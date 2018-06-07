7 Июнь 20:20 2018-06-07T20:13:36+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАК ОСПОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА СОСЕДА

Мой сосед по поселку строит дом площадью 144 кв. метра и высотой 12 м, деревянный. Есть ли ограничения по высоте и площади таких домов?

Вячеслав

- Если сосед отошел от вашего забора 3 м, то по размерам ограничений нет. Но есть другой важный момент. Езжайте в управление архитектуры вашего района и передайте заявление: сосед строит большой дом, с такими-то параметрами, прошу ответить, давалось ли ему разрешение на строительство дома именно с такими параметрами. Для получения этого решения нужны десятки печатей разных инстанций. Вам нужно убедиться, есть ли у соседа такой документ и насколько строительство соответствует содержанию разрешения.

МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ БЫВШЕГО МУЖА ИЗ ИПОТЕЧНОЙ КВАРТИРЫ

Могу ли я при разводе с мужем выселить его из ипотечной квартиры? Основной заемщик он, я созаемщик, при этом квартира частично оплачена материнским капиталом, у нас двое несовершеннолетних детей. Муж пьет, морально разлагается, другого жилья нет.

Ирина

- Ваш муж сособственник квартиры, поэтому выселить его не получится. Единственный вариант — делить квартиру через суд и пытаться продать свою долю. Но если ипотечный кредит не будет выплачен, то вам вряд ли это удастся.

КАКОЙ НАЛОГ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ДАЧУ

У нас дом в деревне, площадь 50,2 км. м и участок 17 соток. Какой налог придется платить?

Ольга

- В доме освобождается от налога 50 кв. м, значит, за 0,2 кв. м будете платить налог.

На участок есть льгота для пенсионеров — не облагается налогом 6 соток. У вас 17, значит за 11 соток будете платить налог. Размер налога в каждом регионе свой. Определят кадастровую стоимость вашей недвижимости, и на основании этих цифр начислят налоги.

ЕСЛИ ВМЕСТО САДА ГОСТИНИЦА И АВТОСТОЯНКА

Если участки выделены под садоводство, а по факту там устроили гостиницу и автостоянку, то куда обращаться с жалобой на нецелевое использование земли?

Сергей

- С жалобами в подобных ситуациях нужно обращаться в прокуратуру — раз; в администрацию поселка — два. Сейчас за целевым использованием земли следят строго, так что жалуйтесь обязательно.