Елена Проклова: Суда с бывшим мужем не будет

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-06T02:29:56+03:00

Елена и Андрей прожили в браке больше 30 лет и вырастили дочь Полину. Фото: PhotoXPress.ru

Актриса подала иск на раздел имущества, но уверяет, что этого не делала

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Елена Проклова вошла в новую фазу отношений с бывшим мужем Андреем Тришиным, с которым после развода продолжает жить в одном доме. Их брак длился 30 с лишним лет, у супругов есть взрослая дочь. Недавно интернет наводнили сообщения о том, что актриса будет судиться с мужем. Напомним, развелись Проклова и Тришин летом 2015 года, и с тех пор они то ссорятся, то мирятся, но по-прежнему живут под одной крышей и ведут общее хозяйство.

После развода Проклова отмечала, что делить имущество они с бывшим супругом не будут: мол, у них заключен брачный договор, по которому большой загородной дом в Подмосковье остается за Еленой, а гостевой, поменьше, - за Тришиным.

- Этот дом по договору мой, но Андрей Владимирович (Тришин. - Ред.) продолжает здесь жить. Мы живем в разных комнатах. Муж не хочет уходить из этого дома, в который вложил частичку души. Но я и не возражаю, - делилась Проклова в одном из разговоров с «Комсомолкой».

Но, несмотря на уверения актрисы, что судебного спора не будет, в год своего развода Проклова подала иск о разделе имущества. Через месяц иск забрала - помирились. И вот опять новость: актриса опять решила судиться с мужем за дом. Звоню ей с расспросами:

- Елена Игоревна, вы судитесь с вашим бывшим мужем?

- Ой, нет! Это все ложная информация, не знаю, кто ее распространяет!

- То есть в суд на мужа вы не подавали?

- Нет-нет... Я не подавала в суд, и больше по этому вопросу меня не беспокойте!

Однако информация о предстоящем процессе есть на официальном сайте Мытищинского городского суда. В апреле в этом суде (по месту расположения загородной усадьбы четы) был принят иск Елены Прокловой к Андрею Тришину. В мае должно было состояться первое заседание по делу...

МНЕНИЕ ПОДРУГИ

«Это все пиар»

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова, давно знакомая с семьей Прокловой и Тришина:

- Если Андрей реально не уступает ей дом, то Лена правильно сделала, что подала в суд. Но мне ничего про этот суд не известно. По-моему, это очередной виток игры. Просто Лена захотела о себе напомнить. Она же очень любит публичность. Это все пиар, и больше ничего. Муж у Лены не такой, как она, ему совсем не нужна публичность. Он работящий, деловой человек. Когда строили этот дом, Лена в тот период практически не работала, занималась семьей. На дом зарабатывал он. Андрюша Лену всегда очень любил. Но изменял. А какой мужик не изменяет?! Но она простила, и они снова вместе.

ДОСЛОВНО

«Он умеет понимать и прощать»

За три года, прошедшие после развода, настроение актрисы постоянно менялось: то у них с супругом мир, то война. Вот выдержки из интервью «КП».

- 15 июля 2015 года, когда Проклова подала на развод:

«Развод - это не всегда несчастье. За 30 лет нашего брака ушла любовь, вот и все. Мы не расстались. Мы разводимся. Но продолжаем быть вместе».

- 22 июля 2015 года:

«Поскольку муж не хотел давать мне развод, я написала заявление мировому судье. И вот я получила решение суда о расторжении нашего брака. Я устала быть просто соратником. Когда каждый из нас живет самостоятельной жизнью, независимо от другого - это ненормальная ситуация. Андрей был против развода, хотя ничего не делал для того, чтобы я решила его отменить. Когда человеку все по барабану - тем более надо разводиться!»

- В начале зимы 2015 года актриса подала в суд на раздел имущества. Но вскоре иск забрала:

«Нет. Никакого раздела не будет. Мы с Андреем помирились, у нас все наладилось».

- В январе 2017 года Проклова рассказала на телевидении о своих романах с известными мужчинами (Андрей Тришин во время откровений актрисы вышел из студии):

«У меня были романы с Мироновым, Янковским и Табаковым, но мой муж лучше».