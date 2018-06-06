Самозванец за штурвалом: Житель Подмосковья купил диплом пилота и пять лет водил пассажирские самолеты

СЕГОДНЯ 01:09 2018-06-06T02:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

«Аэробус» известной российской авиакомпании совершал перелет из Москвы на Кипр. Был август 2015 года, шли над воздушным пространством Украины - тогда еще полеты над ней были закрыты лишь частично.

На борту находились два сменных экипажа. И вдруг второй пилот Тарас Шелест, сообщая наземному диспетчеру о заходе в украинское воздушное пространство, воскликнул: «Слава Украине!»

Кто-то доложил о выходке в службу безопасности компании. Началась проверка. Подключилась ФСБ. Среди пилотов пошел шепоток: мол, Тарасу «дело шьют». Но все оказалось еще неожиданнее. Выяснилось, что Тарас Шелест... вообще не пилот! Самозванец. Точнее - самоучка.

Диплом - поддельный

Из материалов доследственной проверки: «Установлено, что при трудоустройстве Шелест предоставил в кадровое подразделение диплом (серии ЭВ № 729537 от 28.06.1996 года) об окончании Санкт-Петербургского университета гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением» с присвоением квалификации «Менеджер организации», а также свидетельство пилота коммерческой авиации, при этом указав, что имеет налет в количестве 290 часов».

Сделали запрос в учебное заведение. Пришел ответ: такого выпускника у них нет. И даже студентом Тарас Шелест никогда не был.

Следователи диву давались: как же самозванца допустили к штурвалу?

Проверка выявила: Шелест - самозванец.

Бредил авиацией

Тарас Шелест родился 19 мая 1974 года, жил в подмосковном городке Яхрома. С детских лет страстно мечтал стать летчиком.

Вместе с другом мальчик регулярно ездил на аэродромы, читал специальную литературу о самолетах.

- Отец друга был инструктором по подготовке пилотов на тренажерах, участвовал в разработке отечественного авиасимулятора, - рассказывает Андрей, знакомый семьи Шелест. - Он брал с собой на работу сына и Тараса, поддерживая их страсть к авиации. Пацаны же, им интересно. Вдвоем еще школьниками парни осваивали тренажеры.

Тарас самостоятельно отрабатывал управление - «взлет, посадка». Начал потихоньку «летать», разбираться в схемах траектории полета, терминах. Упражнялся на тренажерах несколько лет. Окончив школу, стал штурмовать авиационные вузы. Но нигде не прошел - не набрал нужного количества баллов... Казалось, с мечтой о большой авиации было покончено.

Шелест устроился на работу в фирму, занимающуюся разработкой игр. Стал симмером (так называют людей, увлеченных компьютерными симуляторами полетов). Когда выдавалась возможность, продолжал заниматься на летных тренажерах. А потом... купил диплом и пошел трудоустраиваться.

От стюарда до второго пилота

В 2008 году Шелест появился в офисе одной небольшой частной авиакомпании, которая работала с самолетами «Як». В компании имелась вакансия стюарда.

Проработав с год стюардом, Тарас вновь появился в офисе и заявил о своем желании стать вторым пилотом. Зарекомендовал себя хорошо, диплом есть - отчего же не пойти навстречу? Шелест записался в учебный отряд пилотов для полетов на «Яках», начал стажироваться. С ним занимался инструктор.

В итоге Шелест получил должность второго пилота. Конечно, он был горд собой. Мечта сбылась!

Но Тарасу хотелось большего. Через знакомых узнал, что крупная российская авиакомпания набирает летчиков. Решил: надо попробовать!

Но наказывать его не стали.

Новое место работы

Следователи подтвердили: устраиваясь в крупную авиакомпанию, эксплуатирующую «Аэробусы», Шелест уже имел за плечами реальные 290 часов налета. И на работу Шелеста принимали вполне официально.

Он опять прошел летную переподготовку (за переобучение платила сама компания), сдал экзамен и получил допуск к полетам. Сначала в летно-учебном отряде, а через год был переведен в основной отряд.

Инструкторы не заподозрили в нем дилетанта!

В общей сложности Тарас Шелест отработал в авиации больше пяти лет. Летал по всему свету. Из материалов дела: «В период с 13.07.2012 г. по 12.08.2015 г. Шелест наработал 2400 часов лета, выполнив в качестве второго пилота 804 перелета в качестве пассажирских авиаперевозок по различным направлениям».

Плюс до этого налетал в другой мелкой авиакомпании 260 часов. Итого - 2660 часов полета. Очень прилично.

- Я много чего видел в практике, но с таким случаем сталкиваюсь впервые, - рассказал «КП» источник в следствии. - Признанный пилот - и неуч, не учился в вузе! И ни один инструктор-экзаменатор не засомневался в его знаниях и навыках!

- Вы думаете, он такой один? - говорит приятель Шелеста Андрей. - Когда небольшие авиакомпании платят за подготовку своих сотрудников, они не сильно заморачиваются, какие у них дипломы. Но при этом там не дураки работают: увидели бы, что он не рубит, не допустили бы к полетам!

К слову, с места работы Шелесту дали отличную характеристику. Никаких нареканий, происшествий. Любил снимать видео полетов. В общем, оставил о себе впечатление человека, одержимого небом и самолетами.

Если бы не возглас про Украину, возможно, Шелест летал бы до сих пор.

Пожурили и отпустили

В том, что диплом купленный, Шелест чистосердечно признался на допросе. Его отстранили от полетов. ФСБ передала материалы дела - дальше Шелестом занимался московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте. Разбирательство длилось долго. И в итоге горе-пилота... отпустили.

Из материалов доследственной проверки: «Шелест выполнял полеты в качестве второго пилота с 13.07.2012 по 12.08.2015. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ за совершение преступления небольшой тяжести (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание - два года лишения свободы. - Ред.) истек 12. 08.2017 г.». В декабре 2017 года следователи вынесли постановление: в возбуждении уголовного дела в отношении Тараса Шелеста отказать.

- Если бы его привлекали по статье «мошенничество», по которой срок давности три года, его можно было бы посадить, - говорит независимый юрист Александр Разумовский. - Но, видимо, намеренно выбрали статью полегче, поскольку он не нанес никому вреда. В общем, повезло парню.

- Действия Шелеста в каком-то смысле можно назвать мошенническими: он воспользовался поддельными документами и выдал себя за профессионального пилота, - рассуждает источник в следствии. - Но потом он прошел курсы и научился летать. Поэтому его пожалели. Но, безусловно, от любых полетов в России отстранили навсегда. По законодательству, если у человека нет высшего авиационного образования, его не допускают к воздушным перевозкам пассажиров.

Собирался в Гондурас, а попал в Киев

Мне стало интересно: что в итоге стало с пилотом-самоучкой?

- Удивитесь, он и сейчас в небе, - уверяет друг Шелеста Андрей. - Поняв, что в России устроиться на работу не светит, Тарас уехал за границу. Нам он сказал, что устроился летчиком в частную коммерческую авиакомпанию в Гондурасе.

Вот это поворот! Нахожу в интернете страницу Тараса Шелеста в соцсетях. Там указано новое место работы. Оказалось, это не Гондурас. На самом деле Тарас Шелест с 2016 года трудится пилотом на украинских авиалиниях. В этой стране у него немало родственников. Живет в Киеве. И, к слову, активно размещает у себя на странице антироссийские высказывания...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Научиться можно - пассажиров перевозить нельзя!»

Так можно ли освоить ремесло пилота самоучкой?

- Тренажеры дают работу с авионикой, то есть с оборудованием в кабине, - объясняет «КП» заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, космонавт-испытатель, генерал-майор Магомед Толбоев. - А навыки летные не дают. Работают ребята на тренажерах, все вроде нормально, научились. Идем на реальный самолет - и все, теряются... Но если человек сначала сам учился, а потом с инструктором - это уже совсем другой случай. Так теоретически можно научиться летать и без образования. Однако это абсолютно не значит, что человек готов к полетам. И уж тем более его нельзя допускать к перевозке пассажиров!

Для работы пилотом нужна серьезная летная подготовка. На это уходит 4 - 5 лет.

- Имеет ли право пилот в полете сказать что-то постороннее во время связи с диспетчером?

- Нет. Разговор с диспетчером строго регламентирован, радиообмен утвержден на законодательном уровне. Нельзя произнести ни одного лишнего слова, иначе это называется «засорять эфир». За это наказывают. Сначала выговор сделают, потом могут снять с рейса, лишить права полетов и лицензии.

Теперь 44-летний Тарас работает пилотом на Украине. В его соцсетях - фото из различных аэропортов мира. Фото: Соцсети

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарас ШЕЛЕСТ:

Авиакомпания отсудила 1,5 миллиона рублей

Звоню Тарасу Шелесту.

- Да, раньше я летал в Москве. Меня заставили написать заявление по собственному желанию, - уверяет Шелест. - История получилась некрасивая. У нее, конечно же, политический подтекст.

- Так вы не оканчивали авиационный вуз!

- Неправда! Я его окончил.

- Доследственная проверка выявила, что вы самоучка.

- Авиация - это не та отрасль, где можно самому чему-то научиться.

- Почему же в Санкт-Петербургском авиационном институте заявили, что вы там не учились?

- Понимаете, это очень удобная версия - сказать, что документов нет, ничего не заканчивал. И проверить нельзя, и подтвердить невозможно... На самом деле работодателю надо было оправдать мое увольнение, поэтому так все и представили. Якобы я и не пилот вовсе. При этом авиакомпания подала на меня в суд и отсудила 1,5 миллиона рублей!

- За что?

- Я контракт не выполнил до конца. По нему, если обучаешься летать на «Аэробусе» А320 (за это платит сама авиакомпания. - Ред.), то 10 лет должен у них отработать вторым пилотом. Если нет, ты должен авиакомпании 5 млн. руб. А меня вынудили уволиться!

К слову, эти полтора миллиона Шелест авиакомпании так и не выплатил.