Больной раком ведущий шоу «Еда, я люблю тебя!» Эд Мацаберидзе: Я не сдаюсь и руки не опускаю. А врачи – говнюки!

СЕГОДНЯ 18:08 2018-06-07T18:10:55+03:00

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Диагноз «лимфома» актеру сериала «Сладкая жизнь» и ведущему шоу «Еда, я люблю тебя» Эд Мацаберидзе поставили пять месяцев назад, но признаться поклонникам, что у него тяжелый недуг шоумен решил уже после того, как потерял волосы и сильно похудел после химиотерапии. И встретил среди поклонников такое понимание и безусловную поддержку, что решил в своей соцсети рассказывать о том, как проходит его лечение. На днях, перед тем как лечь в больницу на очередной курс химиотерапии, Эд Мацаберидзе рассказал о разговоре с лечащим врачом:

«Ну, и говнюк! Когда я спросил врача, каковы мои шансы на успех, он сказал, что все зависит от меня и главное - это верить в себя! А я в ответ пробормотал:"Ну, о@ть теперь, то есть, в лечение и в вас мне верить не стоит?" После чего возникла довольно неловкая пауза. Так же от врачей зачастую можно услышать "главное не сдаваться" и "не опускай руки", что невольно толкает на мысли, а толку ходить с поднятыми? Это ж тоже можно трактовать как: "Я сдаюсь!!!" Но я не сдаюсь и руки не опускаю, просто я немного вредный... не вредней курения,конечно, но и не йогурт с хлопьями!А еще я теперь как старая бабулька, на улице жара +25 в тени, а я в футболке и в толстовке, но мне все равно прохладно и хочется сидеть на лавке и обзывать соседей проститутками и наркоманами, но пока меня хватает только, на то, что б валяться в гамаке и ругаться с птицами на предмет недостаточно громкого и мелодичного пения (авторская орфография сохранена. Прим. Ред)».

Ранее в своем инстаграме Эд признался, что курсы химиотерапии даются ему нелегко.

«Первый курс прошел отлично. К сожалению, я это понял только сейчас, во время второго. Но единственное, чего не хочется, это чтобы во время третьего я не сказал: «А ведь второй тоже был неплох!» Ну, да ладно. Есть один нюанс, который реально бесит: «химию» капают четыре дня, не переставая. Лежа в больнице на очередном курсе, все твои мечты в основном связанны с душем. Купайтесь, не болейте и молю вас: сдавайте общий анализ крови!» – объяснил Эд.

Напомним, 36-летний актер женат на Юлии Иващук. 9 июля 2015 года у пары родилась дочка Евгения.

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Врачи диагностировали у актера опухоль размером с грейпфрут. Как признался телеведущий, он был буквально раздавлен этой новостью.

«Я не помню, как дошел до машины, помню, что сидел в ней один. Отправил жену в аптеку за чем-то... Это нельзя было назвать плачем, это была истерика! Сопли пузырями, все, как в дешевом сериале про сопли пузырями. На тот момент я не видел просвета и был уверен, что мне конец, во многом благодаря лаборанту, который вручил нам рентгеновский снимок со словами: «Ну, вы хотя бы постарайтесь». (подробности)