Киркоров украсил себя драгоценностями по цене пятикомнатной квартиры, а Зверев - битыми елочными игрушками

СЕГОДНЯ 01:15 2018-06-06T01:49:30+03:00

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На днях в Crocus City Hall отгремела российская музыкальная премия RU.TV. Звезды, как всегда, стремились перещеголять друг друга костюмами и драгоценностями. Вместе с модным блогером и стилистом Ксенией Царицыной «КП» рассмотрела украшения знаменитостей.

Филипп Киркоров

- Недавно Киркорова ограбили, - напоминает Ксения Царицына. - Преступники позарились на костюмы короля сцены. Глупо! Такое не сбудешь и не наденешь. Слишком приметно. Поэтому воришек быстро задержали... Эта история артисту не послужила уроком: он по-прежнему демонстрирует сокровища из своих шкафов и шкатулок.

На премию Филипп надел все лучшее сразу. Один только браслет-тигренок от Гуччи стоит более 200 тысяч рублей. А ведь на артисте еще подвеска того же бренда, несколько эксклюзивных колец, часы... Даже чехол для телефона у Киркорова от Луи Виттон стоимостью около 80 тысяч рублей.

- Я сегодня прилетел с планеты Бальман (известный люксовый французский бренд), - похвастался новым нарядом и бриллиантами перед Ольгой Бузовой певец. - С учетом украшений мой костюм сегодня тянет по стоимости уже на пятикомнатную квартиру (раньше Киркоров скромно оценивал свой наряд в однокомнатную квартиру в Москве. - Ред.).

Филипп сиял и переливался, как витрина ювелирного магазина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров в этот вечер похвастался не только костюмом и украшениями, но и новой спутницей. Рядом с постройневшим артистом вышагивала 35-летняя Екатерина Гусева. В последнее время Катю часто видят рядом с Филиппом. Екатерина работает диджеем, а также ведет музыкальные и модные программы. С Киркоровым она познакомилась, судя по всему, когда в прошлом году делала ремикс на его хит «Любовь или обман». И вот итог: Киркоров сначала взял с собой Гусеву на «Евровидение» (артист туда ездил как автор песни молдавской группы DoReDos), а теперь еще и появляется с блондинкой на красной дорожке... Словом, или любовь, или обман.

Сати КазановаФото: Михаил ФРОЛОВ

Сати Казанова

- Сати явно подражает Одри Хепберн. На певице черное строгое платье, а также кольцо и колье от «Тиффани». Слегка разбивает голливудскую концепцию красная шерстяная нить (так певица защищает себя от сглаза) и классическое обручальное кольцо из желтого золота. Кстати, колечко украшено внушительным бриллиантом. Судя по всему, на этот знак любви муж артистки итальянский фотограф Стефано Тиоццо потратил не один десяток тысяч долларов.

Жасмин

- Жасмин любит дорогие украшения. Знающие люди говорят, что дома у певицы большая коллекция бриллиантов. В этот вечер она отдала предпочтение серьгам от Яны Расковаловой - любимого дизайнера Ксении Собчак и Ники Белоцерковской. Украшения от Яны отнюдь не дешевы. Средняя цена сережек превышает миллион рублей.

Сергей ЗверевФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Зверев

- Король гламура одет приметно, но бюджетно. Ни драгоценных, ни полудрагоценных камней в его образе нет. Только стразы и, вероятно, битые елочные игрушки. Видимо, казна его царства истощена от многолетнего ведения глянцевых войн и закупки орудий для его персональной армии силиконовых телохранителей. На бриллиантах он решил сэкономить.

Наш эксперт - стилист Ксения Царицына

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«Лучший старт» - Федук и Элджей «Розовое вино»

«Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола» - IOWA «Плохо танцевать»

«Лучший дуэт» - Григорий Лепс и Максим Фадеев «Орлы или Вороны»

«Лучшая группа» - «Руки Вверх!»

«Артист года премии» - группа A’Studio

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«Лучшая певица» - Полина Гагарина

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