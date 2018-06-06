В сети появилось последнее видео погибшей участницы «Дома-2» Марии Политовой

СЕГОДНЯ 01:14 2018-06-06T01:51:00+03:00

Кадры, снятые за два дня до гибели модели опубликовал в Instagram её гражданский муж, журналист Артем Шануров [видео]

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На страничке погибшей перед Новым годом бывшей участницы телешоу «Дом-2» Марии Политовой в Instagram появилось её последнее видео, снятое за пару дней до смерти красавицы. Запись опубликовал гражданский муж модели, журналист Артем Шануров.

«Это последнее видео Маши. Через двое суток ее не стало. Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я ее убил. Потому что я «должен был догадаться, что ее нужно было госпитализировать», - такими словами он сопроводил ролик.

maria_politova Муж погибшей участницы Дома-2 выложил ее последнее видео

Артем пишет, что уже прошло полгода со дня смерти его подруги, траур формально закончился, а у него осталось очень много вопросов, «на которые пытался получить ответ разными способами, но так и не получил».

«Я никого ни в чем не обвиняю, я не знаю вообще ничего, может всё было совсем иначе, чем я предполагаю. Но, поскольку мне не дали даже малейших шансов понять, почему произошло то, что произошло - я задам имеющиеся у меня вопросы просто в воздух, потому что держать их в себе нет сил. Адресованы они в первую очередь Машиной матери, которая изначально отказалась со мной знакомиться и не сообщила мне о нескольких смертельно опасных диагнозах, которые Маша от меня скрывала», - говорится в его печальном сообщении.

maria_politova с моим

Гражданский муж умершей девушки добавляет, что он подозревал «про биполярное расстройство», но не был уверен. А «когда ее искали сказал прессе, чтобы не думали, что это PR – потом подтвердилось, угадал», но это, как выяснилось, не единственный диагноз его погибшей любимой.

maria_politova Архивы с @shanurov ...это было и так здорово!!!

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марию Политову искали с 4 декабря, а нашли 13-го в одном из дачных поселков в Щелковском районе. Мертвая девушка лежала у ограды. По версии следствия, Мария могла умереть из-за того, что смешала алкоголь с антидепрессантами.

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