В убийстве 14-летней немки Сюзанны подозревают мигранта из Ирака

СЕГОДНЯ 10:22 2018-06-07T10:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 июня, у автострады Висбаден-Франкфурт немецкая полиция обнаружила укрытое ветками тело убитой девочки-подростка. Сейчас останки проходят процедуру опознания, но, вероятнее всего, они принадлежат 14-летней Сюзанне Ф. из Майнца, которая пропала в середине мая. Последнее сообщение от неё пришло через WhatsApp — провожу, мол, время с друзьями. С тех пор домой Сюзанна не возвращалась.

Сейчас в её убийстве подозревается 20-летний выходец из Ирака, вместе с семьёй квартировавший в общежитии для беженцев в округе Висбаден-Эрбенхайм (близ столицы федеральной земли Гессен). Возможно, он был для девочки «другом» — или, по крайней мере, так казалось одной из сторон этих отношений.

Некоторое время назад, однако, всё семейство внезапно покинуло благословенную Германию и отправилось домой на Ближний Восток: возможно, чтобы избежать обвинений в убийстве, предполагает издание Die Welt.

Примечательно, что системные немецкие СМИ рисуют такие «мультикультурные отношения» более чем радужными красками. Так, в конце 2017 года на популярном детском телеканале Kika вместо мультиков показали документальный фильм о счастливой любви 16-летней немки Мальвины и выходца из Алеппо по имени Диаа (сколько ему лет в действительности, сказать сложно, поскольку мигранты для получения «детских» пособий нередко занижают возраст, но очевидно, что мужчина значительно старше своей несовершеннолетней «жены»).

Реальность, однако, оказывается куда более трагична, причём для всех слоёв немецкого общества: так, в 2016 году мигрант изнасиловал, убил и выбросил в реку тело 19-летней Марии Ладенбургер из Фрайбурга; её отец на тот момент работал заместителем руководителя юридического отдела Еврокомиссии — одного из высших органов исполнительной власти в ЕС.