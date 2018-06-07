Ева Польна и Денис Клявер показали общую дочь

СЕГОДНЯ 13:34 2018-06-07T13:38:51+03:00

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Об истории любви экс-солиста группы «Чай вдвоем» и певицы группы «Гости из будущего» Евы Польны мало кто знал. Они познакомились на совместных гастролях, завязался бурный роман, итогом которого стало рождение дочери Эвелин. Однако, чувства две звезды не смогли сохранить. Быть может, именно потому что каждый считал себя главным. Но пара до сих пор дружит, Клявер обожает дочь, на днях девочке исполнилось 13 лет, и хотя отец не смог приехать, чтобы поздравить наследницу, он в это время находился в Санкт-Петербурге, он оставил ей трогательное поздравление в соцсетях.

«Эвелинушка, с днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька! Пусть сбудется всё, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом! Люблю тебя, моя принцесса», - написал Денис Клявер.

Ева Польна к вечеру тоже написала поздравительный пост, посвященный дочери:

«Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьёзный возраст! Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учёбе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом!».

polnaeva_official Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьёзный возраст! Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учёбе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом!! Бесконечно любящее тебя семейство!! #деньрождениедоченьки#любимыеродные#счастьекаждыйдень

Поклонники Дениса и Евы отметили, что девочка одновременно похожа и на маму, и на папу. И сошлись во мнении, что при всем внешнем сходстве со своими звездными родителями девочка обладает какой-то своей неповторимой красотой.

Чуть ранее, в программе «Секрет на миллион» Денис Клявер рассказал о своей жизни с мамой Эвелин. Певец назвал себя «порядочным гулякой». Он признался, что первый брак продлился всего 2 недели, так как еще до свадьбы Клявер встретил танцовщицу Юлию. Она стала его второй женой.

Однако через несколько лет после брака у него завязался новый бурный роман. Однако в этот раз хвастаться своими отношениями Денис не мог. Его новой любовью стала певица Ева Польна, которая была солисткой группы «Гости из будущего».

«Я познакомился с Евой на гастролях. Есть у нее песня — «Я знаю только лучшее в тебе»… Это песня обо мне. Мы не прятались, но и на показ не выходили. Она девушка из космоса! Страсть была сильной. Мы жили вместе. Когда она забеременела, я был ошарашен, но потом счастлив. Мы сильные люди и очень разные, и я не хотел делать ей предложения», — рассказал певец.

denisklyaver Сегодня у этой очаровательной девушки праздник !Эвелинушка С днём рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька Пусть сбудется всё, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом Люблю тебя, моя принцесса #сднемрождениядоченька @polnaeva_official

Дочку Эвелину он удочерил, когда ей было 3 года. Так как Ева на тот момент была в отношениях, и он не хотела, чтобы у девочки было сразу два папы. «Если бы журналисты нас не увидели, то я бы и не признался, что это моя дочь. Я не люблю рассказывать все о личной жизни», — заявил Денис.