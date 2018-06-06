Ксения Собчак: В моем фильме зашифровано послание Путину

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-06T02:25:59+03:00

В канун премьеры документального фильма «Дело Собчака», которая состоится 12 июня, дочь политика рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) о трагической истории своего отца [видео]

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- Ксения, извините за прямой вопрос, но зачем вы сняли этот фильм? Ведь Анатолий Собчак, мягко говоря, в обществе непопулярен.

- А что знают о Собчаке мои ровесники? Какой-то начальник в Питере с Путиным работал. Или: ой, да это же папа Ксении Собчак! Мой отец был, на мой взгляд, великим человеком - одним из главных реформаторов современной России. Вместе с Сахаровым, Ельциным он начинал все либеральные реформы в стране. Этот фильм о том, почему они не получились. Почему эта волна, этот вздох свободы разбился о другую волну.

Правда, в фильме нет однозначных ответов.

- Жаль. Почему?

- Я выстраивала в фильме цепочку событий, пока не поняла: в какой-то момент Собчак стал абсолютной жертвой. Он собрал против себя всех. И единственный человек, который по-настоящему проявил себя как настоящий друг, был Владимир Путин.

«Изучила 220 томов уголовного дела»

- Это правда, что в Кремле для этого фильма была специально построена черная комната?

- Да, мы под каждое интервью строили эту комнату. И в Росгвардии тоже. Сложность была в том, что каждый раз нам приходилось объяснять - зачем она. И на заверения Дмитрия Пескова, например, «этот золотой стул так прекрасен, почему вы не хотите его оставить в кадре?» - мы говорили: у нас есть концепция, мы не хотим никаких золотых стульев! Нам нужен простой, лаконичный кадр: лицо на черном фоне, чтобы зритель видел глаза. Каждое интервью (а их в фильме более 30) длилось по нескольку часов. Мы занимались этим фильмом почти два года, изучая все 220 томов уголовного дела против моего папы.

- Вам дали интервью чуть ли не все первые лица государства, включая Путина. Глава Росгвардии Золотов делал это вообще впервые в жизни...

- Договориться с Путиным об интервью было очень сложно. Я год закидывала письмами Пескова. Потом все-таки это получилось. Президент пришел - явно уставший...

- Когда это было?

- Задолго до выборов. Вместо двадцати минут он давал интервью час. И было видно, что ему интересно. Ведь он говорил о временах своей молодости. Путин рассказывал, рассказывал. Уже Песков стал говорить: пора на другую встречу. «Нет, нет, дайте я закончу», - говорил президент. Думаю, большинство согласились на интервью не по звонку Путина, а сами. Давайте честно понимать, где мы все живем. Если сам Путин дает интервью, то получить согласие остальных не составляет сложности.

«Яркая жена может помешать кампании»

- Чуть ли не больше половины тех, кто участвовал в фильме, были противниками вашего отца.

- Да, это были враги.

- Почему они пришли к вам? Раскаялись?

- Думаю, им тоже было важно сказать свою правду. И они ее сказали. В фильме нет позитивных персонажей. Там есть отъявленные подлецы, а есть просто очень сложные фигуры. Но это не полотно про добрых и прекрасных людей. Это босховская картина.

- Какая история в «Деле Собчака» для вас показалась самой поразительной?

- История о настоящей спецоперации, которую провела мама, чтобы позвонить в Париж по единственному телефону, который нельзя было прослушать.

- Зацепила одна сцена: вы сидите дома с мамой и задаете вопрос: «Нет ли у тебя ощущения, что он ушел вовремя?»

- Я хочу, чтобы был открытый финал. Пусть каждый для себя решает, ушло ли время Собчака. Или, может, еще не наступило. Собчак ушел на взлете, он ушел, когда к власти приходил его ученик, в которого он верил. Он думал, что сейчас наконец наступят настоящие демократические реформы. И во многом Путин действительно стал лучшим учеником моего отца, но сделал свои выводы. Он понял, что даже такой честный человек, как Собчак, может проиграть выборы просто потому, что у конкурента больше олигархических денег. Что журналисты, которые травили моего отца, сейчас сидят и говорят: ну да, я не проверил информацию, мне слили фээсбэшники, я не знал, что это вранье. Путин задумался: нужна ли такая свободная пресса или не нужна? Путин учел многое. Например, что такая яркая жена политика, как Людмила Нарусова, может помешать выборной кампании и отобрать несколько процентов. (Эту «даму в тюрбане» многие в Петербурге не любили именно за яркость.) Возможно, на моем примере Путин понял, что широко известная публике дочь - это не его. И в итоге мы очень мало что знаем о его семье.

- Получается, вы повлияли на судьбу дочерей Путина?

- Не я, мой папа. Он видел, как Невзоров откровенно обсуждает с Березовским (есть в интернете записи), за какие деньги оклеветать человека и уничтожить его репутацию. И возможно, он подумал: может быть, тогда лучше пусть пресса будет под контролем?

- Видимо, вы адресуете этот фильм и самому Путину.

- Я очень хочу, чтобы Владимир Владимирович посмотрел это кино. Мне очень интересна его реакция. В фильме зашифровано и послание ему лично.

Санкт-Петербург, 1994 год. Игры доброй воли. Мэр города Анатолий Собчак принял участие в эстафете 4х50 метров. Однако политические водовороты оказались куда более бурными… Фото: Юрий БЕЛИНСКИЙ , В.ЕВДОКИМОВ /TASS

«Меня будут ругать и либералы, и государственники»

- Какую реакцию вы ждете от публики?

- Уверена: меня будут ругать со всех сторон - и либералы, и государственники (смеется).

- Почему?

- Например, у нас в фильме есть эпизод с документальными кадрами, когда моему отцу становится плохо во время допроса. Он просит вызвать «Скорую». Идет спор. Он говорит: вызовите врача, у меня есть знакомый врач. «Нет, ваш знакомый врач вам сейчас поставит понятный диагноз. Мы сейчас своего вызовем». В итоге мама говорит: «Что значит - своего? Давайте тогда 03 позвоним, кто приедет, тот приедет». И они звонят по 03. Приезжает врач «Скорой помощи», который говорит, что у отца предынфарктное состояние.

Либералам, уверена, не понравится история, как Путин спасал Собчака. В фильме об этом рассказывает сам Путин, принимавший активное участие в этом поспешном и тайном отъезде. Они говорят: зачем вы это рассказываете? Ведь получается, что Путин совершил героический поступок? Но он действительно в данной истории его совершил.

- А они с вами разговаривают как с политиком.

- Людям свойственно запихнуть тебя на какую-нибудь полочку. Им так спокойнее. Вы кто - балерина, актриса или телеведущая? Или политик, или документалист? Я - Ксения Собчак. И чувствую себя абсолютно гармонично.

Только у нас. Ксения Собчак о своем фильме "Дело Собчака" и жизни после выборов.Ведущий Владимир Ворсобин. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram: номер +7-967-200-97-02

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анатолий Александрович СОБЧАК родился 10 августа 1937 года в Чите в семье инженера железной дороги.

Окончил юрфак Ленинградского госуниверситета, был ленинским стипендиатом. Преподавал в спецшколе милиции МВД СССР, был доцентом юридического факультета в Ленинградском госуниверситете. В 1985 году возглавил кафедру хозяйственного права.

В 1989 году вступил в КПСС и был избран народным депутатом в Верховный Совет. Стал одним из основателей Межрегиональной депутатской группы ВС СССР. В 1991 году избрался первым мэром Ленинграда. В итоге город на Неве снова стал называться Санкт-Петербургом.

Выступал против действий ГКЧП на августовском путче 1991 года в Ленинграде, призывал население к митингам протеста.

В 1996 году проиграл губернаторские выборы своему заму Владимиру Яковлеву.

В октябре 1997 года Анатолий Собчак был привлечен к уголовному делу о коррупции в мэрии Санкт-Петербурга в качестве обвиняемого по статьям «взятки» и «злоупотребление должностными полномочиями». Экс-мэр улетел во Францию.

В ноябре 1999 года уголовное дело против Собчака было прекращено за отсутствием состава преступления. В начале 2000 года Собчак стал доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

Доктор юридических наук, имеет научные работы в области права.

Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице Светлогорска в результате острого сердечного приступа.