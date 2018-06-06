Юлия Началова снялась полуобнаженной в новом клипе

6 Июнь 23:55 2018-06-07T00:11:12+03:00

Певица не исключает, что ее следующим мужем снова станет спортсмен

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Певица Юлия Началова не только удивляет публику разными светскими историями, но и не забывает о карьере на сцене. Съемки нового клипа на собственную песню «Я выбираю» тому пример. Началова не только исполнила композицию, но и сама написала стихи и музыку.

Режиссером видео выступила Юлия Мельникова — она снимала клипы для Григория Лепса и Александра Панайотова. Песня «Я выбираю» получилась у Началовой динамичной и вполне зажигательной.

Некоторые сцены и позы во время съемок были довольно пикантными.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В видео использовано много спортивной атрибутики – к примеру, баскетбольные мячи, специально выкрашенные в белый цвет, или танец с клюшками. Видимо, все это - напоминания о прошлой жизни артистки. Ведь два бывших мужа Началовой были спортсменами: от футболиста Евгения Алдонина она родила дочь Веру, пара была вместе пять лет (супруги поженились в 2006 году и развелись в 2011-м). Столько же продлился и ее гражданский брак с хоккеистом Александром Фроловым — их роман зародился в Америке, где Началова тогда записывала альбом, а спортсмен играл за местный хоккейный клуб. пара рассталась в 2016 году.

В клипе появятся баскетболисты. Возможно, это намек на прошлую личную жизнь Юли.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Относясь к вопросам о личной жизни с долей юмора, Юля предложила снять сцену с группой баскетболистов, ведь ее часто спрашивают: появится ли в ее жизни новый спортсмен? Видимо, предполагая, что на этот раз им может быть баскетболист.

Многие отмечают, что певица в последнее время сильно похудела.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Главный посыл песни - «Я выбираю быть сильной!», - говорит Юля, - Да, я повзрослела, приобрела опыт и сама выбираю в жизни, что делать. И пусть это ни покажется наивным, - с людьми какой спортивной профессии строить новые отношения.

37-летняя певица не исключает, что ее следующим мужем может снова стать спортсмен.Фото: Борис КУДРЯВОВ

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