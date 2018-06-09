Как волонтеры в Москве создали приют, откуда люди с радостью забирают бездомных кошек домой

СЕГОДНЯ 09:10 2018-06-06T23:04:44+03:00

В «Муркоше» не только спасли уже более 4000 котов, но и изменили само представление о приюте для бездомных животных в России

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Если еще пять лет назад слова «приют для бездомных животных» означали очень печальное, бедное, холодное и голодное место, то сегодня забирать кошек и собак из приюта становится распространённой практикой. А все потому, что есть волонтеры, которые своими силами стремятся создать все необходимые условия для спасения брошенных питомцев, а главное - найти для них новых ответственных хозяев. Самый яркий пример приюта, куда хочется приходить за кошкой - приют для кошек с мелодичным названием «Муркоша» в Москве, который был основан в 2014 году меценатом Григорием Добрым. Сегодня приют объединил более 300 добровольцев, благодаря которым, мурлыки получают шанс на новую жизнь. За время существования «Муркоши» спасено более 4000 животных, 3400 из них уже обрели семьи.

Мария Маленко с кошкой Ириской, которая уже нашла дом Фото предоставлены пресс-службой приюта Муркоша

Мария Маленко, PR-директор «Муркоши», поделилась секретами успеха работы приюта и важной в этом ролью волонтеров:

- Мария, расскажите, с чего все начиналось?

- В 2014 году Григорий взял домой двух кошек из приюта. Условия, в которых содержались животные, его настолько ужаснули, что он решил организовать приют для кошек у себя дома, сам стал спасать животных и подыскивать им добрые руки. В какой-то момент Добрый, имея за плечами большой организаторский опыт в бизнесе, понял, что в рамках квартиры реализовать идею создания серьезного приюта сложно.

Отступать он не собирался, к проекту решил подойти грамотно. Начал с изучения правил содержания кошек. Важнейшими вопросами были соблюдение необходимых санитарных условий, медицинское обслуживание и сбалансированное питание животных. Этими аспектами часто пренебрегают недобросовестные приюты.

Григорий посещал приюты России и отмечал, в каких жутких условиях зачастую содержатся несчастные звери. В антисанитарных и тесных помещениях порой могло содержаться до полусотни котов. Больные, грязные, худые… Григорий описывал такую картину: в ржавом тазу, одном на всех, находится мутная жижа – так называемая вода для питья. Второй такой же таз с непонятной субстанцией – еда. О лечении и – тем более! – о дальнейшем пристройстве речь вообще не шла. Этим животным оставалось только одно – умирать… Благотворитель твёрдо решил сделать свой приют, где всё будет по-другому.

- Понимаю… Что было дальше?

- Когда человек действительно горит своей идеей, к нему непременно подтянутся единомышленники. Изначально в команде Григория было всего 5 волонтеров. Именно они и помогали обустраивать здание на Осташковской, которое Григорий арендовал для приюта и где по сей день располагается «Муркоша». Сегодня в приюте работают 30 сотрудников, и ещё около 300 волонтеров помогают развивать проект.

Котик Локи уже нашел свою семью Фото предоставлены пресс-службой приюта Муркоша

- У вас на попечении где-то 500 котов, кошек и котят, при этом условия содержания замечательные. Видно, что животные холеные и жизнью довольны.

- Это заслуга нашей большой команды, в том числе и добровольцев, конечно. Ребята помогают разными способами: кто-то приезжает в приют, чтобы убрать клетки, покормить кошек, другие пишут тексты и делают фотографии животных, чтобы мы могли рассказать о них людям на сайте и в соцсетях. Пиаром, кстати, тоже занимается много волонтеров. Есть автоволонтёры - те, кто помогает транспортировкой животных. Кто-то участвует в организации наших акций и выставок. Каждый делает то, что ему подсказывает сердце. У нас в команде много талантливых людей, а главное - есть возможности, чтобы проявить свой талант, помогая братьям нашим меньшим. Проект развивается благодаря людям, которые участвуют в нем.

- Коты долго находятся под вашей опекой?

- В среднем животное проводит в приюте месяц-два, потом находит дом. Это касается не только котят, но и взрослых кошек, и даже животных-инвалидов. Состав подопечных постоянно обновляется, и в этом, как нам кажется, главная цель любого приюта - отдавать питомцев в ответственные руки, чтобы спасать новых. Мы заключаем с новыми хозяевами договора и, конечно, после «укотовления» продолжаем следить за судьбой каждого, помогаем консультациями. Да люди и рады делиться с нами новостями из дома. В какой-то момент у нас накопилось столько фото, видео и историй о том, как живут наши выпускники, что мы сделали отдельный проект ВКонтакте - «Счастливчики Муркоши». В этой группе можно проследить путь любого кота с момента поступления в «Муркошу» и до нахождения дома. Ведётся строгий учёт всех пристроенных, каждый день публикуются новости от хозяев наших выпускников. Группа пользуется огромной популярностью у подписчиков, ну а для нас самих эта группа - самая большая радость. Там уже собрано более 50 000 фото и видео.

- «Муркоша» много вкладывает в каждого кота. Вы своих подопечных делаете очень привлекательными для «усыновления»…

- Мы действительно много работаем для того, чтобы у нас забирали животных. В среднем приют посещает 600 человек в неделю, но мы отдаем кошек не всем, только в надежные руки. Ведь наша команда буквально вкладывает душу в каждого кота: спасает, лечит в клиниках, вакцинирует, стерилизует, чипирует. В прошлом году своими силами построили в приюте оборудованную карантинную зону для вновь поступивших - такая есть далеко не в каждой ветклинике. Серьезно подходим и к вопросу социализации - ведь многие животные поступают очень пугливыми, многих обидел или предал человек в прошлом.

За время существования «Муркоши» спасено более 4000 животных, 3400 из них уже обрели семьи. Фото предоставлены пресс-службой приюта Муркоша

- Вы проводите собеседования с кандидатами на роль новых хозяев. Это правда?

- Да. Большинство кошек, попавших к нам, пережили тяжёлые испытания по вине людей, и мы не можем допустить, чтобы питомец попал не в те руки. Как вы знаете, хабаровские живодерки брали животных у волонтеров и даже производили хорошее впечатление. Мы должны все риски исключить! Поэтому да, кандидатов на роль хозяев отбираем серьёзно.

- Люди с пониманием к этому относятся? И часто ли приходится отказывать в «усыновлении» ?

- Все люди, у которых живут кошки из нашего приюта, считают нашу позицию правильной. Но довольно часто мы вынуждены и отказывать после собеседования (что не мешает нам пристраивать около 100 кошек в месяц).

- По каким причинам вы чаще всего говорите людям «нет»?

- Не отдаем тем, кто не понимает всю степень ответственности перед домашним питомцем. Стерилизация, правильное питание, здоровье и безопасность животного - наши основные принципы. Мы заинтересованы в том, чтобы наши подопечные жили долго и счастливо в новой семье. Решение завести кота - серьезный шаг. Надо понимать, что живое существо - это не игрушка, а новый член семьи, существо, которое все чувствует и понимает.

Кот Том ищет дом Фото предоставлены пресс-службой приюта Муркоша

- Есть традиция давать монетку тому, кто отдал или подарил тебе животное, чтобы оно прижилось. Люди соблюдают традицию?

- Мы отдаём кошек абсолютно бесплатно, какие бы наши ресурсы не были потрачены в прошлом. Для нас главную ценность представляет само по себе желание завести в доме пушистого друга и ответственный подход к этому шагу. Но да, у нас возле входа стоит бокс для пожертвований, кто хочет - может внести посильную помощь.

- Как вас найти, чтобы познакомиться с котиками и стать волонтером «Муркоши»?

- Очень просто: приют находится рядом с метро Медведково, по адресу:

ул. Осташковская, д. 14, стр. 2.

Работаем без перерывов и выходных, каждый день с 9.00 до 21.00.

На нашем сайте murkosha.ru подробно описано, как нас найти, там же есть телефон, другие способы связи и перечислены все варианты, как можно помочь приютским котикам обрести новую, счастливую жизнь.