44-летняя Анна Михалкова резко похудела
Недавно отметившая 44-летие актриса Анна Михалкова грозилась накануне своего дня рождения, что если вдруг ей удастся похудеть, то «в ход пойдут каблуки и заранее припасённые короткие платья».
Судя по тому, что Анну с трудом узнали на вечеринке журнала Instyle, устроенной в честь жюри «Кинотавра», актрисе удалось осуществить свой план. По меньшей мере Михалкова скинула около 15 кило.
Анна Михалкова на вечеринке "Кинотавра".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Анна Михалкова на Кинотавре в 2016 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Говорят, что популярной актрисе помогают держать себя в тонусе ежедневные пробежки. На ужине в сочинском отеле «Родина» Анну сопровождали два симпатичных джентльмена - 18-летний Андрей и 17-летний Сергей, сыновья Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова.
Анна Михалкова с сыновьями Андреем (справа) и Сергеем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А вот 5-летнюю дочь Лидию Анна Михалкова пока не представила поклонникам. Мол, слишком мала для выходов в свет.
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