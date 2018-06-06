«Бук», сбивший «Боинг», не мог приехать из России. А вот из Днепропетровска – запросто!

6 Июнь 20:40 2018-06-07T01:26:48+03:00

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НЕ ПРОЛЕЗЕТ, НЕ ПРОЙДЕТ

Предваряя свой, без сомнений, любопытный фактический материал, американский журналист Патрик Ланкастер, заявил, что занимается расследованием гибели трагического рейса МН-17 уже почти четыре года, и «больше чем кто-либо проработал на месте катастрофы «Боинга». Это действительно так. Патрик уже несколько лет живет в Донецке, женился на местной девушке, и недавно стал отцом.

После того, как «Объединенной следственной группой» в Голландии был обнародован вероятный маршрут зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы приехавшего на Донбасс через Луганск, прямо из российской военной части под Курском, Патрик Ланкастер, знающий состояние дорог и мостов на Юго-Востоке Украины усомнился в этом факте. Вес прицепа, на котором перевозили «БУК», тягача и вес самой установки «Бук» с четырьмя ракетами, легко складывался, в итоге, получалось ни много, ни мало - 56,3 тонны. Второстепенными дорогами такой груз сложно перевезти. На большинстве мостов в Донбассе стоит ограничение по весу – 20-25 тонн, в лучшем случае 30 тонн.

После того, как «Объединенной следственной группой» в Голландии был обнародован вероятный маршрут зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы приехавшего на Донбасс через Луганск, прямо из российской военной части под Курском, Патрик Ланкастер, знающий состояние дорог и мостов на Юго-Востоке Украины усомнился в этом факте. Вес прицепа, на котором перевозили «БУК», тягача и вес самой установки «Бук» с четырьмя ракетами, легко складывался, в итоге, получалось ни много, ни мало - 56,3 тонны. Второстепенными дорогами такой груз сложно перевезти. На большинстве мостов в Донбассе стоит ограничение по весу – 20-25 тонн, в лучшем случае 30 тонн.

Журналисты «КП», во время Дебальцевской операции, под Логвиново, видели и отсняли украинский танк Т-72АВ, который пытался вырваться из котла по какой-то региональной трассе, и рухнул в реку вместе с мостом. Причем, мост этот выглядел «надежно» - покрытие из шпал на мощном швеллере, бетонные опоры, но 45 тонн танкового веса он не выдержал.

Украинский танк Т-72АВ пытался вырваться из котла по какой-то региональной трассе, и рухнул в реку вместе с мостом Фото: скриншот с видео Дмитрия Стешина

НИ ПО ВЕСУ, НИ ПО ВЫСОТЕ

Чтобы не уподобляться западным «диванным» расследователям, Патрик взял с собой инженера-мостостроителя Сергея, главного специалиста отдела искусственных сооружений Министерства транспорта ДНР (он комментирует видео не скрывая лица, но свою фамилию по ряду причин не называет) и отправился вместе с ним по предполагаемому маршруту «Бука».

Сергей:

- Мы находимся под путепроводом у города Харцизск, возле поста ДАИ. Путепровод имеет ограничение по массе 30 тонн и находится в неудовлетворительном состоянии, потому что текущие ремонты проводились очень давно или не проводились вообще. Мостов, которые могли бы выдержать подобную нагрузку (больше 50 тонн, - ред.) в округе нет. Вообще таких мостов на территории ДНР очень и очень мало.

Следующий пункт в расследовании Патрика и Сергея: плотина-путепровод возле ЗУГРЭС, его «Бук» тоже не смог бы миновать. Сергей сообщает ограничение по массе – 25 тонн. Подобные сооружения строятся с некоторыми допусками, превышающими их предельную нагрузку, но не в два с лишним раза, не на 30 тонн! Следующий путепровод – то же самое ограничение – 25 тонн, и еще один – 24 тонны.

Дальше, в ходе своих полевых исследований, Патрик и Сергей выясняют одну любопытную деталь – высота «Бука» на прицепе – 4,7 метров, а на большинстве мостов, под которыми должен был проезжать трейлер висит знак с ограничением по высоте – 4,5 метра. Теоретически, эту разницу в двадцать сантиметров можно попробовать убрать, стравив давление до минимума в 12 шинах прицепа. Потом накачать обратно, если колеса не разбортируются… А в Перевальске – высота моста 3,8 метра и под ним трейлер не проедет, ну никак.

Бук сбивший Боинг не мог приехать из России.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ФРОНТА

В конце этого путешествия по маршруту мифического «Бука», инженер резюмирует – «такая поездка потребовала бы сложных технических решений и заняла бы две или три недели». А Патрик Ланкастер замечает, что в отчете JIT («Объединенной следственной группы») совершенно не случайно, вероятный маршрут «Бука» показан абстрактной стрелочкой. Скорее всего, СОУ 9А310 ЗРК «Бук-М1» приехал на позицию совсем с другой стороны линии фронта и госграницы России.

ЗЛОВЕЩИЙ ГОСТЬ ИЗ ДНIПРА

«Бук» №312 приехал на Донбасс из Днепропетровска», - заявляет блоггер с ником Белый Монгол, в реальности Павел Гагалинский. Заявляет, и выкладывает в Сеть аж 34 снимка пресловутого «Бука». Снимки сделаны на так называемом Ясиноватском посту ДАИ за несколько месяцев до трагедии – 17 марта 2014 года.

Павел Гагалинский выложил в Сеть снимки пресловутого «Бука». Снимки сделаны на так называемом Ясиноватском посту ДАИ

Через сутки после референдума в Крыму. А еще через несколько дней, через этот пост проехали журналисты КП, выбравшиеся из Крыма на поезде и взявшие в Луганске машину в прокате. Это главный въездной пост в Донецк, стоящий на новенькой автотрассе идущей в Луганск. Сейчас, правда, через место, на котором снимали «Бук» проходит линия фронта, совсем рядом находится так называемая «Промка» - место ожесточенных сражений последних лет. И от поста ДАИ уже не осталось даже фундамента. Но, в марте 2014 там было относительно тихо. Тогда мы обратили внимание, что рядом с «даишниками» был еще один пост – на нем стояли первые донецкие повстанцы-общественники с георгиевскими ленточками. «Даишники» были не против. Собственно, кто-то из пикетчиков и отснял этот «Бук», а так же, номера трейлера, который перевозил зенитно-ракетный комплекс.

Петр Гагалинский считает, этот «Бук» прибыл из Днепропетровска. Географически, путь абсурден. Не ездят в Днепропетровск через Ясиноватский пост, есть более короткая дорога, всего 250 километров. И, скорее всего, такой длинный маршрут, через Горловку и Бахмут, был выбран как раз из-за веса трейлера и самой установки ЗРК.

То есть, по «Боингу» скорее всего выстрелили именно из этого украинского «Бука».

И получилось так, что две, казалось бы, разные версии – Патрика и Петра, совершенно не связанных между собой людей, вдруг подтвердили друг друга с разницей в сутки. Это вам не стрелочка, нарисованная халтурщиками из JIT на гугл-карте Донбасса.

Петр Гагалинский считает, этот «Бук» прибыл из Днепропетровска

ЧЬЯ ЛОГИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЕЙ

Лучше бы западники, вместо того чтобы позориться, выкручиваясь из последних сил, обнародовали данные «черных ящиков» и закрыли эту трагическую тему с рейсом МН17. Кстати, бортовые самописцы были переданы международным экспертам еще в конце июля 2014, и больше их никто не видел и не слышал. И не знает – что там внутри, хотя, как показывает мировая практика – 99% самописцев выживают в катастрофах и без особых проблем выдают всю информацию через сутки, максимум – неделю. Прошло почти четыре года, по слухам, содержимое «черных ящиков» почему-то взялась расшифровывать Великобритания, и занимается этим до сих пор. А пока эти данные самописцев не оглашены, журналистам и блогерам приходится заниматься расследованиями по мостам и случайно сделанным фото. Причем, и сама голландская «Объединенная следственная группа» так же пока строит свои «доказательства» на отрывочных вбросах и отфотошопленных картинках в соцсетях. И не принимает во внимание ни натурные эксперименты российского холдинга Алмаз-Антей, производящего «Буки», ни данные радиолокации неба над Донбассом в момент трагедии, предоставленные российской стороной. Так же почему-то не затребованы у украинской стороны записи переговоров авиадиспетчеров, повернувших «Боинг» с первоначального маршрута на ставший роковым, ни данные с космических спутников США, которые, как говорили сами американцы, видели все передвижения в зоне конфликта в Донбассе. А главное — подозрительно молчат «черные ящики» «Боинга»...

При таком раскладе расследования американского журналиста в Донбассе и блогера из Фейсбука Белый Монгол оказываются намного весомей всей «доказательной базы» голландской «Объединенной следственной группы». Потому что эти расследования хотя бы сделаны на месте трагедии, с железобетонными фактами и логикой, а не виртуально и с очевидной всем заданной политической целью.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Голландский парламент отказался привлекать Украину к ответственности за катастрофу рейса МН17

Парламент Нидерландов сделал подарок Киеву. Голландские депутаты отклонили предложение о привлечении Украины к ответственности за катастрофу «Боинга 777» в небе над Донецком 17 июля 2014 года. Лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде указал, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий и уже поэтому несет ответственность за катастрофу (подробности)

В Голландии «нашли» отпечатки пальцев «на снарядах, сбивших «Боинг» рейса МН17 над Донбассом

Вот только обсуждали, что давноне слышно новых известий о расследовании авиакатастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года. И тут глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил:

- Совместная следственная группа «установила, что ЗРК «Бук», из которого предположительно сбили малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал Российским ВС». (подробности)

РАССЛЕДОВАНИЕ "КП"

Часть 3. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Самолет мог быть взорван бомбой в грузовом отсеке

Самый главный для следователей обломок «Боинга» - изрешеченная осколками боковина передней части лайнера - четыре месяца стоял в центре Петропавловки у столба рядом со штабом ополчения. Ждали голландцев для передачи оным того куска. Почему ополченцы, если считалось, что они причастны, не уничтожили столь важную против них улику? (подробности)

Часть 2. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Похоже, обломки летели вопреки законам физики

Самолет, как установили следователи-голландцы, летел с северо-запада на юго-восток, чуть-чуть правее села Петропавловка. Именно в этом месте, согласно голландской версии, по левому борту «Боинга» в район кабины пилотов ударили осколки ракеты «Бук». Тут же самолет и начал разваливаться. (подробности)

Часть 1. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу

Наш спецкор Николай Варсегов и независимый технический эксперт Юрий Антипов не первый год изучают историю гибели малайзийского рейса МН17 в 2014 году.

И в ходе этого изучения всплывают все новые удивительные загадки. (подробности)