2018-06-06T20:37:08+03:00
В мире

«Союзники высадились в Нормандии, после чего в мае 1945 Берлин пал», уверено агентство Stratfor

Эксперты из американского «мозгового треста» пытаются переписать историю Второй мировой
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Запад менее чем за год конца войны всё же открыл против Третьего рейха второй фронт, высадившись на северо-востоке ФранцииЗапад менее чем за год конца войны всё же открыл против Третьего рейха второй фронт, высадившись на северо-востоке ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 74-ю годовщину высадки англо-американского десанта в Нормандии влиятельный аналитический центр Stratfor (США) представил свою версию финала Второй мировой — когда Запад менее чем за год конца войны всё же открыл против Третьего рейха второй фронт, высадившись на северо-востоке Франции (её, напомним, Германия оккупировала ещё в 1940 году).

«6 июня 1944 года объединённые силы США, Великобритании и Канады организовали крупнейшую морскую операцию в истории, высадив около 160 тыс. солдат на пляжи Нормандии в течение суток, — сообщил «мозговой трест» из Техаса на своей странице в фейсбуке. — Что открыло долгожданный второй фронт в войне против нацистской Германии и начало цепь событий, увенчавшуюся падением Берлина в мае 1945-го. «День-Д» [принятое в западной историографии название операции — Ред.] был самым длинным днём в том конфликте и стержневым моментом в войне», — полагает Stratfor.

Что ж, остаётся только перефразировать известный анекдот: «Где вы воевали летом 44-го? На Омахе-бич?» — «Нет, на Белорусском фронте отсиживался». Ибо 160 тыс. солдат союзников в Нормандии — это, конечно, хорошо; но во время освобождения Белоруссии, начавшегося две недели спустя, с советской стороны участвовало 1,6 млн чел., с немецкой — 1,2 млн. Это, конечно, по сравнению с размахом «величайшей операции» — так, уличная перестрелка.

На фейсбуке в каменты к «Стратфору» пришёл эксперт по венной истории XX века, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик с невинным вопросом:

— А как насчёт кооперации с СССР, когда почти одновременно с Нормандией Красная Армия начала наступление в Белоруссии, что предотвратило переброску вермахта на Западный фронт?

— Поворотным сражением Второй мировой была битва под Курском-1943, а никак не Нормандия-44, — поддержал его другой пользователь по имени Данил Стрик.

Хотя формально не придерёшься: падение Берлина было действительно ПОСЛЕ высадки в Нормандии. Но кто же его умудрился взять — товарищи из «Стратфора» благоразумно не упоминают. Ибо не вписывается подвиг Красной Армии в лакированную картину, где американцы, британцы и канадцы героически освободили Европу и даже до Рейхстага дошли… почти.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Западные социологи: Европа забыла, кто победил Гитлера

Британское агентство ICM Research в ходе проекта "Sputnik.Мнения" с 20 марта по 9 апреля провело опрос 3 тысяч жителей Великобритании, Германии и Франции, чтобы определить, кто, по их мнению, внес решающий вклад в освобождение Европы от фашизма. В каждой стране опрашивалось по тысяче человек (подробности)

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