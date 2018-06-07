2018-06-07T19:46:18+03:00
Звезды

Блондинка с четвертым размером груди: Модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты-2018

Американка возглавила «горячую сотню» журнала Maxim [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Кейт Аптон возглавила список самых сексуальных женщин планеты-2018.Кейт Аптон возглавила список самых сексуальных женщин планеты-2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мужской журнал Maxim опубликовал обложку нового летнего номера, которую украсила американская модель Кейт Аптон. Блондинка с аппетитными формами (у Кейт четвертый размер груди) возглавила ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин планеты по версии издания. Кто еще вошел в «горячую сотню» (Hot 100), станет известно позже, когда журнал поступит в продажу (это случится 19 июня).

На обложке Кейт позирует в укороченном топе на фоне песчаных дюн. Съемки проходили в Израиле, в пустыне Негев. Модель признается, что впервые побывала в этой стране, и она произвела на нее глубокое впечатление. Снимал Кейт известный французский фотограф Жиль Бенсимон, работавший со многими звездами.

Модель украсила собой обложку журнала Maxim.

Модель украсила собой обложку журнала Maxim.

За последние годы Кейт не раз попадала в различные списки самых сексуальных и привлекательных женщин мира по версии всевозможных изданий. Два года подряд она украшала обложку спецвыпуска купальников Sports Illustrated. Аптон часто снимается для рекламы нижнего белья и купальников, участвует в показах и обнажается в фотосессиях для глянцевых журналов. И хотя модель часто критикуют за то, что она не такая худая, как того требует подиум, блондинка категорично заявляет: сбрасывать вес она не собирается. Иначе исчезнут ее знаменитые формы!

Кейт часто снимается для рекламы купальников. Фото: EAST NEWS

Кейт часто снимается для рекламы купальников.Фото: EAST NEWS

Поклонники в Интернете признаются Кейт в любви, но ее сердце давно занято. В ноябре 2017 года манекенщица вышла замуж за известного бейсболиста Джастина Верландера, с которым встречалась три года до свадьбы. Пара живет в Лос-Анджелесе.

Кейт говорит, что ни за что не будет худеть, потому что тогда исчезнут ее знаменитые формы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кейт говорит, что ни за что не будет худеть, потому что тогда исчезнут ее знаменитые формы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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