«За Донбасс?!»: Певице Чичериной запретили выступать на фестивале ФИФА

6 Июнь 19:18 2018-06-07T01:26:26+03:00

За неделю до открытия Чемпионата мира по футболу пришло письмо, в котором сообщалось, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Выступление известной певицы Юлии Чичериной планировалось 15 числа в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА и было согласовано с концертным директором певицы еще несколько недель назад. И вот, как рассказал корреспонденту "КП" источник, директору певицы за неделю до открытия Чемпионата мира по футболу было отправлено письмо, в котором сообщалось, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina». И объяснялась причина: «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами». В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой». И уточнялось, что даже исполнение нейтральных песен не поможет, мол, «певица связана с войной».

Чичерина - На передовой.

Любопытно, что письмо это сопровождалось грозной припиской, запрещавшей его распространение, оглашение, а в случае попадания не по адресу, у получателя требовали его стереть. То есть, запрещая выступление одной из немногих певиц, имеющих твердую позицию по войне на Донбассе, люди из футбольного мира, отдавали себе отчет, что репутационных издержек им все-таки не избежать, если история получит огласку. Тем более в Ростове, где до войны – буквально сотня километров. В городе живут беженцы из зоны боевых действий и работают многие тысячи жителей Донбасса.

Юлия не раз приезжала на ДонбассФото: Александр КОЦ

Разумеется, ФИФА можно понять. У организации есть жесткая установка – "не участвовать в военных, политических и религиозных конфликтах". Чистый спорт. Правда, все равно остается некий осадочек. С одной стороны это напоминает (или является) цензурой, корректировкой общественного мнения. Юлия Чичерина певица известная и востребованная. С другой стороны, получается, что миролюбивая, добрая ФИФА плевать хотела на войну, которая идет совсем рядом со спортивным праздником. Войну, на которой в последние годы гибнут в первую очередь мирные жители.

ДОСЛОВНО

Юлия ЧИЧЕРИНА:

- Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса. Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма. Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожтаю убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов. За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть «запрещенной». Но никак не «официально», как в этот раз - письмом от ФИФА на английском. Это плата за мою позицию, но как известно Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе - я бы не раздумывая согласилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Чичерина: "Украина ушла, но еще вернется. Таково наше бремя"

Известная певица Юлия Чичерина – один из лучших женских голосов «русского рока», не очень любит выбираться из своей заснеженной подмосковной деревни в город. Но нам удалось заманить ее в гости — в эфир Радио «Комсомольская правда» (подробности)