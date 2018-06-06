Военные вычислили, идеальный график употребления кофе

6 Июнь 18:57 2018-06-06T19:00:20+03:00

Специальный алгоритм позволит использовать популярные кофеинсодержащие напитки для бодрствования, когда это очень необходимо

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Исследователи из Американской академии медицины сна по заказу армии США разработали специальный алгоритм, позволяющий рассчитать оптимальную дозу кофеина для конкретного человека. Рекомендованный режим употребления напитка поможет поддерживать бодрость, но при этом избежать неприятных симптомов передозировки — бессонницы, тошноты, дрожания рук. Результаты эксперимента уже описаны в журнале Journal of Sleep Research.

Самое интересное, что согласно выводам создателей программы, правильно составленный график приема кофеина позволяет добиться нужного эффекта, не повышая дозу. Ведущий автор исследования Жак Райфман поясняет: «Использование нашего алгоритма <...> позволяет поднять показатели бодрости (результаты тестов на концентрацию. — Прим. ред.) на 64% с помощью того же количества кофеина. И наоборот: человек может снизить объем кофеина в рационе на 65% и добиться эквивалентного улучшения концентрации и бдительности».

При этом исследователи уточняют, что технология, которую первой должны получить Вооружённые силы США, впоследствии может быть применена и на «гражданке».

Суть программы состоит в том, что после ответа на контрольные вопросы человек выбирает необходимое время для сохранения активности, вводит ключевые параметры, в том числе нормальное артериальное давление, индекс массы тела и другие данные, после чего система рассчитывает периодичность и дозировку кофеинсодержащих напитков.

По сути исследователи создали математическую модель, которая оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результатами стандартных тестов психомоторной бдительности.