2018-06-07T15:09:37+03:00
Экономика

Владимир Путин пригрозил нефтяникам повышением пошлины, если те не заморозят цены на бензин

Рост стоимости топлива пока продолжается, но уже сходит на нет, говорят эксперты
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Рост стоимости топлива пока продолжается, но уже сходит на нет, говорят эксперты.Рост стоимости топлива пока продолжается, но уже сходит на нет, говорят эксперты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Один из первых вопросов, который задали президенту: «Почему растут цены на бензин?». Водитель из Санкт-Петербурга возмутился: «Вся страна за вас проголосовала, а вы не можете их остановить».

- То, что происходит, недопустимо. Это результат неточного урегулирования, которое было введено в сфере энергетики, - объяснил Владимир Путин. - Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделало так называемый маневр. Это привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти.

Глава государства вызвал на виртуальный ковер министра энергетики Александра Новака. Тот сообщил, что в ведомстве приготовили законопроект о повышении экспортной пошлины на вывоз нефти. Это фактически угроза нефтяным компаниям, которая должно сбалансировать рынок. После этого на связи со студией появился вице-премьер Дмитрий Козак.

- Завтра внесем законопроект в Госдуму, чтобы обеспечить равновесие внутренних и внешних цен на моторное топливо. Компании отнеслись к этому с пониманием, но надеемся, что угрозу применять не придется. Если ситуация потребует, правительство быстро сможет принять решение, - рассказал вице-премьер.

За счет снижения акцизов с 1 июня, резкий рост цен на топливо удалось остановить. Но бензин на заправках все равно продолжает понемногу дорожать.

- В оптовом сегменте цены снизились примерно на 2%, - говорит Андрей Гордеев, аналитик консалтинговой компании «Верген Групп». - Это обусловлено тремя факторами: давлением, которое оказывают власти, снижением акцизов и небольшим падением цен на нефть (с $80 до 75 за баррель). В рознице цены пока еще растут, потому что поставки нефти на экспорт до сих выгоднее продаж на внутреннем рынке. Но в ближайшее время могут остановиться. Многие нефтеперерабатывающие заводы заканчивают профилактику и начинают увеличивать поставки.

Как пообещали власти, к осени в правительстве придумают еще несколько механизмов, которые смогут уравновесить цены на бензин рыночными методами.

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