Жизнь после "Секса в большом городе": кто из актеров повторил судьбу своих киногероев

СЕГОДНЯ 07:23 2018-06-07T10:51:30+03:00

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Четыре подруги-холостячки "за 30" целых шесть лет, пока крутили сериал, весьма откровенно обсуждали мужиков и свои любовные приключения. Тема - хитовая. Женщины ведь любят поговорить о личном, а когда тебе еще и так мастерски "расширяют кругозор" с телеэкрана - вообще бомба. И, главное, все героини сериала в конце концов нашли свое счастье. А как сложились судьбы исполнителей главных ролей?

Кэрри Брэдшоу: многодетная мама и советник президента

Эта роль для Сары Джессики Паркер стала звездной: актриса получила несколько премий «Золотой глобус» и «Эмми» и приглашения в новые фильмы. Последние года два Сара с кино завязала ради семьи. В марте отметила 53-летие, в мае - 21 год брака с актером Мэтью Бродериком. У пары растут 15-летний сын и 9-летние дочки-близняшки, которых родила суррогатная мать. Сара нередко попадает на зубок злым журналистам, считающим ее "страшненькой", и расстраивается. Но тех, кто считает ее красивой, по-прежнему намного больше. Сара не такая модница, как Кэрри, тем не менее выпустила собственную коллекцию женских туфель и одежды. А еще презентовала авторские духи. При Обаме стала одним из советников президента США по вопросам культуры. Со всеми киношными подружками до сих пор поддерживает хорошие отношения, кроме Ким Кэтролл (Саманта). Они с самого начала съемок плохо ладили, а в последнее время и вовсе устроили публичную ссору из-за отказа Кэтролл сниматься в продолжени сериала.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

sarahjessicaparker Сара стала дизайнером обуви.

sarahjessicaparker Выпустила авторские духи.

sarahjessicaparker 20 мая Сара и Мэтью отметили 21-летие свадьбы.

Мистер Биг: впервые стал отцом в 53 года

Главную любовь всей жизни Кэрри Бреэдшоу - рокового мужчину Джона Престона - сыграл Кристофер Дэвид Нот. О, как же долго он морочил голову бедняжке Кэрри - ужас! И все же она дождалась свадьбы. В жизни Крис Нот тоже слыл сердцеедом, правда, до поры до времени. В разгар съемок "Секса" познакомился с начинающей актрисой Тарой Уилсон, подрабатывавшей официанткой в музыкальном баре, совладельцем которого был Крис. Девушка была почти вдвое моложе, не модельной внешности, но для Криса она оказалась "идеальной женщиной - с мозгами и чувством юмора". Правда, с предложением он не торопился - ну точно как Мистер Биг! Они прожили вместе восемь лет, родили сына (Крису было уже 53, когда он впервые стал отцом) и лишь в 2012-м поженились на Гавайях. У них не только семья, но и общий бизнес - свой чайный ресторан. Нот снялся в продолжении сериала "Закон и порядок", который его прославил еще до "Секса в большом городе", а также в сериале "Хорошая жена". Сейчас ему 63, поседел, но все еще хорош собой.

Кристофер Дэвид Нот и Сара Джессика Паркер в одной из серий второго сезона культового сериала.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Крис Нот в декабре 2017 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эйдан Шоу: выпустил музыкальный альбом

Одного из любовников Кэрри - почти идеального мужчину - сыграл Джон Корбетт. Путь в кино у него был непростой - вкалывал на заводе, потом снимался в рекламе, но "Секс" дал его карьере мощный толчок. Актер потом снялся в нескольких удачных мелодрамах. Последние 15 лет живет в неофициальном браке с фотомоделью Бо Дерек, которая в свое время украшала "Плэйбой" и которая старше Джона на пять лет. Несколько лет назад Корбетт решил попытать счастья в музыке: отрастил волосы и записал альбом в стиле кантри. Увы, дебют не имел успеха. Корбетт - вегетарианец, живет с женой на ранчо, у них есть четыре лошади и несколько собак. Увлечен игрой в бейсбол и баскетбол, и в свои 57 выглядит отлично.

Актер Джон Корбетт появился в 22 эпизодах сериала.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джон Корбетт в 2015 году. ФОТО Wiki

Так актер отметил юбилей сериала.

Саманта Джонс: трижды была замужем

Ким Виктория Кэтролл - самая старшая из всей "четверки": в августе ей стукнет 62. А также самая чувственная, самая раскрепощенная... За эту роль Кэтролл получила несколько премий. Неудивительно, что ее отказ от участия в продолжении "Секса в большом городе" (из-за возраста) сразу поставил крест на затее: без Кэтролл сериал немыслим. После съемок первого проекта Ким издала две книги по самоанализу: «Досье на сексуальность» и «Найти себя». Трижды была замужем, причем третий брак распался еще в 2004-м. Но в итоге, как и Саманта, выбрала одиночество и не захотела рожать детей. Почти два года была в отношениях с поваром-красавчиком, который был более, чем на 20 лет моложе (да-да, и тут как в кино). Недавно похоронила любимого младшего брата

Актриса Ким Виктория Кэтролл в роли Саманты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кэтролл в ноябре 2017 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смит Джеррод: красавчик-холостяк

Джейсон Льюис, сыгравший молодого любовника Саманты, на днях отметит 48-летие. Он по-прежнему такой же голубоглазый красавец с накачанным телом, каким запомнился по сериалу. Разве что стал более матерым, а взгляд - еще более дерзким. После звездной роли из более-менее заметного была роль гея в сериале "Братья и сестры" и пара эпизодов в "Докторе Хаусе". Но Льюис не отчаивается. Не поверите, но такой красавчик до сих пор холост. Были серьезные отношения с актрисой Розарио Доусон. Джейсону также приписывали романы с Сацуки Митчелл, которую после семи лет совместной жизни бросил "Бонд" Дэниел Крэйг, а также с Кэмерон Диаз. Но, похоже, куда большую радость он испытывает от занятий спортом, дайвинга и путешестий.

Актер Джейсон Льюис в роли Смита.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

jasonleelewis Актер обожает спорт.

Миранда Хоббс: заключила однополый брак

Во время съемок сериала Синтия Никсон состояла в неофициальном браке с английским профессором Дэнни Мозесом. Они прожили 15 лет, растили двоих детей. Но в 2004-м Синтия познакомилась во время пикета недовольных родителей школьников с такой же активисткой Кристин Маринони. И ушла к ней. Женщины состоят в официальном браке уже 6 лет, есть 7-летний сын Макс Эллингтон Никсон-Маринони, которого Синтия родила в 45. Актриса перенесла рак молочной железы, после чего стала помогать женщинам с таким же диагнозом. А в марте стало известно, что Никсон намерена баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка.

Актриса Синтия Никсон в образе Миранды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синтия Никсон и Кристин Маринони уже шесть лет состоят в однополом браке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стив Брэйди: остался актером второго плана

Дэвид Эйгенберг снялся в 60 фильмах, но все на вторых ролях. Так что Стив Брэйди, главный мужчина в жизни Миранды, остается одной из самых ярких его работ. В 2002-м, в разгар съемок "Секса в большом городе", женился и стал отцом. Первецна нянчил в перерывах, прямо на съемочной площадке. Сыну уже 9. Дочке - 4 года. Дэвиду 52, но внешне он практически не изменился за эти годы. В соцсетях любит выкладывать селфи, большей частью дурашливые.

Стив в исполнении актера Дэвида Эйгенберга.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дэвид Эйгенберг в 2013 году.Фото: EAST NEWS

Шарлотта Йорк: усыновила темнокожую малышку и спасает слонов

Самую скромную из закадычной четверки и самую первую, кто в сериале вышел замуж, сыграла Кристин Дэвис. После "Секса" она снялась еще в нескольких фильмах и оставила кинокарьеру. В отличие от экранной Шарлотты Кристин ни разу не была замужем. Но сходство с героиней есть в другом: Дэвис тоже удочерила ребенка. В 2011-м 46-летняя актриса стала мамой новорожденной темнокожей девочки. Признавалась, как сожалеет, что упустила время и не родила сама. А месяц назад стало известно, что Кристин еще и мальчика усыновила. В прошлом у нее были романы с актерами Дэмианом Льюисом, Алеком Болдуином, Дэвидом Духовны и даже с Крисом Нотом. Но даже до помолвки дело ни разу не дошло.

В последнее время актриса также стала защитницей дикой природы. Однажды в Африке даже спасла брошенного слоненка, оформив его в специальный приют. На страничке Кристин в соцсетях море фотографий ее с животными.

В отличие от экранной Шарлотты Кристин ни разу не была замужем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этого слоненка Кристин спасла в 2009 году.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристин с Хилари Клинтон. Фото 2016 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трей: производит вино

Кайл МакЛоклен до того, как сыграл первого мужа Шарлотты, прославился как "муза" Дэвида Линча и звезда "Твин-Пикса". И после "Секса" Кайл планку не снизил, сыграв одну из главных мужских ролей в "Отчаянных домохозяйках". Был в отношениях с актрисой Ларой Флин Бойл, а также с супермоделью Линдой Евангелистой. Но последние 19 лет Кайл женат на продюсере реалити-шоу и публицисте в мире моды Дезери Грюбер, у них есть 10-летний сын. Кайл отлично разбирается в вине и даже производит свое собственное. В следующем году отметил 60-летие.

Кайл МакЛоклен на съемочной площадке сериала.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

kyle_maclachlan Кайл производит собственное вино.

kyle_maclachlan Актер с супругой.

Гарри: выпустил книгу о том, как поборол рак

Второго мужа Шарлотты сыграл известный бродвейский актер Эван Хэндлер. Ему сейчас 57. После "Секса" снялся в еще нескольких сериалах ("Блудливая Калифорния", "Американская история преступлений" и пр.). Выпустил биографическую книгу, в которой описал, как поборол рак. Ведет авторские колонки в нескольких популярных изданиях. В 2003-м женился на итальянке Элизе Атти, химике по профессии. У пары растет дочь София.

Эван Хэндлер в сериале "Секс в большом городе".Фото: GLOBAL LOOK PRESS