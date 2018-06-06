2018-06-06T15:05:24+03:00
Политика

Милонов про Михаила Ефремова: Забрать «заслуженного артиста» и отправить на принудительное лечение от алкоголизма

Депутат Госдумы прокомментировал высказывание актера про передачу Крымского моста Украине
Роман ГОЛОВАНОВ
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Виталий Милонов прокомментировал высказывания актёра Михаила Ефремова.Виталий Милонов прокомментировал высказывания актёра Михаила Ефремова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Интервью актера Михаила Ефремова с известным блогером Юрием Дудем закончилось громким скандалом. Во время беседы артист назвал себя "жизнерадостным пьяницей" и предложил отдать Крымский мост Украине.

- Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все, - сказал Ефремов.

Не остался в стороне депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил наказать актера и сам готов наставить его на путь истинный.

- Опять слово дали пьянице и алкоголику, - поделился с «КП» Милонов. – Ефремова надо срочно лечить, вино убивает мозг человека. Что он понимает в политике? Зачем его вообще спрашивать про Крымский мост? Он в этом вообще не разбирается. Все теперь ходят, бубнят: «Ух, что Ефремов там у Дудя сказанул!» Так это взгляд обывателя и простака. Тем более пьющего человека. Он сам себя выставляет на посмешище. Но наказывать за такие выходки надо. Нужно забрать у него звание заслуженного артиста России. Нечего позорить страну своими глупостями.

Депутат сказал, что готов взять Ефремова на поруки.

- Мы его свозим к Герману Стерлигову, свозим в православную общину, - рассказал Милонов. – Я сам человек непьющий и знаю, как бороться с этой заразой. Лечить нужно принудительно и срочно. Ни один пьяница не сознается, что он алкоголик. Все будут говорить, что они «немного выпивают». Это обман! Михаил, не волнуйся, мы тебе поможем, пока ты совсем не пропил свой талант.

КАК ЭТО БЫЛО

Актер Михаил Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Актер Михаил Ефремов придумал, как России наладить отношения с Украиной. По его мнению, нашей стране просто нужно отдать незалежной Крымский мост. Решить же вопрос с территориальными претензиями Киева на Крым, как считает артист, мог бы помочь российский газ: Ефремов предложил в течение следующих 10–15 лет бесплатно поставлять голубое топливо в соседнее государство, чтобы «выкупить» полуостров (подробности)

РЕАКЦИЯ

«Крым — это не кусок неодушевленной территории, это люди»: в Совфеде прокомментировали высказывания Ефремова о мосте

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание актера Михаила Ефремова, предложившего отдать Крымский мост Украине мост и бесплатно поставлять ей газ, чтобы наладить отношения.

«Такие люди, как он и ему подобные, в основном разрушают наше единое отечество. Единство России и Крыма было всегда, даже тогда, когда мы находились в составе Украины. Я говорю об этом убежденно, как председатель Русской общины Крыма», - сказал Цеков в интервью Радио «Комсомольская правда» (подробности)

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