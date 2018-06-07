Блондинка с четвертым размером груди: Модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты-2018

СЕГОДНЯ 19:30 2018-06-07T19:46:18+03:00

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Мужской журнал Maxim опубликовал обложку нового летнего номера, которую украсила американская модель Кейт Аптон. Блондинка с аппетитными формами (у Кейт четвертый размер груди) возглавила ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин планеты по версии издания. Кто еще вошел в «горячую сотню» (Hot 100), станет известно позже, когда журнал поступит в продажу (это случится 19 июня).

На обложке Кейт позирует в укороченном топе на фоне песчаных дюн. Съемки проходили в Израиле, в пустыне Негев. Модель признается, что впервые побывала в этой стране, и она произвела на нее глубокое впечатление. Снимал Кейт известный французский фотограф Жиль Бенсимон, работавший со многими звездами.

Модель украсила собой обложку журнала Maxim.

За последние годы Кейт не раз попадала в различные списки самых сексуальных и привлекательных женщин мира по версии всевозможных изданий. Два года подряд она украшала обложку спецвыпуска купальников Sports Illustrated. Аптон часто снимается для рекламы нижнего белья и купальников, участвует в показах и обнажается в фотосессиях для глянцевых журналов. И хотя модель часто критикуют за то, что она не такая худая, как того требует подиум, блондинка категорично заявляет: сбрасывать вес она не собирается. Иначе исчезнут ее знаменитые формы!

Кейт часто снимается для рекламы купальников.Фото: EAST NEWS

Поклонники в Интернете признаются Кейт в любви, но ее сердце давно занято. В ноябре 2017 года манекенщица вышла замуж за известного бейсболиста Джастина Верландера, с которым встречалась три года до свадьбы. Пара живет в Лос-Анджелесе.