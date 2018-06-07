Самый многодетный певец России Рома Жуков бросил жену и шестерых детей

СЕГОДНЯ 01:45 2018-06-07T01:57:39+03:00

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В 90-х годах хит Ромы Жукова «Я люблю вас, девочки» гремел из всех динамиков. После 2000-х популярность певца пошла на убыль, зато он неожиданно прославился как самый многодетный певец России: один за другим в его семье появились семеро детей. «Какие молодцы, 13 лет вместе – и столько деток», - говорили поклонники про него с женой Еленой. В 2012 году семья пережила страшную трагедию: когда Роман с супругой были в отъезде, погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Девочка гуляла с братом на детской площадке во дворе своей бабушки и попала под качели. Малышка скончалась от травмы головы. Елена в то время была беременна шестым ребенком.

Казалось, горе только сплотило супругов. Но это была только видимость: во время последнего эфира программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» зрители с удивлением узнали о том, что Рома Жуков бросил жену и шестерых детей.

О том, как распался их брак, в студии шоу рассказали самые бывшие супруги. Оказывается, их отношения стали стремительно портится после гибели дочери Елизаветы-Виктории. В итоге атмосфера в семье накалилась настолько, что Роман и Елена решили пожить отдельно. Последней каплей стала новость о том, что лучшая подруга Елены Ольга якобы родила от Романа внебрачного ребенка.

С женой Еленой Жуков прожил 13 лет. Фото: кадр видео.

Кумир 90-х с ходу шокировал зрителей в студии, заявив, что никогда не любил жену. Все дети, мол, рождались исключительно по ее инициативе. А он просто не возражал. И так семь раз подряд.

- Мы поженились во многом из-за того, что она забеременела. Тогда мне было уже 36 лет, казалось, что пора заводить семью, а Лена выглядела отличной кандидатурой на роль матери и жены. Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном, - говорит Жуков. - Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться.

Артист уверяет, что никогда не любил супругу. Фото: кадр видео.

При этом 51-летний артист категорически отрицает, что у него с Ольгой что-то было: мол, они просто проводили время в общей компании, но любовниками не были. Ольга же уверяет в обратном и уже строит на Романа брачные планы.

- Мне Рома всегда был симпатичен. Сейчас я хочу с ним быть, построить семью. Лена сама виновата в том, что их брак в итоге распался, - говорит Ольга.

При этом Жуков не срывает, что во время брака с Еленой у него были сексуальные отношения с другими женщинами. В конце эфира Дмитрий Шепелев вручил Ольге конверт с результатами ДНК-экспертизы. Вероятность того, что Рома Жуков - отец ее ребенка, сводится к нулю. Результат исследования шокировал Ольгу, но порадовал Романа. Тем не менее, артист заявил, что он утвердился в мысли окончательно оформить развод с Еленой.

Разлучница Ольга - лучшая подруга Елены. Фото: кадр видео.

Напомним, в 2015 году Рома Жуков стал отцом в седьмой раз. Все его дети родились в разных странах: старшая Полина - в России, Елизавета-Виктория - в Британии, Никита - на Кипре, Анжелика - в США, София-Виктория - во Франции, Виктория-Элизабет - в Австралии, Стивен Энтони - в Германии. Всего через несколько дней после гибели дочери Елизаветы-Виктории супруга Жукова Елена в Австралии родила дочь Викторию-Элизабет. А еще через пару лет супруги решились еще на одного малыша – на свет появился Стивен.

Всего год назад Рома Жуков закатил для друзей шикарную вечеринку на свой 50-летний юбилей. Тогда они с Еленой казались идеальной парой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

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