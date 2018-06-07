«Ждём свадьбу»: в Сети обсуждают Светлану Бондарчук и ее 37-летнего бойфренда

СЕГОДНЯ 10:44 2018-06-07T11:32:36+03:00

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Ужин журнала Instyle, посвящённый жюри «Кинотавра», собрал множество знаменитостей. В камерной обстановке отужинали при свечах президент кинофорума Александр Роднянский с женой и дочерью, актриса Оксана Акиньшина, как всегда, стильный любимец дам режиссёр Фёдор Бондарчук (почему-то без своей спутницы актрисы Паулины Андреевой), Игорь и Вадим Верники, актриса Наталья Бардо, телеведущая Ксения Собчак, Анна Михалкова с сыновьями и многие другие.

Оксана Акиньшина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент "Кинотавра" Александр Роднянский с супругой Валерией Мирошниченко (слева) и главным редактором русской версии журнала In Style Юрате Гураускайте (справа).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самой обсуждаемой парой вечера стали Светлана Бондарчук и Сергей Табунов. 49-летняя Светлана выглядела потрясающе в розовом платье, расшитом пайетками. Дополнило образ бывшей жены Фёдора Сергеевича кольцо из изумруда. Рядом с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым дама светилась от счастья.

Светлана Бондарчук и Сергей Табунов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Бондарчук.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сети уже который день обсуждают эту яркую пару. Некоторых блогеров, как водится, смущает разница в возрасте, хотя Светлана выглядит значительно моложе своих лет.

— Почему мужчинам можно, а нам нельзя быть счастливыми с молодыми кавалерами, — пишут в блогосфере поклонницы Бондарчук.

— Светлана, отдайте Табунова Паулине, а сами возвращаетесь к Фёдору, — пишут другие блогеры.

— Не лезьте в чужую жизнь. Смотрите, как Светлана похорошела рядом с Сергеем. Ждём свадьбу! — резюмировали пользователи Инстаграма.

Напомним: Сергей Табунов родом из Питера. Пятнадцать лет назад мужчина уехал в Японию, где проходил обучение у знаменитого японского фотохудожника Уэяма Томио. В Москве у Табунова есть своя студия (там же у бойфренда Бондарчук расположена квартира) и собственная галерея. О романе Светланы и Сергея слухи появились около года назад. Но первый официальный выход в свет пары состоялся на кинофестивале «Кинотавр».