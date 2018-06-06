В сентябре бизнесмен Александр Удодов откроет кубанскую здравницу мирового уровня

6 Июнь 17:40 2018-06-06T17:46:23+03:00

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В сентябре 2018 года в хуторе Кубанском Белореченского района Краснодарского края откроется современный бальнеологический центр. Общая сумма инвестиций в новый оздоровительный проект с участием Александра Удодова оценивается в 130 млн. рублей.

Трехсторонний инвестиционный договор о восстановлении бальнеологического центра в хуторе Кубанском между инвестором, администрацией Белореченского района и Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона был подписан на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

За два года в рамках утвержденного проекта построили комплекс бальнеологических услуг для лечения и отдыха, комфортабельную гостиницу с термальным бассейном. Кроме того, обустраиваются пруды под рыбное хозяйство с живописными беседками, а также укреплены берега и благоустроена территория.

«Строительство бальнеологического центра является реальным примером импортозамещения, интерес к его услугам проявляют россияне и иностранные туристы», - подчеркнул Александр Удодов.

Как отметил инвестор проекта – бизнесмен Александр Удодов, «новую кубанскую здравницу будут посещать порядка 5 тысяч человек в год».

Бальнеологический курорт расположен в живописном предгорье Кавказского хребта на берегу горной реки. Лечебные свойства местных термальных источников подтверждены, в частности, заключениями Пятигорского Государственного НИИ Курортологии и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ. По мнению медиков, состав йодобромной термальной воды является уникальным и может использоваться для лечения десятков заболеваний различной этиологии.

Запуск современного бальнеологического комплекса является частью стратегии по импортозамещающим проектам в разных областях, которые реализует бизнесмен. Так, в Курской области с 2017 года начал работать тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов в промышленных масштабах «Грибная радуга». Когда в конце 2018 года предприятие Александра Удодова выйдет на полную мощность, курский комплекс станет лидером в своем сегменте рынка.

Александр Удодов известен также своими девелоперскими проектами, в частности, люксовыми торговыми галереями «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве. Ему также принадлежат несколько торговых центров в Московской и Калужской областях.