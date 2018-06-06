Победительница шоу «Ты супер!» боится встречи с родной матерью, которая ее бросила

СЕГОДНЯ 01:06 2018-06-06T02:30:29+03:00

Диану Анкудинову в три года нашли ночью на остановке и отдали в детский дом

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«Какая энергия!» - восхищается голосом 14-летней девочки из Тольятти вся страна. Диана Анкудинова победила в международном вокальном проекте НТВ «Ты супер!». В финале она спела вместе с Игорем Крутым балладу Tomorrow Is A Lie. Телезрители отдали ей большинство голосов, а композитор с гордостью отметил: «Песня очень взрослая, но

Диана справилась на отлично».

Девочке прочат стремительную карьеру. После 9-го класса ей пообещали помочь поступить в столичный музыкальный колледж. А чтобы Диане было где жить, Игорь Крутой подарил ей квартиру в Москве. Кроме того, по условиям проекта ей помогут записать песню в студии и снять на нее клип. Сейчас Диана готовится представить Россию на «Детской Новой волне».

На Диану обрушилась небывалая слава, со всех концов страны ей пишут поздравления. Объявилась и родная мать девочки.

- Пишет в соцсетях, просит встречи. Можно, я не буду называть ее мамой? Она пыталась меня убить, - говорит Диана. Мамой она считает Ирину Поник, которая ее воспитывает с трех лет.

«Увези меня подальше»

Диана Анкудинова родилась в Приморском крае. Родная мать девочки выпивала, аборты для нее - обычное дело. Первые годы жизни ребенка были кошмаром. По словам Дианы, мать избивала ее, не кормила и даже пыталась утопить в ванне.

- У меня шрамы на руке и щеке и выпирающая грудная клетка. Видимо, из-за плохого питания, - предполагает сама певица.

Трехлетнюю Диану родная тетя обнаружила зимой ночью на остановке со сломанной ключицей. Прокуратура завела уголовное дело, и мать девочки лишили родительских прав. Малышку отдали в детский дом.

- Диана, прости, это я отдала тебя в детский дом! Если бы я этого не сделала, тебя бы убили в этой семье, - разрыдалась в трубку тетя девочки Светлана. - К себе я не могла забрать - некуда было, а Ольга пила и пьет до сих пор...

Из детского дома девочку направили в санаторий, там Диана познакомилась с массажисткой Ириной Поник. Улыбчивая малышка так понравилась Ирине, что она решила взять девочку под опеку.

- У мамы двое родных детей, но они меня приняли. Я помню, как старшая Настя, ей тогда было 17 лет, говорила: «Давай возьмем Диану к себе!»

В 4 года у девочки появилась новая семья. А в 8 лет она попросила уехать куда-нибудь подальше от родной матери. Очень боялась, что она придет, и кошмар вернется. Семья перебралась в Тольятти. Но страхи полностью не исчезли. С Дианой до сих пор работают психологи, она по-прежнему боится замкнутого пространства, не остается одна и не любит мыться в ванне.

Фото: Лариса РЕШЕТНЯК

«Захочет - найдет»

Мы отыскали родную мать Дианы Анкудиновой. Ольга живет в Уссурийске, работает официанткой и ежемесячно (по ее словам) платит алименты.

- Я не буду просить прощения. Мне ничего не надо. Лишь бы Диана была здорова и счастлива, - сразу заявила она в телефонном разговоре.

- Зачем же вы тогда писали Ирине? (приемной матери Дианы. - Ред.).

- Это пиар с первого до последнего слова! Мне очень больно от того, что пишут в интернете. Я написала приемной матери, спросила, зачем они лгут. Ирина говорит: «Диана помнит все» А что может ребенок помнить в 3,5 года? Так она на меня полицию натравила. Якобы я вымогаю у них что-то. Когда ее забрали в детский дом, меня рядом не было. С ней тетка сидела, моя сестра. Мы с этой теткой поругались, я не дала ей денег. Вот она меня и оставила ни с чем...

- А вы пытались забрать Диану?

- Ну... Конечно. Но не вышло. Ее отца-азербайджанца посадили. Но я очень заботилась о Диане.

- Почему вы не хотите извиниться перед дочкой?

- Такого разговора никогда не было. Все идет как идет. У меня все умерли, родителей нет, брат погиб. Сама снимаю жилье. Квартира стоит пустая - она для Дианы. Меня оттуда выписали.

31 мая у Дианы Анкудиновой был день рождения. На предложение «КП» поздравить дочь Ольга ответила отказом.

- Я не хочу этого ничего. Если у нее что-то будет ко мне, она найдет меня сама.

Ольга Анкудинова не хочет просить у дочери прощения. Фото: Личный архив

ЗВОНОК ПЕДАГОГУ

«Ей еще нужно учиться»

Диана начала петь уже в 4,5 года.

- Мы с мамой пришли в гости к друзьям, - рассказывает юная певица. - И там начали петь «Ой, мороз, мороз». Я стала подпевать. Хозяин дома - музыкант. Он заметил, что у меня есть слух, что я беру низкие ноты, и посоветовал отдать меня в вокальный кружок.

Девочка тогда плохо разговаривала, пение должно было помочь развить ей речь.

- У нас с ней сложилось сразу, - признается педагог юной певицы, руководитель Образцовой вокальной студии «Мелодия» Светлана Вовк. - Не было у нее никакой колючести. Диана очень хорошо воспринимает юмор, мы любим шутить. Помню, на концерте Олега Газманова перед ее выходом смеялись до слез, остановиться не могли...

Что будет дальше, ни Диана, ни ее педагог пока не знают.

- Еще год будет учиться в Тольятти. Она только перешла в 9-й класс. А в колледж поступают только после 9-го, - рассуждает Светлана. - Про квартиру пока не знаем ничего. Пока все это только на словах.

Кстати, 14 июня певица выступит на открытии чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре.