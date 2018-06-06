Режиссер Сергей Соловьев: Саша Абдулов запрашивал немыслимые гонорары, чтобы его выгнали с картины

СЕГОДНЯ 01:44 2018-06-06T01:47:25+03:00

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Накануне юбилея актера вышла книга режиссера Сергея Соловьева «Те, с которыми я... Александр Абдулов». С разрешения издательства «Белый город» публикуем фрагменты из нее.

Гениальное «уа-уа»

...Я позвонил Саше и сказал: «Саша, я бы хотел пригласить тебя в новую картину «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви». Он: «А про что картина?» И я вдруг понял, что самая ясная характеристика картины - это как бы вторая серия «Ассы». Он говорит: «Да, все. Понял. Приду. Когда съемка?»

Ему позвонила ассистентка, сказала, когда съемка. Он опоздал на двадцать минут. Я говорю: «Саш, ну елки-палки. Мы тут ждем... Пойди быстро загримируйся и приходи». - «А кого я играю?» - «Саша, потом разберемся, кого ты играешь». Саша пошел, быстро-быстро переоделся. У него были совершенно потрясающие гримерные свойства. Я бы сказал, самогримерные. Если накануне вечером он себе позволял что-то такое не совсем в пользу Фанфана-Тюльпана, то наутро как-то быстро себе чего-то такое подмахивал - и опять Фанфан-Тюльпан!

Саша вернулся к нам:

- Так, я кто?

- Ты Вова.

- Вова чем занимается?

- Вова занимается модельным бизнесом.

- О, это очень хорошо, - сказал Саша. - Модельный бизнес, Вова, кое-что мне становится ясно.

- Саша, у меня сейчас нет времени больше с тобой искать зерно роли, поэтому ты сейчас ложись на спину, прямо на пол, поднимай кверху ноги, руки и делай так: «Уа-уа-уа».

Настала страшная тишина. Тут он, по-моему, даже на вы перешел.

- Вы в своем уме?

- В каком смысле?

- Понимаете, что я актер очень высокого калибра? Я не могу просто так падать на спину, поднимать руки и ноги и делать «уа-уа». Я должен понимать, зачем я это делаю.

- Саша, ты опоздал, а сейчас занимаешься демагогией. Ложись, делай!

Саша раздумывал: то ли сразу дать мне в глаз, то ли действительно упростить все до степени того, чтобы лечь на спину, поднять руки, ноги и сделать «уа-уа». Он прекратил дискуссию, лег на пол и гениально сделал «уа-уа-уа». С этой поры у нас началась настоящая дружба. И когда мне нравилось то, что Саша делает на площадке, я ему подмигивал и шутил: «Саша, уа-уа, уа-уа!» А он отвечал: «Уа-уа, уа-уа!» Так мы и работали.

Накануне юбилея актера вышла книга режиссера Сергея Соловьева «Те, с которыми я... Александр Абдулов».

Про ревность к Янковскому

С Олегом Ивановичем Янковским они были как братья. Они любили друг друга до такой степени, что почти никогда не выражали это внешне. Даже наоборот, встречались с некой иронией по отношению друг к другу. Саша очень рано начал звать Янковского дедом. И, с одной стороны, Олегу Ивановичу это нравилось. А с другой - он всегда смотрел на Сашу так, как будто тот мог бы какое-нибудь другое, более ласковое и менее обидное придумать прозвище. Но тот его все равно долбил: «Ну как ты, дед?» И Олег с высоты положения деда время от времени мне иногда говорил:

- Слушай, с Сашкой нужно что-то делать. Он абсолютно неправильно живет. Нельзя так жить, понимаешь! Он болеет - не лечится, он пьет с кем ни попадя, он играет, где только деньги дают...

И вот в этих подковырках по отношению друг к другу и в этой, я бы даже сказал ревности, выражалась самая затаенная подлинная дружба. У меня было огромное счастье - они у меня оба снялись в «Анне Карениной». И одновременно случилось и огромное несчастье: и у одного, и у другого это была одна из последних ролей.

Девушки из Бостонского симфонического оркестра

Саша, который в жизни не боялся вообще ничего, ужасно боялся маму. Однажды мы с Сашей образовали большое сообщество - это были девушки, их было очень много, мы их усадили в машину «рафик» и по указанию Саши повезли на дачу.

Ехали мы туда весело хохоча, предполагая, как начнем жарить картошку, как будем запивать картошку красным вином. Вдруг Саша как-то затих, позвал меня в темный угол автобуса и сказал: «Мы сейчас приедем на дачу, а там наверняка мама еще не спит. И что бы я ей ни объяснял на тему, почему мы в два часа ночи привезли целый автобус девушек, - она мне не поверит. Поэтому к ней пойдешь ты и скажешь ей, что они все - артистки Бостонского академического театра драмы». Я говорю: «Саша, а почему Бостонского театра драмы?» Он говорит: «Ну, так гораздо непонятнее, и мама сразу подумает, что это что-то такое очень серьезное».

Я замолчал, потом говорю: «Саша, а ничего, если она услышит краем уха русскую речь, иногда перемежаемую ненормативной лексикой?» Саша задумался, говорит: «Действительно, давай ты тогда лучше скажи, что они музыкантки из Бостонского симфонического оркестра». Я говорю: «Саша, а где же их скрипки?» На что мне Саша сказал: «Прекрати! Мама до таких глупостей, как ты, не додумается». Так мы и поступили.

Мама действительно ничего не спросила про скрипки. Она только очень внимательно посмотрела в мои лживые глаза. «Ну что ж, симфоническая музыка - это очень красиво. Он очень любит симфоническую музыку», - сказала мама, и в это время раздался смех, та самая русская речь, с теми самыми ненормативными оборотами. Но маму это уже не интересовало. Мама усвоила информацию, что так ведет себя по ночам женская часть Бостонского симфонического оркестра.

«Ненавижу кино, театр и телевидение»

Про Сашу ходило множество легенд. Ну, во-первых, то, что он чудовищный пьяница. Во-вторых, что он жуткий развратник. А в-третьих, что он страшно корыстный человек. И устраивает из своего существования в кинематографе такой недостойный, алчный заработок всего, что можно и чего нельзя заработать. Как и все легенды, эта такая легендарная чушь, в которую преображается реальная жизнь реального человека. В частности, о заработках.

Когда Саша очень уставал, он садился и говорил: «Боже мой, кто бы знал, как я ненавижу в жизни всего три вещи. Это кино, театр и телевидение!» Врал! Смешно и талантливо врал!

Та же самая история была с деньгами. Был он человеком доверчивым и очень хотел верить в то, что почти каждая работа, которую он начинает, закончится хорошо. Но в то же время он страшно и очень разочаровывался. Разочаровывался на третий, на четвертый или на пятый съемочный день. И тогда он становился невыносимым. Он запрашивал какие-то немыслимые, сумасшедшие гонорары в единственной надежде, чтобы его выгнали с картины. Но его никто с картины не выгонял, все говорили, что он просто ужасный человек, но что же делать, нужно ему платить. Но он эти деньги брал за бездарно проведенное время собственной жизни. И он был прав. Он был прав, это стоило того.

Смерть и стакан виски

Марк Захаров был для Саши больше, чем главный режиссер театра, в котором он провел всю жизнь. Саша относился к Марку Анатольевичу как ко второму отцу. И вот мы как-то встретились с Марком Анатольевичем в самолете, и он мне сказал:

- Сережа, а ты вообще в курсе, что Саша очень болен? У него кровь со страшной склонностью к тромбообразованию, и в любой момент все может закончиться трагически, если Саша не прекратит вести себя так, как он себя ведет.

- Марк Анатольевич, а что можно сделать?

- Для начала посмотри, что у него делается с ногами.

И вот когда Саша остался у меня переночевать на одну или две ночи, я в течение семи месяцев имел возможность видеть эту картину своими глазами. У него обе ноги были как у Маресьева, темно-коричневые, почти черного цвета от пятки до голени. И он каждый день смазывал и завязывал бинтами, а я ему на этих бинтах вязал бантики.

Однажды он лег в кардиологический центр. Стали обследовать кровь и пришли к выводу, что нужна сложнейшая операция на главные артерии. В эти артерии нужно поставить по тромбоулавливающей сетке. Операция проходила, как ни странно, под местным наркозом. И во время этой операции произошла страшная вещь. Они коснулись какой-то артерии, из которой со страшной силой хлынула кровь, и эта кровь была даже на потолке.

Врач сказал: «Саша, мы не знаем, чем кончится операция. На всякий случай позвоните родственникам или нам скажите, что бы вы хотели... Эти минуты могут оказаться последними в вашей жизни». Саша сказал: «Честно? Мне бы очень хотелось стакан виски». И они принесли ему стакан виски. И кто-то промокал кровь на потолке, кто-то что-то продолжал вводить в вены, а Саня выпил стакан виски, и на душе ему стало исключительно хорошо. И у всех врачей исчез этот ужас возможного ухода человека, которого знает вся страна. После чего я дал себе зарок не делать ничего из того, что мне советовал Марк Анатольевич Захаров, любя Сашу как родного сына. Потому что я понимал, что все, что нужно сделать для собственной жизни и собственного счастья, Саша сам знает лучше всех.

Вдова артиста Юлия на памятном вечере в «Ленкоме».Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ТЕМУ

Алтайский шаман лечил рак актера травами

Коллега по «Ленкому» рассказал «КП», какими были последние дни Александра Гаврииловича.

Много лет с Александром Абдуловым приятельствовал заведующий службой звукорежиссуры театра «Ленком» Владимир Черепанов.

- Владимир Леонидович, несколько лет назад в интервью «КП» вдова Абдулова говорила, что планирует доснять фильм «Гиперболоид инженера Гарина», который он не смог завершить.

- Этот проект, увы, закрыт окончательно. Никто из режиссеров не изъявил желания заниматься фильмом, поскольку сценарий существовал в большей степени у Саши в голове, чем на бумаге. Материалы, которые он успел отснять, хранятся на даче во Внукове у жены Юли.

- Вдова Александра Гаврииловича до сих пор живет в его загородном доме? Она собиралась его продавать.

- Сейчас таких планов нет. Пока шел учебный год, Юля с дочкой жили в Москве в квартире Саши на улице Гиляровского. А во время каникул Женя, скорее всего, поедет на дачу во Внуково. Девочка очень похожа на маму Саши Людмилу Александровну (мать артиста недавно ушла из жизни. - Ред.).

- Она тянется к сцене?

- Марк Захаров звал ее в наш театр на небольшую роль. В «Королевских играх» есть в финале выход, когда совсем юную Елизавету выводят на сцену и она говорит одну фразу: «Елизавета будет первой». Она репетировала, а потом заявила: мол, не хочу, мне все это не нравится. Так и не вышла на сцену. Сашин характер!

- Помните последний разговор с Александром Гаврииловичем?

- В последний раз мы виделись перед Новым годом, незадолго до Сашиной смерти (артист умер 3 января 2008 года. - Ред.). Когда я к нему приехал во Внуково, он уже плохо себя чувствовал и был не очень разговорчив.

- Он, наверное, до последнего не верил, что умирает?

- Да нет, он уже все понимал. Последний месяц он вообще без сил был. Каждый день к нему приезжали друзья во Внуково, застолья продолжались. Он сидел с нами какое-то время за столом, потом уходил к себе в комнату. Ему хотелось быть с друзьями, но уже было физически тяжело.

- Его пытались спасти лучшие врачи...

- Один раз у него было кратковременное улучшение после поездки на Алтай. Местный шаман наделал ему настоев из трав, и Саша там подлечился немного. В Москву шаман отправил Сашу под присмотром своего сына - тот следил, чтобы Абдулов не забывал в определенное время принимать настои, капли. Саша выглядел в тот период весьма прилично: румяный, подвижный. Ему там, на Алтае, даже сделали напиток легкоалкогольный, который он иногда выпивал во время наших посиделок.

Но улучшение продлилось недолго. Примерно месяц у Саши во Внукове жил этот лекарь. А потом болезнь вернулась. Лечение в Израиле тоже не помогло. Слишком поздно уже было. Болезнь у Саши нашли уже в запущенном виде. Когда его забрали с приступом язвы в больницу со съемок «Гиперболоида инженера Гарина», врач, оперировавший Абдулова, сказал: «Ребят, то, что у него язва желудка, - это мелочь. Там внутри все очень плохо и очень серьезно».

- Он не подозревал, не замечал болезнь?

- Он думал, что язва открылась, мучился, пил обезболивающие. Потом, уже после обследования в московской клинике, врачи вынесли окончательный вердикт: рак легких с метастазами во все органы.

Мария РЕМИЗОВА.

Женя Абдулова (в центре) уверенно держалась на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Дочь артиста сняла свой первый фильм

Одиннадцатилетняя Женя Абдулова решила стать режиссером.

В день 65-летия Александра Гаврииловича в «Ленкоме» собрались его коллеги и близкие. Неожиданно бразды правления на сцене взяла 11-летняя дочь Абдулова Женя. Девочка расспрашивала приятелей Абдулова о его приключениях.

- Марк Анатольевич, а папа вас слушался? Его часто приходилось наказывать? - сразила она своей абдуловской непосредственностью худрука «Ленкома» Марка Захарова.

- Папу надо было бы часто наказывать, но у него было такое обаяние, что у меня не хватало сил, - улыбнулся Марк Анатольевич. - Саша, к примеру, говорил: «Марк Анатольевич, мне надо срочно выехать на три дня в Баку. Понимаете, там поднимется вся авиация Азербайджана, пойдут танковые колонны. И я должен буду пробежать мимо танков. Там у меня всего один съемочный день!» Потом Саша, конечно, добавлял, что ему еще нужно время на поездку туда и обратно. Но он так ловко придумывал эти доводы для своих отъездов, что я всегда сдавался: «Ну конечно, Саша, надо поехать, если вся авиация Азербайджана поднимается. Надо...»

А режиссер Алла Сурикова отметила, что Женя Абдулова многое взяла от отца.

- Женя недавно снялась в моем фильме «Любовь и Сакс» вместе с Максимом Авериным. Причем она прошла большой конкурс. Женя подкупила меня своей искренностью. Когда она рассказывала, что собирается писать книгу про любовь, Аверин засмеялся: «Ты такая маленькая, о чем ты можешь написать». На что Женя уверенно сказала: «Много вы, мужчины, в любви понимаете». Женя поразительно похожа на отца и своей воодушевленностью, и азартом. Мы ей порой на съемках говорили: «Женечка, полежи, отдохни!» А она: «Нет, не хочу отдыхать, мне с вами интересно!» Я спрашиваю Максима Аверина: «Как ты думаешь, Женя будет актрисой?» Он: «Нет! Она будет режиссером!»

Женя подтвердила его слова, рассказала, что уже написала сценарий со своей подругой (дочерью певицы Юли Началовой Верой) и даже сняла свое первое кино. Жене этот талант передался от отца. Ему так хотелось сделать большой серьезный фильм «Гиперболоид инженера Гарина». Но, увы, не сложилось. И причиной тому не только болезнь Абдулова. Во время съемок «Гиперболоида» какие-то мерзавцы сожгли его декорации (в фильм были вложены личные средства актера. - Ред.). И я думаю, что самый мощный удар Саша получил именно от этого. Потому что жуткая болезнь, которая сразила его, возникает порой в результате стресса.

В этот вечер в зале присутствовала и вдова актера Юлия Абдулова. А вот бывшей жены Александра Гаврииловича Ирины Алферовой и их общей дочки Ксении (Абдулов усыновил ее в раннем детстве и считал родной. - Ред.) не было. Увы, 44-летняя Ксения и 11-летняя Женя не общаются. Видимо, сказывается разница в возрасте. Ксения Алферова объяснила свое отсутствие на вечере тем, что такие памятные даты предпочитает проводить в кругу семьи.

Мария РЕМИЗОВА.

Разгадывать «Тайну трёх государей» стало удобнее

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Разгадывать «Тайну трёх государей» стало удобнее

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