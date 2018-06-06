2018-06-06T15:44:29+03:00
Общество

«Ничего не понимает в политике»: Лоза прокомментировал предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

По словам музыканта, не стоит «тиражировать заявления неадекватных людей»
Екатерина БОЛГОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Юрий ЛозаЮрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Композитор и исполнитель Юрия Лоза прокомментировал заявление актера Михаила Ефремова, предложившего отдать Крымский мост Украине, чтобы улучшить с ней отношения.

«Почему вы постоянно тиражируете заявления неадекватных людей? Ефремов последние лет десять уже неадекватен... Он, как правило, играет какую-то роль. И здесь в данном случае он постоянно играет роль. В последнее время он играет такую серьезную роль пьяницы и шута. Ну и что?», - задал вопрос Лоза в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что Ефремов является актером и ничего не понимает в политике.

«Ефремов ничего не понимает в политике. Совсем ничего. Ничего не понимает в экономике. Ничего не понимает в социологии. То есть, актер, который ни в чем не понимает, кроме того, чему он научился», - отметил Лоза.

Он рассказал, что в Крыму живет его родной брат Максим, а его племянник там родился.

«В Крыму живет мой племянник, Сашка. И у него впервые появилась возможность свободного волеизъявления. До этого ни у кого не было такой возможности… Какой Ефремов может сейчас указывать моему Сашке, который живет там, куда ему нужно идти, чего нужно перепоручать, кому передавать его родину и т.д.? Я думаю, что мой Сашка имеет полное право подойти и дать ему в нос, этому Ефремову, который лепит такую хрень. И это будет правильно», - подытожил музыкант.

Напомним, в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине для налаживания отношений с этой страной. Кроме того, он предложил не брать с Киева плату за газ.

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