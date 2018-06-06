Врач на воротах и робот на поле. Как болельщики в России готовятся встретить ЧМ-2018 по футболу

6 Июнь 18:40 2018-06-06T19:04:05+03:00

Мы прошлись по стране и окинули взором - все ли готово [видео]

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Россия заболела футболом. Города и веси необъятной наперебой придумывают «что-нибудь прикольное». Уважаемые люди в кабинетах чешут затылки - чем бы еще удивить планету. Мы прошлись по стране и окинули взором - все ли готово?

В 2010-м году близнецы Артем и Максим Шпиневы принесли России, безо всякой иронии, чемпионат мира по футболу. Они сыграли в заявочном ролике мальчика Сашу (в этом была задумка режиссера - близнецы играют одного героя - ред.), который в финале турнира в «Лужниках» забивает победный гол в ворота итальянцев с паса Аршавина и покорили сердца чиновников, проголосовавших за нашу страну, как хозяйку «мундиаля»-2018.

Сборная Италии на чемпионат мира в Россию не попала, как впрочем, и Аршавин. Максим Шпинев с футболом завязал, перейдя в единоборства, а вот его брат Артем, сменив «Спартак» на «Локомотив», по-прежнему гоняет мяч на профессиональном уровне. И без его поддержки нашим опять пока что трудновато. Поэтому парень и организовал флэшмоб в соцсетях #ЧеканьЗаНаших. Нужно почеканить мячик, кто сколько может, и выложить ролик в Интернет. Акцию подхватили звезды: Михаил Галустян. Александр Ревва, Полина Гагарина, Аделина Сотникова, - и сотни простых болельщиков…

Флэшмоб #ЧеканьЗаНаших.

Нижний Новгород: с песней по жизни

Мы верим в победу, мы идем до конца

Мы рождены, чтобы двигаться к цели

Препятствия, трудности преодолеем...

Эти строчки вполне могут стать неофициальным гимном российских футболистов на домашнем «мундиале». Преодолевать трудности - это так по-нашему. Песню в поддержку сборной России сочинил ее нижегородский музыкант Андрей Покровский с друзьями - на досуге. Как говорится, навеяло.

- Мести улицы – не наше. Класть кирпичи, поднимать целину – тоже вряд ли получится. А вот написать песню... Мы подумали: «Что можем, то и сделаем». Решили, так скажем, от себя поддержать наших российских спортсменов как сумели.

Ребята сняли забавный клип в одном из нижегородских кафе, в котором мелькают его сотрудники и просто посетители. Поют все: «Тут только победа, по-другому нельзя. Болеет страна, смотрит семья.» Может, в раздевалке сборной России перед матчем эту запись ставить? Взбодрятся, мужики, глядишь.

Клип в поддержку русского футбола.

Тверь: играй, гармонь

9-летний тверчанин Семен Розов пока еще не определился, что важнее в его жизни: футбол или музыка. Понятно, рано еще. Три года он занимается вокалом, играет на гармони и гоняет мяч во дворе.

- Наверное, стану музыкантом, который каждый день будет играть в футбол, - находит компромисс юный талант.

А пока он сочинил частушки- тоже в поддержку наших футболистов. Так и назвал «Вперед, Россия!» И сам же исполнил их — под гармонь. Семен настроен весьма оптимистично, почти, как главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Верю в сборную России, в ее силу, в ее класс

На российских стадионах ждем победы мы от вас.

Семен признается: «Когда я смотрю матч, и наши выигрывают, то я потом в своих же делах тоже выигрываю». Жаль, что Акинфеев и компания его в последнее время только расстраивали. Поэтому юный певец предлагает им взять пример с хоккеистов на Олимпиаде:

Наша «Красная машина» всех в хоккее разгромила,

Надо летом повторить и в футболе победить.

Частушки к ЧМ.

Московская область: Нужен врач на воротах

Чтобы смотреть матчи сборной России, здоровье нужно крепкое. Эдуард Шпилянский, главный врач Королёвской городской больницы убежден, что эмоции болельщика - это хорошо: «Сосуды работают. Раз сработали, значит есть реакция, значит есть тренировка мозга, тренировка сердца». Он знает, что говорит: сам не только болельщик, но и вратарь сборной России по футболу среди медиков. Между прочим, двухкратных чемпионов мира в категории 45+. А капитан сборной Геннадий Войчишин, президент ассоциации врачей-любителей футбола убежден, что футбольные тренировки хорошо расслабляют после тяжелой работы.

В этом году этой команде придется защищать свой титул в Праге, как раз в дни мирового первенства в России. Но посетить и домашний чемпионат врачи тоже надеются: поболеть за наших, как минимум в полуфинале, а, может, даже и в финале. Оптимисты… Есть у докторов даже победная кричалка: «Вместе мы – команда, Россия – чемпион». Когда у команды есть такая поддержка, тут, к доктору не ходи, надо побеждать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654511" frameborder="0"></iframe> За сборную России чеканят врачи.Капитан сборной команды «Ассоциация врачей-любителей футбола» врач-эпидемиолог Геннадий Войчишин, что футбольные тренировки хорошо расслабляют после тяжелой работы

Москва: Робота — на поле

Вот роботы, вроде бы, эмоций начисто лишены. Но «Промобот» из Фонда «Сколково»- хоть интеллект у него искусственный: может работать гидом, администратором, - за нашу команду переживает. И других болельщиков настраивает на позитивный лад. Может исполнить гимн России, предложить почеканить мяч. Сам, правда, в силу особенностей конструкции на это пока не способен. А на вопрос: «Кто тебе нравится в сборной России?», «Промобот» отвечает очень дипломатично: «Не хочу выделять кого-то одного, я болею за Россию». Сразу, видно, в футболе разбирается. Большинство болельщиков тоже в этой команде никого пока выделить не готовы. Жаль, сам «Промобот» на поле выйти не может. Есть ощущение, что с ним наши шансы на чемпионате резко возросли бы...