Москва создает библиотеки будущего

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-08T00:46:16+03:00

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«А разве сегодня кто-то ходит в библиотеки?» - задаются вопросом одни. «Никуда ходить не нужно, любую книгу можно скачать в интернете!» - заявляют другие. Но в библиотеке теперь не только выдают книжку на дом. За последние несколько лет в читальнях Москвы произошли колоссальные изменения. Пожалуй, их можно сравнить только с появлением сети публичных библиотек.

КНИГИ В ПОДАРОК ОТ МЭРА

Книгохранилища на­учились отвечать запросам москвичей разных возрастов и потребностей. Многим из нас постоянно нужен интернет, место для общения и встреч, время для отдыха, кафе. Все это можно найти в одной точке - «Точке роста» в библиотеке. Именно так - «Точки роста» называется проект, стартовавший в 54 библиотеках города. Теперь это новые центры притяжения в районах столицы. Об этом в том числе говорилось во время прошедшего недавно на Красной площади IV книжного фестиваля «Красная площадь», при­уроченного ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка (6 июня).

- Мне подарили столько книг: и про историю, и детские книги, и детские стихи, - сказал мэр Сергей Собянин, побывав на фестивале. - Подумал, что это огромная подборка, с которой можно создать целую библиотеку, и эту библиотеку, которую мне сегодня подарили, я обязательно подарю самой маленькой библиотеке Москвы в самом ее удаленном районе.

По традиции столичный Департамент культуры представил на книжном фестивале тематическую площадку «Москва - литературный мегаполис». В ней участвовали московские библиотеки. На сцене и в лектории проходили встречи с авторами, поэтами, презентации новых книг, выступления актеров, лекции. Кстати, все точно так же проходит и в самих библиотеках каждый день. Директора городских читален рассказали посетителям об обновлении своих зданий по проекту «Точки роста», показали фото до и после их ремонта. Кроме того, на фестивале «Красная площадь» желающих записывали в библиотеку и выдавали понравившуюся книгу домой.

«МНЕ ТУТ ХОРОШО И НЕ ХОЧЕТСЯ УХОДИТЬ»

Еще лет десять назад обычные районные библиотеки казались чем-то отмирающим и ненужным. Мало кто туда ходил, ведь и заняться там особо было нечем. Новая программа превращения библиотек в современные медиацентры вернет их жителям.

- Я пришла в библиотеку Фурцевой, и мне не хочется уходить, мне тут хорошо, - сказала писательница Мария Арбатова на открытии проекта «Точка роста: Женский культурный центр» в библиотеке имени Екатерины Фурцевой. - И десятки москвичей разделяют мои чувства, потому что современная библиотека по-хорошему цепляет. Эти красивые полки с настоящей литературой, исторические материалы - все это очень ждут наши читатели.

Накануне Общероссийского дня библиотек Сергей Собянин на встрече с сотрудниками библиотек обсудил новый проект «Московские библиоцентры». Он подразумевает полноценное обновление всех столичных библиотек в ближайшие три года (см. «Что еще предстоит»). Напомним, в ведении Департамента культуры Москвы сегодня 440 библиотек. Масштабное обновление сети началось в 2015 году, и на достигнутом останавливаться не стали.

ИДЕИ ПОДСКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛИ

Обновление библиотек не назовешь взятой с потолка идеей начальников, далеких от подлинных запросов москвичей. В 2015 году провели краудсорсинг-проект «Моя библиотека». Более 11 тысяч участников предложили 5,5 тысячи идей. При этом 79 инициатив были одобрены и приняты к реализации в 2016 - 2018 годах. В 2016 году состоялось сразу четыре голосования, посвященных библиотекам, на портале «Активный гражданин». Свою оценку современным городским книгохранилищам москвичи поставили буквально ногами. Посещаемость модернизированных читален в среднем выросла на 20 процентов.

С марта этого года библиотеки Москвы стали площадками проекта «Московское долголетие». Для людей старшего возраста на базе читален придумали занятия во всех округах города. К примеру, 1,4 тысячи москвичей уже посещают курсы компьютерной грамотности и другие уроки, которые проводят более 120 библиотек.

- Библиотека - медиацентр на «Братиславской» находится в микрорайоне Марьинский Парк, - о своей работе рассказала Елена Пеленова, заведующая библиотекой № 129. - Открылась она для читателей в 1998 году и была единственной библиотекой в микрорайоне. Сейчас ее ежегодно посещают около 45 тысяч читателей. Но не только за книгами и журналами идут читатели в библиотеку. Модернизированное здание открылось после ремонта в декабре 2014 года. В библиотеке нет четкого деления пространства на абонемент и читальный зал. Стеллажи стоят по всему периметру библиотеки. Здесь используется принцип специального зонирования. Есть холл, основной зал, детский зал, зона семейного чтения, компьютерный зал, две зоны «тихого чтения». Сегодня это современный медиацентр с богатым книжным фондом, компьютерным залом, зонами для занятий, презентационным залом на 40 человек, а также насыщенной культурной программой.

СОБРАНИЕ КОМИКСОВ И ШКОЛА ЮНОГО ЛЕТЧИКА

К концу 2018 года по всей столице появится 54 тематические библиотеки с программой для всей семьи. К примеру, в детской библиотеке № 211 «Пионер» на Большой Дорогомиловской улице откроют комикс-центр с уникальным фондом комиксов. Центральная детская библиотека № 251 в Зеленограде примет тех, кто любит сказки. Библиотека № 223 в Солнцеве превратится в этнографический центр. Одна из уже открытых точек роста - библиотека № 70 имени Шолохова на Большой Черкизовской улице - ждет всех, кто любит полеты. Здесь можно не только почитать книги на эту тему, но и посидеть в кабине самолета и пройти курс юного летчика. Эти изменения происходят благодаря проекту «Точки роста». Сегодня уже около 30 библиотек изменили свой формат.

- Я вижу, что внимание города обращено на библиотечную сеть, - отметила Валентина Агафонова, директор Центральной городской молодежной библиотеки имени Светлова. - Идет активная поддержка, направленная на то, чтобы библиотеки не только на словах назывались культурными центрами, но и могли удивлять посетителей новыми возможностями, обслуживанием. В первую очередь мы стараемся развивать научно-популярное направление, которое пользуется успехом среди молодежи. Конечно, современная библиотека - это и мероприятия, и рабочее пространство - все что угодно. Но это не библиотека, если в ней нет новых хороших интересных и современных книг.

ЦИФРА

По данным мэрии Москвы, в 2017 году столичные библиотеки посетили 1,9 миллиона читателей. Библиотекари выдали книги по запросам 23,8 миллиона раз.

ЧТО СДЕЛАНО

Во всех библиотеках города:

перешли на единый график работы - до 22.00 (взрослые), до 21.00 (детские), до 20.00 (в воскресенье);

запустили корпоративный проект по закупке книг - лауреатов и номинантов литературных премий;

подключили к Национальной электронной библиотеке;

обновили 1700 компьютеров для сотрудников, поставили специальные счетчики для подсчета посетителей;

запустили портал «Списанные книги», чтобы не утилизировать старые книги, а передавать их москвичам;

запустили бесплатный Wi-Fi;

с марта 2018 года - бесплатный электронный доступ к профессиональной периодике. Он открыт более чем к 40 изданиям;

каждый год проводят акцию «Библионочь». В этом году в ней поучаствовали около 70 тысяч человек (в 2016 г. - около 60 тыс.);

действуют дополнительные услуги и удобные способы их оплаты - печать и изготовление брошюр, компьютерный набор текста, ксерокопирование, сканирование и т. д.

В 2016-м также были созданы 11 летних читален в парках Москвы.

С 2017 года библиотечные книги, которые собираются списать, можно забрать себе в рамках проекта «Списанные книги». От помойки спасли уже более 324 тысяч изданий.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ

В 2018 - 2020 годах в столице:

в 247 библиотеках проведут масштабный ремонт и обновление пространства;

оставшиеся 193 читальни тоже отремонтируют, но косметически;

в каждой модернизированной библиотеке откроют доступ к электронным ресурсам, аудитории для выставок, лекций, мастер-классов, детскую развивающую зону, коворкинг-пространство, современный компьютерный зал, кружки для всех возрастов, бук-кафе;

в 2018 году начнут внедрять единый читательский билет. Его дизайн выбрали участники проекта «Активный гражданин».