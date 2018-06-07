2018-06-07T18:48:59+03:00
Экономика

Почему на Прямой линии президента России не было Антона Силуанова

"КП" выяснила настоящие причины отсутствия главы первого вице-премьера и главы Минфина
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Антон Силуанов.Антон Силуанов.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Зрители «прямой линии» заметили, что при одном из прямых включений в своем кресле не оказалось первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова. Возникли закономерные вопросы: почему все остальные министры, представители госкомпаний и губернаторы были на своих местах, а его не было. Оказалось, что у первого вице-премьера есть уважительная причина.

- Утром в четверг Антон Силуанов был в Госдуме, защищал поправки в бюджет этого года. Вопросов было много, депутаты долго не отпускали министра, - пояснили в пресс-службе Минфина.

Напомним, что на этот раз прямая линия с президентом проходит в новом формате. На вопросы жителей страны отвечает не только Владимир Путин, но и представители исполнительной власти: члены правительства и главы регионов. Это позволяет в прямом эфире давать поручения профильным сотрудникам.

Тот самый момент, на который обратили внимание пользователи в соцсетях.

Тот самый момент, на который обратили внимание пользователи в соцсетях.

Еще больше материалов по теме: «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Повышение тарифов реально ударит только по криптовалютным фермерам
Новость о том, что бизнесмен Олег Дерипаска якобы попросил у правительства повысить тарифы на электричество для населения ради спасения своей группы компаний En+, возмутило российскую общественность
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине