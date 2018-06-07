Почему на Прямой линии президента России не было Антона Силуанова
Зрители «прямой линии» заметили, что при одном из прямых включений в своем кресле не оказалось первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова. Возникли закономерные вопросы: почему все остальные министры, представители госкомпаний и губернаторы были на своих местах, а его не было. Оказалось, что у первого вице-премьера есть уважительная причина.
- Утром в четверг Антон Силуанов был в Госдуме, защищал поправки в бюджет этого года. Вопросов было много, депутаты долго не отпускали министра, - пояснили в пресс-службе Минфина.
Напомним, что на этот раз прямая линия с президентом проходит в новом формате. На вопросы жителей страны отвечает не только Владимир Путин, но и представители исполнительной власти: члены правительства и главы регионов. Это позволяет в прямом эфире давать поручения профильным сотрудникам.
Тот самый момент, на который обратили внимание пользователи в соцсетях.
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