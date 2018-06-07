Богатая Алена Свиридова получает пенсию больше, чем Пугачева

СЕГОДНЯ 15:33 2018-06-07T15:35:53+03:00

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Язык не поворачивается назвать Алену Свиридову пенсионеркой, учитывая прекрасную спортивную форму, в которой находится артистка и ее молодого возлюбленного, но против правды не попрешь. Она действительно уже год как на заслуженной пенсии. И то, что она и правда заслуженная сама исполнительница хита «Розовое фламинго» призналась журналистам.

"Пришел очередной перевод на карту, который я не выделила, – рассказала о получении первой пенсии по старости певица. – У меня к ней нет негатива. Наоборот, говорю: о, отлично, стипендию получила!У меня стипендия была 40 рублей (Алена окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. – Прим. ред.), а сейчас пенсия почти такая же – 41 тысяча. Поскольку я заслуженная артистка", – цитирует Свиридову журнал "Теленеделя".

Пользователи сети уже отозвались в комментариях, что 41 тысяча рублей, может быть, для Свиридовой как стипендия для первокурсницы, а так большинство россиян живут на такие деньги. Да еще и семьи содержат. А кто-то вспомнил, что у Примадонны выплаты от государства на порядок скромнее.

Напомним, что на свадьбе старшего внука Никиты Примадонна призналась: "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!" Она имела в виду, что еще год сможет помогать Никите Преснякову, а потом, мол, пусть рассчитывает только на свои силы. Журналисты же прикинули, что пенсия у легенды советской эстрады не превышает 17 тысяч рублей. И это с доплатой за звание "Народная артистка СССР", а также с выплатами, которые положены ей как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС...

Когда Примадонна только вышла на заслуженный отдых, ее муж Максим Галкин возмущался: "В Советском Союзе выпускались миллионными тиражами пластинки Пугачевой. Она выступала в Чернобыле, пахала всю жизнь, ей и дали смешную сумму!" Дело в том, что Алла Борисовна получала за аншлаговые концерты копейки. Она как солистка липецкой филармонии начинала со ставки в 7,5 рубля за выступление. А в 1978 году, согласно справке Государственной тарификационной комиссии Министерства культуры СССР, ее разовая концертная ставка была всего 16 рублей 50 копеек. При Стефановиче Пугачевой за концерт платили 47 рублей 50 копеек – примерно 12 бутылок водки по тем ценам. Из этих небольших сумм в итоге и и сформировалась пенсия Примадонны.