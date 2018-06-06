А я люблю... замужнюю

СЕГОДНЯ 01:51 2018-06-06T01:54:29+03:00

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Я никогда не искал встреч с замужними женщинами, тем не менее романы с ними случались. С Марией нас познакомила сваха, подыскивающая своей клиентке замену в распадающемся браке. Мы расстались раньше, чем моя «невеста» развелась... С Надеждой познакомились на работе. Наш роман длился несколько месяцев. Она ждала от меня предложения. Но я все не звал замуж, и Надежда, то ли отчаявшись, то ли назло вышла за другого. Однако и после этого мы еще долго встречались - она тайком прибегала ко мне. Молча била кулачком в мою грудь и плакала. В конце концов выплакала всю свою любовь, и я снова остался один. В свои 55. В продолжающемся поиске второй половинки...

«У меня есть муж»

Несколько краткосрочных романов с вполне достойными одинокими женщинами не привели ни к чему: сердцу не прикажешь. И вдруг в моей жизни появилась Лена - человек с глубокими умными глазами, с прекрасным чувством юмора и замечательной фигурой в свои сорок два года.

Надо же, я столько времени проводил на сайтах и в клубах знакомств, никогда не думал о знакомстве на улице, и вот... познакомился именно на улице. Придержал споткнувшуюся, подвернувшую ногу на ступеньках магазина барышню. Она так серьезно захромала, что мне просто ничего не оставалось, как предложить взять меня под руку и проводить до дома.

По дороге представились друг другу, разговорились почему-то о современном кино. Не доходя до своего подъезда, Лена остановилась:

- Не провожайте меня дальше. Как-нибудь сама доковыляю, вроде бы с ногой ничего опасного...

А мне не хотелось расставаться с милой интересной собеседницей:

- Я так хотел бы увидеться снова!

- И я бы... - начала Лена, но осеклась, нахмурилась, призналась: - Саша, я ведь замужем. И еще у меня есть сын. Уже взрослый, институт заканчивает...

Вот так: встретишь вторую половинку, а она замужем. Но ведь столько историй слышал о том, как складывались новые отношения на обломках старых. Может, и мне просто взять да увести хорошую женщину?

Три дня в Париже

Нет, я не хотел разбивать чужую семью. Но Лена все не шла из головы. Я поделился размышлениями с одним из своих друзей женского пола. Вика махнула рукой:

- Знаешь, сколько женщин живут в несчастливом браке и только мечтают, чтобы нашелся хороший человек? Она же фактически сказала, что тоже не против встретиться. Какие вы глупые, мужики!

- Значит, стоит?

- И думать даже нечего. Беги к ней! Лети!

Я не спросил у Лены номер телефона, но знал, в каком доме она живет. Подкараулить ее оказалось несложно:

- Это снова я. Как нога?

- Все прошло, слава богу!

- И теперь можете гулять?

- Могу.

- Тогда приглашаю на прогулку, связанную с вашим любимым фильмом «Покровские ворота». Покажу тот самый дом, в котором жили Костик со своей тетей, Аркадий Велюров, Маргарита Павловна и Лев Евгеньевич Хоботовы, Савва Игнатьевич...

- Звучит заманчиво...

Так мы оказались на Страстном бульваре. Гуляли, пили вино в кафе, держались за руки и целовались на прощанье...

Утром я был на седьмом небе. Просто обалдел, когда на выходе из метро снова увидел Лену. Подлетел сзади, приобнял, поцеловал в шею:

- Ну здравствуй!

Ко мне обернулась совершенно незнакомая женщина:

- Ну здравствуйте, конечно...

- Извините, обознался!

Улыбнулась:

- Ничего, бывает. - Посмотрела на меня, похоже, с надеждой: - Больше вы ничего не хотите сказать?

Нет, этой женщине - нет. А Лене... А Лену я позвал слетать на выходные в Париж. Дома она сказала, что летит с подругами на шопинг.

Три прекрасных дня, две безумные ночи в Париже. Конечно, обнимались на Эйфелевой башне и на пароходике, катающем нас по Сене. Гуляли по Монмартру, летели с горок в Диснейленде и даже успели заглянуть в центр Помпиду.

«Тебе рожу с удовольствием»

В Москве мы увиделись только через несколько дней после возвращения. Я шел на встречу с прекрасным настроением, но Лена была угрюма, отмалчивалась. Я заметил на ее руке чуть выше запястья синяки:

- Что это?

Лена вздохнула:

- И не только здесь...

Оказывается, Лена поделилась с подругой, рассказала правду о поездке в Париж. А та все донесла до мужа. Скандал, грубые слова, хватания за руки, несколько ударов:

- Чего еще от него ожидать? Приедет со своей стройки весь психованный: то подрядчиков материт, то заказчиков. Напьется и посуду бьет, руки распускает, особенно когда сына дома нет.

- Разводись с ним немедленно! Переезжай ко мне! - предложил я.

- С сыном?

- С сыном! Это будет и мой сын. А если бы еще...

Она посмотрела на меня с внезапной улыбкой:

- Рожу. Тебе я рожу с удовольствием.

- Но ведь ты...

- Не так молода? Да! Но я правда хочу нашего с тобой ребенка...

Мы обо всем договорились, все спланировали. На следующий день я ждал ее с вещами и сыном.

«Давай все отложим!»

Она не появилась в условленное время. Мы увиделись только через два дня. Лицо Лены было заплаканным:

- Муж сказал, что не даст развода. И настроил против меня сына: «Мать хочет бросить нас, завести другого ребенка, про тебя забудет...» Я не хочу терять сына! Он сказал, что если уйду, бросит институт. Давай все отложим!

- Как это?!

- Останусь пока дома. Скажу, что с тобой рассталась. А потом, может, муж тоже найдет себе еще кого-то, и сын повзрослеет, все поймет. А пока будем встречаться тайно.

Мы встретились еще несколько раз. Мы забывали обо всем в объятиях друг друга, но я не мог оставаться в таком состоянии вечно. Время идет: мне 55, ее биологические часы тоже тикают. Сколько лет мы еще будем так встречаться, не будет ли потом слишком поздно для нашего ребенка, да и для нас самих?

И еще меня очень насторожила фраза Лены, оброненная ею во время одной из наших встреч:

- Господи, может, вскрыть вены, чтобы не мучиться так?! Вы-то с мужем переживете. Вот только сын...

Мне стало страшно за нее. Я чувствовал, что все идет отнюдь не к счастливому концу. Надо было что-то решать. В своих раздумьях я все чаще вспоминал поговорку: «На чужом несчастье счастья не построишь». Едва ли Лена будет счастлива со мной, если что-то случится с мужем, с сыном. Будет винить себя, а виноват на самом деле буду исключительно я.

Мы встретились в последний раз. Лена, очень умная женщина, все поняла по моему взгляду. Мы обнялись в последний раз и разошлись без лишних слов. И я снова остался один.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Мечта дороже реальности»

- Мужчины часто выбирают замужних, так как это более безопасный вариант развития отношений, в котором можно не брать полную ответственность за женщину, - говорит семейный психотерапевт Дмитрий Басов. - А замужние дамы изменяют по разным мотивам: это и желание нового, волнующего опыта, дающего возможность скинуть фартук домохозяйки и почувствовать себя сексуальной и привлекательной. Это поднимает самооценку, помогает поверить в себя, «урвать кусочек счастья»... Но на более глубоком, бессознательном уровне измена говорит о невозможности открыто злиться и разрешать возникающие конфликты внутри пары.

- Но почему женщины не уходят от мужей, даже если несчастливы в браке? И даже если у них появляется возможность что-то изменить?

- Во-первых, их пугают перемены. Возникает страх неопределенности, изменения привычного образа жизни. Во-вторых, как говорил еще Зигмунд Фрейд, «мечта для человека всегда дороже реальности». Если женщина берется реализовывать эту мечту - мечта разбивается о реальность, даже если новые отношения оказываются лучше предыдущих. Крушение иллюзий приносит душевную боль и разочарование, и их сложнее переживать, чем привычное страдание. В-третьих, так происходит отчасти потому, что женщина где-то в глубине чувствует, что у нее не получится построить другие отношения. Для этого нужно по-настоящему поменяться самой, потратить много труда и душевных сил, которых порой не хватает.

ОТКЛИКИ

«На шестом десятке лучше жить с котом»

В комментариях к материалам о поисках своей половинки читатели «КП» обсуждают: где и как лучше знакомиться людям в возрасте?

Позитивные, самодостаточные, образованные, неженатые мужчины не встречаются на сайтах знакомств. Только те, кто использует переписку для флирта и поднятия самооценки.

Елена, Москва.

Познакомился с теперешней женой в интернете, в сообществе любителей потрындеть. Долго переписывались, подружились, а когда встретились - дружбе пришел конец. Влюбился как вьюнош, хотя был уже постарше журналиста «КП». Хотя желавших выйти за меня замуж было предостаточно. Но как-то все без искры, не мое. А сейчас как на вулкане! С умной женщиной всегда непросто.

Юный пенсионер, Пушкино, Московская область.

Стараюсь не знакомиться с вдовцами. На втором-третьем свидании начинаются сравнения с умершей женой и фактически упреки в том, что я жива, а она умерла. С разведенными мужчинами проще. А, впрочем, в моем окружении выбирать уже некого. Остались алкоголики, дураки, старики и альфонсы. Пусть мужики смеются, но на шестом десятке лучше жить с котом. Он меня искренне любит.

Гостья, Липецк.