Почему на Прямой линии президента России не было Антона Силуанова

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-07T18:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Зрители «прямой линии» заметили, что при одном из прямых включений в своем кресле не оказалось первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова. Возникли закономерные вопросы: почему все остальные министры, представители госкомпаний и губернаторы были на своих местах, а его не было. Оказалось, что у первого вице-премьера есть уважительная причина.

- Утром в четверг Антон Силуанов был в Госдуме, защищал поправки в бюджет этого года. Вопросов было много, депутаты долго не отпускали министра, - пояснили в пресс-службе Минфина.

Напомним, что на этот раз прямая линия с президентом проходит в новом формате. На вопросы жителей страны отвечает не только Владимир Путин, но и представители исполнительной власти: члены правительства и главы регионов. Это позволяет в прямом эфире давать поручения профильным сотрудникам.