К лету в столице открыли 118 зон отдыха

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-08T00:48:10+03:00

Еще семь зон реконструируют к августу - сентябрю

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До конца купального сезона 2018 года руководство Москвы планирует реконструировать семь зон отдыха. В целом в столице определено 125 зон отдыха. Из них 12 пляжей, 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха.

- Если ремонтные работы будут идти по графику, то эти семь зон еще застанут конец купального сезона. Через полтора-два месяца люди смогут их посещать. Скорее всего, в августе и сентябре, - сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) Дмитрий Семенов.

Сейчас полным ходом ведется реконструкция пляжного комплекса «Бич Клаб» в Северном административном округе, зоны без купания на прудах с третьего по шестой на ВДНХ, а также пяти мест массового отдыха - Большого Очаковского пруда, Удальцовских (Верхний, Нижний) прудов, Центрального пруда, Черневских прудов, Черневского пруда на реке Цыганке.

Накануне пляжного сезона власти столицы изучили состояние всех зон отдыха на водоемах города. На 52 объектах выявили многочисленные нарушения. В основном - несвоевременная уборка мусора, поврежденные газоны и лавочки.

В последнее время состояние пляжей и мест отдыха на водоемах города контролируется регулярно.

- Еженедельно, особенно в выходные дни, инспекторами ГПБУ «Мосприрода» в составе комиссий с привлечением сотрудников префектур, департаментов, ОВД, ОАТИ проводятся патрулирования особо охраняемых природных территорий, - уточнила начальник инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Москвы Ирина Косарева.

Типичное нарушение горожан в местах отдыха - организация несанкционированных пикников. Но отдых в неположенных местах нередко оборачивается административным наказанием.

- Штраф на граждан - от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, - пояснил Дмитрий Семенов.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где искупаться в городе?

К лету завершилось благо­устройство трех зон отдыха у воды - Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляжа «Левобережный». До последнего теперь удобно добираться от станции метро «Ховрино».

На севере Москвы будут готовы к посещению Большой Садовый пруд (улица Большая Академическая, дом 38а) и пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5 - 7).

На востоке: озеро Белое (улица Заозерная, дома 2 - 6).

На юго-западе: «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12).

На западе: «Мещерское» (улица Воскресенская, дома 5 - 31).

На северо-западе откроются «Серебряный Бор-2» (улица Таманская, дом 44), «Серебряный бор-3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15) и Строгинская пойма (улица Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки).

Кроме того, зоны для летнего отдыха с купанием готовы в Зеленограде: Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект); озеро Черное (Зеленоград, 6-й микрорайон); Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон).