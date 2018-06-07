2018-06-07T16:33:43+03:00
Общество

Пятая четверть: надо ли заниматься со школьниками летом?

Эксперты говорят, лучше отложить учебники
Ксения КОНЮХОВА
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Эксперты говорят, лучше отложить учебники.Эксперты говорят, лучше отложить учебники.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Наступили летние каникулы, и у родителей школьников дилемма — надо ли заставлять детей учитьcя летом? Ладно ещё, если ребёнок окончил учебный год с более-менее приличными оценками. А вот троечникам деваться некуда — их отправляют за учебники в первую очередь. Разбираемся, есть ли смысл в дополнительных занятиях на каникулах.

“Заставлять из-за плохих оценок — неправильно”

Педагоги говорят: заниматься с отстающими детьми, конечно, надо. Но насильно запихивать в детскую голову знания — дело бесполезное.

- Часто считается, что если ребенок получает хорошие отметки в школе, то он уже обучен, - объясняет Александр Гулин, учитель истории школы №1828 "Сабурово". - Но учеба не равняется отметке! А родители часто подменяют эти понятия. Заниматься с ребёнком надо, если у него самого есть потребность наверстать что-то пропущенное. А сажать его за учебники из-за плохих оценок — это неправильно.

Такая "пятая" учебная четверть — это вообще самый гарантированный способ отбить у детей весь интерес к учебе. Школьник будет воспринимать такие занятия как наказание за плохие оценки.

Чтобы не напоминало школу

Поэтому если уж решили наверстать пробелы, пусть эти занятия будут как можно меньше похожи на обычные уроки. Для этого есть лекции и мастер-классы, которые проводятся в профильных музеях и университетах, развивающие приложения и онлайн-курсы, документальные фильмы и обучающие видеоролики. В общем, больше фантазии и креатива! И поменьше традиционных тетрадок и учебников - их детям хватает с головой в учебном году.

Общение важнее зубрёжки

- Я бы посоветовал ходить с детьми на выставки, на разные мероприятия, - продолжает Александр Гулин. - В большинстве случаев все проблемы детей связаны с семьей. Для школьников очень важно общение с родителями! Даже плохие отметки могут быть результатом нехватки внимания со стороны взрослых. И если общения не хватало в период до каникул, надо это наверстывать - детям надо набираться сил и проводить больше времени с семьей.

И не надо бояться, что за лето остатки знаний покинут детские головы. Во-первых, учителя тоже люди и сами понимают, как сложно возвращаться в рабочий режим после лета. А во-вторых, школьная программа составлена с расчетом на то, что первый месяц дети будут потихоньку приходить в себя и вспоминать пройденное.

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