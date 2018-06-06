Расписание матчей чемпионата мира

СЕГОДНЯ 01:45 2018-06-06T01:52:00+03:00

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Групповой этап

Плей-офф

ВОКРУГ МЯЧА

400 млн. долларов от ФИФА

Сколько получат сборные за выступление

Призовой фонд чемпионата мира-2018 увеличен до 400 млн. долларов, и это рекордная сумма в истории проведения турнира. Каждой из 32 сборных гарантировано 8 млн. долларов за участие в чемпионате. За выход из группы полагается 12 млн. долларов, участникам 1/4 финала - 16 млн. долларов, призовые за 4-е место составят 22 млн., за 3-е - 24 млн., а за 2-е - 28 млн. Обладателю же Кубка мира достанется 38 млн. долларов. Это на 3 млн. больше, чем победителю прошлого чемпионата.

Футболистам сборной России достанется примерно 2/3 от заработанных ими на ЧМ-2018 сумм - остальное пойдет на покрытие расходов на сборы, базу и т. д. Самые же большие премиальные за победу в турнире обещаны сборной Бразилии - по 1 млн. долларов на каждого футболиста и члена тренерского штаба. Игрокам сборной Испании может достаться по 800 тысяч евро в придачу к Кубку мира. Футболисты Франции могут получить по 400 тысяч евро, если станут победителями. А действующим чемпионам немцам обещали всего по 350 тысяч евро, если они защитят свой титул.

Если бразилец Неймар выиграет ЧМ-2018, он станет на миллион богаче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букмекеры верят в Бразилию

И думают, что мы выйдем из группы

Коэффициенты букмекеров - один из самых простых способов понять, кто является фаворитом футбольных турниров. Но перед ЧМ-2018 в сомнениях находятся и они. Наиболее высоко оцениваются шансы сразу двух команд - Германии и Бразилии. Ставки на их победу на турнире принимаются с коэффициентом 6,0. Следом идут Франция (7,0), Испания (8,0) и Аргентина (10,0). Для сравнения: ставки сборной России на победу в финале Кубка мира принимаются с коэффициентом 35,0. Зато букмекеры считают, что команда Черчесова выйдет из группы со второго места, пропустив вперед Уругвай.

Но в некоторых букмекерских конторах выставляют и более интересные линии. Например, принимаются ставки, сколько матчей посетит Президент России Владимир Путин. Самым вероятным результатом считается «три и более». А один из букмекеров принимает ставки на то, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев засунет руку в свои штаны. Дело в том, что наставник бундестим порой отличается экстравагантным поведением на публике. Он, например, может спокойно почесать подмышку, засунув руку под футболку, или учудить чего похлеще.

Финал покажет канал «Россия»

Матч открытия - Первый

Трансляции матчей чемпионата мира в России можно будет увидеть на трех федеральных телеканалах. Первый канал в прямом эфире покажет 27 игр, в том числе матч открытия 14 июня Россия - Саудовская Аравия, и заключительную встречу нашей сборной на групповом этапе Россия - Уругвай (25 июня). Каналу «Россия», в свою очередь, достался второй матч нашей национальной команды с Египтом (19 июня), а также финал. Уже известно, что решающий матч чемпионата мира на второй кнопке прокомментирует Владимир Стогниенко. Остальные игры можно будет увидеть в прямом эфире канала «Матч ТВ».

Кроме трансляций матчей, российское ТВ запланировало и другие проекты. Тот же Первый канал обещает полное освещение турнира на своем сайте и мобильном приложении с моментальной публикацией голов и опасных моментов. А на «Матч ТВ» хотят все вещание отдать под чемпионат: транслировать все матчи (30 - в прямом эфире, остальные - в повторах), а также постоянно держать в курсе событий, обсуждая турнир в своей специальной студии на Воробьевых горах, оформленной в форме футбольного мяча.