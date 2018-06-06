Вся в маму: Дочь Волочковой показала длиннющие ноги

6 Июнь 15:11 2018-06-06T22:29:27+03:00

Ариадна сложена едва ли не лучше, чем ее знаменитая мама

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Об этой женщине говорят очень много и постоянно. Анастасия Волочкова не дает о себе забыть. 42-летняя балерина давно не исполняет классический репертуар, не выступает на балетных сценах. У нее есть свой коллектив, свое танцевальное шоу и нет необходимости предпринимать что-то другое. Были у Анастасии попытки открыть свои балетные школы, классы. Но сегодня об этом мало что слышно. Всю себя артистка отдает воспитанию своей собственной дочери.

Ариадна родилась в 2005 году в браке с бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Вдовиным. Растет девочка настоящей красавицей. Мама учит ее в том числе и умению фотографироваться. Кстати, Ариадна танцует и поет. Девочка даже выступает в узких кругах. Вряд ли Волочкова растит из нее балерину — это было бы уже известно. Не исключено, что Ариша — так лаского называют ребенка — просто не захотела идти по маминым стопам. Хотя обучена делать па.

volochkova_art Лебедь в исполнении Ариадны @ariadna_volochkova Я не знаю, как там у вас танцуется...

Ариадна растет так быстро, что даже не верится. Она еще школьница, ей всего 12 лет, но то, какой она получилась красавицей, видно невооруженным глазом.

На этом снимке с матерью первое, что бросается в глаза — длиннющие ноги. Вся в маму! Ариша очень хорошо слажена, едва ли не лучше, чем сама Волочкова.

Но если профессионально стоять у балетного станка дочь Волочковой не стала, то манеры матери перенимает активно. К примеру, она любит быть в центре внимания.

ariadna_volochkova Спасибо большое , @funnysunny_official за ваш потрясающий показ "Неделя моды в Москве".

Уже выходит на подиум.

Своей мамой гордится и фамилию носит мамину.