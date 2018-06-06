В мозгу найден участок, который отвечает за связь с Богом

6 Июнь 17:30 2018-06-06T17:30:52+03:00

Иной раз в голову лезет такая чертовщина... Откуда только она берется? Ученые ищут ответ.

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В сверхъестественное верят многие. Кто — в Бога, кто в Дьявола, а кто — неизвестно в кого, просто полагая, что существуют некие высшие силы, способные вершить судьбы людей. Обращаются к ним за помощью и рассказывают, что временами чувствуют будто бы рядом находится кто-то из всемогущих представителей потустороннего мира.

Американские нейробиологи из Йельского (Yale Child Study Center) и Колумбийского университетов (Spirituality Mind Body Institute at Columbia University), не задаваясь вопросом о реальности сверхъестественного, попытались понять, каким образом оно проникает в человеческое сознание. Разобраться помогли эксперименты, в которых участвовали несколько десятков добровольцев. Одни рассказали о своем духовном опыте, вспомнили ситуации, в которых они ощущали божественное присутствие или единение с высшими силами. Другие поведали просто о своих, когда-то пережитых, сильных ощущениях — например, о чувствах эйфории от восхищения чем-то. Скажем, природой.

Далее посредством функциональной магнитно-резонансной томографии ученые стали наблюдать за реакцией мозгов добровольцев на транслируемые им повествования — нейтрального, стрессового и духовного характера. У испытуемых, падких на сверхъестественное и религиозное, реакция была схожей. И главное: ее сопровождало заметное снижение активности в теменной коре (parietal cortex), конкретно в небольшом ее участке - в нижней теменной дольке (lobulus parietalis inferior), которая отвечает за самоконтроль и адекватное восприятие положения собственного тела в пространстве.

К некоторым являются весьма серьезные сущности из мира высших сил.

Экспериментаторы сделали вывод: нижняя теменная долька, похоже, и служит своеобразным интерфейсом для виртуальной связи с потусторонним миром. Благодаря ей в мозг и «проникает» сверхъестественное. В переносном смысле, конечно. Хотя, кто знает, может быть, и в прямом. Ослабла электрическая активность в дольке, и оно — сверхъестественное — тут как тут: влетело словно бы в открытую дверцу.

Не исключено, что у верующих эта самая активность по жизни снижена, а у атеистов - повышена. Но столь глубоко исследователи пока не «копнули». А об уже полученных результатах доложили в журнале Cerebral Cortex. Кратко с ними познакомил портал Йельского университета YaleNews.

Теменная долька невелика, но мистики может "напустить" в голову очень много.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ну, здравствуй, нечто

Тайна возникновения религиозных чувств и в самом деле волнует ученых. Попытки раскрыть ее множатся день ото дня. Известный канадский ученый Майкл Персингер (Michael A. Persinger), профессор психологии из Лаурентианского университета в Садбери (Professor of psychology at Laurentian University), вообще задался целью дознаться, есть ли Бог. Профессор тоже ищет следы сверхъестественного в человеческом мозге. Как и его американские коллеги. Но сосредотачивает внимание не на слежении за снижением активности в отдельных его областях. Наоборот, Персингер повышает ее посредством внешнего воздействия.

Ученый однажды предположил, что ощущения, а то и видения, якобы приходящие из потустороннего мира, рождаются непосредственно в головах «наблюдателей» в виде своего рода галлюцинаций. А возникают они под воздействием переменных электромагнитных полей, проникающих в мозги.

Профессор первым в мире начал соответствующие эксперименты, для которых создал специальные устройства, похожие на кепочки и шапочки, чтобы с их помощью направлять электромагнитные импульсы в разные области мозга добровольцев. Подобное воздействие назвали транскраниальной - внутричерепной - магнитной стимуляцией (Transcranial magnetic stimulation — TMS).

Наибольшего эффекта Персингер добился, стимулируя электромагнитными импульсами височные доли мозга. Из 900 подопытных, обученных подобным образом, более 700 «встретились» с некими сущностями.

Каждому воздалось по его вере. Одним являлись божественные образы: Иисус, Дева Мария, Мухаммед. Или Духи Неба. Другие видели умерших родственников. Третьи общались с представителями внеземных цивилизаций.

Стимулировать можно посредством "шапочек".

А можно стимулировать и эдакими "кепочками".

Многочисленные эксперименты Персингера пока не позволяют ему сделать окончательный вывод. Но он стал сомневаться в том, что видения - всего лишь продукт возбужденного состояния одного из участков головного мозга. Профессор даже осторожно предположил, что Бог существует - как некое энергетическое поле.

КСТАТИ

Пробовали, знаем

Вот как описывает свои ощущения от TMS Светлана Кузина — ныне известная писательница и редактор, а в недавнем прошлом - специальный корреспондент «Комсомольской правды»:

«...Однажды я сама стала добровольцем. Прочитав об опыте зарубежных ученых по стимуляции мозга, во время которого происходит встреча с…Богом, тотчас отдалась в руки наших специалистов. Эксперимент проходил в одной из лабораторий Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения, которую возглавляла кандидат медицинских наук Ольга Коекина.

Мою голову тогда опутали проводами электроэнцефалографа. Дали в руку прибор - КВЧ-диапазонный генератор продольных волн, создающий электромагнитное поле. Попросили прижать его к голове прямо за правым ухом. Прибор был похож на металлическую шайбочку. Я закрыла глаза и через несколько секунд темнота озарилась голубым светом. В следующее мгновение свет собрался в тонкий луч, который описывал круги, как будто сканируя пространство, которое вскоре сжалось в сверкающий тоннель. А в конце него вдруг возникло белое облако, которое приобрело форму осьминога. Осьминог стал тянуть ко мне свое «щупальце», когда опыт прекратился. Так что Бог, если это был он, предстал передо мной в столь необычном образе...»

- Вся деятельность мозга основана на электрической активности, - говорит Майкл Персингер. - И, как всегда считалось, она нарушается только в двух случаях: в результате болезни или травмы. Но, очевидно, помимо таких «механических» воздействий, есть и невидимая сила, которая способна творить с нами настоящие чудеса.

Похоже, что профессор прав.

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