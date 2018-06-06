2018-06-06T17:46:23+03:00
Общество

В сентябре бизнесмен Александр Удодов откроет кубанскую здравницу мирового уровня

Импортозамещение в Краснодарском крае набирает обороты – строительство современного бальнеологического курорта находится в завершающей стадии
Дмитрий КОПТЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В сентябре 2018 года в хуторе Кубанском Белореченского района Краснодарского края откроется современный бальнеологический центр. Общая сумма инвестиций в новый оздоровительный проект с участием Александра Удодова оценивается в 130 млн. рублей.

Трехсторонний инвестиционный договор о восстановлении бальнеологического центра в хуторе Кубанском между инвестором, администрацией Белореченского района и Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона был подписан на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

За два года в рамках утвержденного проекта построили комплекс бальнеологических услуг для лечения и отдыха, комфортабельную гостиницу с термальным бассейном. Кроме того, обустраиваются пруды под рыбное хозяйство с живописными беседками, а также укреплены берега и благоустроена территория.

«Строительство бальнеологического центра является реальным примером импортозамещения, интерес к его услугам проявляют россияне и иностранные туристы», - подчеркнул Александр Удодов.

Как отметил инвестор проекта – бизнесмен Александр Удодов, «новую кубанскую здравницу будут посещать порядка 5 тысяч человек в год».

Бальнеологический курорт расположен в живописном предгорье Кавказского хребта на берегу горной реки. Лечебные свойства местных термальных источников подтверждены, в частности, заключениями Пятигорского Государственного НИИ Курортологии и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ. По мнению медиков, состав йодобромной термальной воды является уникальным и может использоваться для лечения десятков заболеваний различной этиологии.

Запуск современного бальнеологического комплекса является частью стратегии по импортозамещающим проектам в разных областях, которые реализует бизнесмен. Так, в Курской области с 2017 года начал работать тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов в промышленных масштабах «Грибная радуга». Когда в конце 2018 года предприятие Александра Удодова выйдет на полную мощность, курский комплекс станет лидером в своем сегменте рынка.

Александр Удодов известен также своими девелоперскими проектами, в частности, люксовыми торговыми галереями «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве. Ему также принадлежат несколько торговых центров в Московской и Калужской областях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Село Крапивна и город Чекалин Тульской области победили на конкурсе малых и исторических городов России
Сразу два населенных пункта региона получили грант на благоустройство и войдут в федеральный туристический маршрут к 500-летию возведения Тульского кремля
Дети хотят платить картой или с мобильного приложения
Первый день лета выдался прохладным и ненастным. Однако в Букводоме, одной из многочисленных креативных площадок парка «Сокольники», было многолюдно, празднично и по-домашнему уютно. Шарики, шоколадки, настоящий лимонад, подарки…
Новости 24
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном