мама - но вот ребенок вдруг оказывается втягость. Одна из важнейших задач - работа на предупреждение: чтобы как можно реже дети вообще попадали в детские дома. И здесь очень важна работа не только НКО, но и государства - по поддержке семей с детьми. В конце 2017 года был принят целый ряд важных мер - от продления маткапитала до выплат за первого ребенка.

- Единой «точки входа», откуда можно узнать о мерах поддержки для семьи, в которой родился ребенок, в субъектах сейчас, к сожалению, нет. В связи с этим мы собираемся рассматривать законопроект, который будет обязывать органы ЗАГС при рождении ребёнка выдавать буклет со всеми возможными формами поддержки семьи – федерального уровня и ниже, - рассказала на концеренции депутат Государственной думы РФ, член Комитета по государственному строительству и законодательству Ольга Баталина.

Участники конференции - представители некоммерческих организаций, получивших президентские грантыФото: Наталия КУДРЯШОВА

Еще одна проблема, о которой говорили на концеренции, - жизнь детей в приемных семьях.

- Каждая чрезвычайная ситуация, которая происходит в замещающей семье или в учреждении для детей-сирот, заставляет задуматься о том, каким образом нам надо подбирать кандидатов на роль приемных родителей. В данный момент у нас в обработке находится проект федерального закона, который, в том числе, будет направлен на изменение сложившегося подхода. Прежде всего мы разрабатываем положения, которые будут учитывать порядок проведения психологического обследования граждан, которые хотят стать приемными родителями, - отметила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ Ирина Романова.

"Главное - чтобы дело делалось"

Тем, кто оказывает помощь, часто тоже нужна поддержка. И в завершение конференции ее участники смогли пообщаться с генеральным директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным. Кстати, это была первая «тематическая конференция» получателей президентских грантов, которая объединила представителей одной сферы со всей страны.

Илья Чукалин отметил, что подобные мероприятия очень важны, чтобы услышать все трудности и проблемы, с которыми сталкиваются в регионах.

Представители НКО смогли узнать напрямую ответы на самые разные вопросы: начиная от того, как верно составлять заявку, закончивая этической проблемой сбора личных данных ребят для отчетности.

- Около 70 процентов получателей грантов получают их впервые. И мы сталкиваемся с тем, что мное из них не знают, как верно заполнять документы. Но ведь главное не это, главное - чтобы дело делалось. Мы за доверие, - подчеркнул он.

На вопросы ответил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья ЧукалинФото: Наталия КУДРЯШОВА

Всего у Фонда президентских грантов сейчас в управлении 4 800 проектов со всей страны. 87% из них - из регионов.

- Наша мечта - чтобы людей, которые стремятся изменить мир к лучшему, было еще больше; чтобы как минимум 10% всех жителей страны были вовлечены в деятельность НКО. Только сами люди могут сделать жизнь в стране лучше, - отметил Илья Чукалин. Он обратился к участникам конференции с пожеланием. - Время и эмоции - это самые ценные ресурсы человека. Вы работаете с такими сложными историями и хочется пожелать, чтобы у вас хватало и хороших эмоцией, и времени. Главное - сохранять в себе огонек небезразличия.