Галкин познакомился с Пугачевой в три года, а Макрон женился на матери своей одноклассницы

СЕГОДНЯ 01:13 2018-06-06T01:52:08+03:00

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Разница в возрасте - 27 лет

Принято считать, что Максима Галкина с Аллой Пугачевой познакомил Филипп Киркоров. Но недавно сам пародист признался: со своей будущей женой он впервые встретился, когда ему было... всего три года! Максим с родителями тогда жил в ГДР, куда по службе отправили его отца - кадрового военного. Генерал-полковник Александр Галкин (отец Максима) занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России.

- Когда мне было три года, я бежал к родителям и говорил: «Пагачеву показывают», - рассказывал в интервью «Комсомолке» Максим Галкин. - В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Алла была с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями.

Эту фотографию Максим Галкин выложил в своем Инстаграме. Фото: instagram.com

Второй раз Максим встретил Аллу в 2001 году, когда ему было 25, а ей - 52 года. Как уверял пародист, разница в возрасте никогда не имела для него значения.

- Я познакомился с Аллой сначала, потому что мне хотелось познакомиться с Пугачевой, - рассказывал Галкин в одном из интервью. - Потом я узнал Аллу и в нее влюбился. Конечно, наверное, есть какие-то другие версии у людей. Но что нам до их версий?

Фото: Alena Kalita/Russian Look

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Разница в возрасте - 30 лет

Они вместе уже 14 лет, но, несмотря на солидный семейный стаж, пара не торопится официально оформлять отношения. «А что он изменит, этот штамп в паспорте?» - парирует 68-летняя певица. Ее 38-летний гражданский муж с этим, похоже, согласен. Впрочем, однажды Бабкина все-таки попыталась принудить возлюбленного пойти в загс. Как-то на свадьбе приятелей певица поймала букет невесты и решила: это знак судьбы.

- Я пришла домой, Женя спал, - рассказывала артистка. - Я показала ему букет и сообщила, что теперь мы обязаны пожениться. Он мне ответил: «Надь, ты что, с ума сошла?» После этого взял и опять уснул. Так эта история и закончилась.

Фото: Соцсети , Igor Primak/Russian Look

Ирина Лобачева и Иван Третьяков

Разница в возрасте - 16 лет

Прошлым летом 45-летняя спортсменка узаконила отношения с 29-летним фигуристом Иваном Третьяковым.

- Это Иван настоял, чтобы мы пошли в загс, - рассказала Лобачева журналистам. - Очень правильный жест, который я, конечно, оценила. Хотел показать, что он настоящий мужчина и берет ответственность за свою женщину, то есть за меня.

Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити когда-то каталась в паре с Ильей Авербухом, за которого она в 1995 году вышла замуж. В 2007 году, когда их сыну Мартину было три года, супруги расстались. Потом у нее был бурный, но короткий роман с актером Дмитрием Марьяновым.

Новый избранник Лобачевой родом из Кирова, в 2007 году он стал вторым в финале кубка России. Сейчас Иван работает в школе фигурного катания Ирины Лобачевой. Так что можно сказать, что их роман - служебный.

Фото: instagram.com

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Разница в возрасте - 17 лет

Это уже официально: 47-летняя Лера Кудрявцева ждет ребенка. Звезда экрана родит первенца своему 30-летнему мужу, хоккеисту Игорю Макарову. Телеведущая познакомилась со спортсменом в 2012 году в ресторане. Игорь тогда набрался храбрости и первый подошел к Лере. Поначалу Кудрявцева не воспринимала их отношения всерьез и долго не отвечала согласием, когда Макаров сделал ей предложение. Но в итоге все-таки сказала да. В июне 2013-го они поженились.

Лера признается, что в Игоре она нашла то, что так давно искала, - надежность и силу.

- Возникает ощущение надежного тыла, крепкого мужского плеча, рядом с которым можно расслабиться. Никакой шоу-бизнес не идет в сравнение с нормальным женским счастьем.

Эммануэль и Брижит Макрон

Разница в возрасте - 25 лет

Президент Франции и его жена - одна из самых необычных пар в мировой политике. Именно возраст Брижит (ей 65) стал одной из самых обсуждаемых тем, когда в Париже огласили результаты президентских выборов. Брижит, в прошлом - учительница литературы в лицее города Амьен, познакомилась с Эммануэлем, когда ему было всего 15 лет. Юный Макрон был одноклассником ее дочери Лоран (Брижит к тому времени была замужем за банкиром, которому родила троих детей). Родители будущего президента Франции, опасаясь скандала, отправили Эммануэля на учебу в Париж. Но их отношения с Брижит не прекращались - влюбленные переписывались и изредка встречались. В 2006 году женщина решила бросить первого мужа и вышла замуж за Макрона. У президентской четы нет общих детей, зато Брижит - бабушка семерых внуков.

- Бывают моменты в вашей жизни, когда нужно сделать выбор. И у меня было так, - рассказывала первая леди Франции. Вот мы завтракаем: я с моими морщинами, он со своей свежестью, но это нормально. Если бы я не сделала этого выбора, я бы прошла мимо своей жизни.

Фото: globallookpress.com

Памела Андерсон и Адиль Рами

Разница в возрасте - 18 лет

Ей - 50, ему - 32, но «cпасательница Малибу», не колеблясь, оставила свой дом в Лос-Анджелесе и переехала к молодому возлюбленному на юг Франции. Адиль Рами - футболист марокканского происхождения, играет за марсельский клуб «Олимпико» и за сборную Франции. Пара познакомилась летом 2017 года на Лазурном Берегу. После переезда из Штатов актриса превратилась в примерную домохозяйку: она обожает готовить и сама ходит на рынок за покупками.

- Адиль очень обо мне заботится, - рассказывает Андерсон. - Мы ведем очень здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе, наверное, 30, а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»

Фото: globallookpress.com , Monica Feudi / Feudiguaineri.com

Мадонна и Кевин Сампайо

Разница в возрасте - 27 лет

Певица сейчас живет в Лиссабоне - в столицу Португалии мировая знаменитость переехала, чтобы быть поближе к молодому любовнику, португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Кевину 32 года, и 27-летняя разница в возрасте с возлюбленной его, похоже, совершенно не смущает. Мадонна перевезла в Лиссабон четверых усыновленных детей и купила для своего большого семейства особняк за 6 млн. евро. Новый дом звезды располагается неподалеку от тренировочной базы юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается сын Мадонны. И хотя 59-летняя певица рассказывает журналистам, что именно спортивный талант сына побудил ее переехать в Европу, мы-то знаем: Мадонна просто не хочет отпускать от себя красавчика Кевина.

С Сампайо певица познакомилась в 2015 году во время съемок своего клипа Bitch I'm Madonna. Кевин настолько очаровал королеву шоу-бизнеса, что они стали жить вместе уже через три месяца после начала романа.