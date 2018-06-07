2018-06-07T01:34:07+03:00
Общество

О если бы юность знала...

Про чудо-бутон за кассой супермаркета и упаковщика без малейших шансов
Владимир МАМОНТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир МамонтовВладимир МамонтовФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Передо мной у кассы дама. Зеленая кофта, открытые плечи, перечеркнутые модно выставленными напоказ лямками. Сложный окрас головы. Детально и грамотно скрытый возраст, когда правда внятна, но изящна; еще не катастрофа. Набор продуктов на ленте: один кусочек мяса цвета бордо, коробушка моцареллы, плод авокадо с нашлепкой на боку и бутылка розового M de Minuti.

За кассой нежно цветущее создание. Розан. А лучше сказать, бутон. Набоков и Кэрролл переворачиваются в гробах. Парень-упаковщик смотрит на нее раскрыв рот. А дирекцию магазина пора привлечь за использование труда малолетних.

Это чудо пробивает мясо дважды. Улыбается, хихикает и обращается ни к кому: ой! Позовите администратора! И делает так пальчиком - вон там он водится, скорее всего, администратор-то.

Быстрее лани туда, в недра, бросается паренек-упаковщик. Время останавливается. Покупательница смотрит на румяную кассиршу и говорит: м-да, не светит мне сегодня ужинать до шести. Да и до семи тоже. Маникюрша на два часа задержала. Теперь тут.

Бутон улыбается, слева клык чуть кривой, но не портит, не портит, язви его! И успокаивает покупательницу: у меня сегодня уже два раза так было! Ужас какая я невнимательная!

Приходит тетя-администратор, вздыхает, исправляет ошибку. И тут из таинственных недр управления магазином возвращается паренек-упаковщик с букетом роз. Кремовых роз, вроде тех, что Путин подарил мадам Макрон. Паренек мрачнее тучи. «Тебе передали», - говорит он кассирше. Она только в ладоши не хлопает: ой, он прекрасный! Тетушка-администратор неодобрительно плямкает губами. Дама с усилием выдавливает: хороший букет. Знать бы, от кого.

«Ой, а я знаю», - расцветает бутон. Набоков грызет гнилые доски гроба. Дама с ненавистью забирает один свой кусок мяса, одно авокадо, одну моцареллу и вино. Администраторша смотрит на девчонку с материнским беспокойством и корпоративной обреченностью. Мальчик-упаковщик кладет мой хлеб мимо мешка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Село Крапивна и город Чекалин Тульской области победили на конкурсе малых и исторических городов России
Сразу два населенных пункта региона получили грант на благоустройство и войдут в федеральный туристический маршрут к 500-летию возведения Тульского кремля
Дети хотят платить картой или с мобильного приложения
Первый день лета выдался прохладным и ненастным. Однако в Букводоме, одной из многочисленных креативных площадок парка «Сокольники», было многолюдно, празднично и по-домашнему уютно. Шарики, шоколадки, настоящий лимонад, подарки…
Новости 24
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном