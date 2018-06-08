2018-06-08T00:48:10+03:00
Общество

К лету в столице открыли 118 зон отдыха

Еще семь зон реконструируют к августу - сентябрю
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Состояние пляжей и мест отдыха контролируется регулярно.Состояние пляжей и мест отдыха контролируется регулярно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

До конца купального сезона 2018 года руководство Москвы планирует реконструировать семь зон отдыха. В целом в столице определено 125 зон отдыха. Из них 12 пляжей, 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха.

- Если ремонтные работы будут идти по графику, то эти семь зон еще застанут конец купального сезона. Через полтора-два месяца люди смогут их посещать. Скорее всего, в августе и сентябре, - сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) Дмитрий Семенов.

Сейчас полным ходом ведется реконструкция пляжного комплекса «Бич Клаб» в Северном административном округе, зоны без купания на прудах с третьего по шестой на ВДНХ, а также пяти мест массового отдыха - Большого Очаковского пруда, Удальцовских (Верхний, Нижний) прудов, Центрального пруда, Черневских прудов, Черневского пруда на реке Цыганке.

Накануне пляжного сезона власти столицы изучили состояние всех зон отдыха на водоемах города. На 52 объектах выявили многочисленные нарушения. В основном - несвоевременная уборка мусора, поврежденные газоны и лавочки.

В последнее время состояние пляжей и мест отдыха на водоемах города контролируется регулярно.

- Еженедельно, особенно в выходные дни, инспекторами ГПБУ «Мосприрода» в составе комиссий с привлечением сотрудников префектур, департаментов, ОВД, ОАТИ проводятся патрулирования особо охраняемых природных территорий, - уточнила начальник инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Москвы Ирина Косарева.

Типичное нарушение горожан в местах отдыха - организация несанкционированных пикников. Но отдых в неположенных местах нередко оборачивается административным наказанием.

- Штраф на граждан - от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, - пояснил Дмитрий Семенов.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где искупаться в городе?

К лету завершилось благо­устройство трех зон отдыха у воды - Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляжа «Левобережный». До последнего теперь удобно добираться от станции метро «Ховрино».

На севере Москвы будут готовы к посещению Большой Садовый пруд (улица Большая Академическая, дом 38а) и пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5 - 7).

На востоке: озеро Белое (улица Заозерная, дома 2 - 6).

На юго-западе: «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12).

На западе: «Мещерское» (улица Воскресенская, дома 5 - 31).

На северо-западе откроются «Серебряный Бор-2» (улица Таманская, дом 44), «Серебряный бор-3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15) и Строгинская пойма (улица Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки).

Кроме того, зоны для летнего отдыха с купанием готовы в Зеленограде: Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект); озеро Черное (Зеленоград, 6-й микрорайон); Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Героиня из Сирии, которой Владимир Путин на прямой линии пообещал российское гражданство: «Моя мечта лично встретиться с президентом»
Ирина Баракат, закрывшая собой трех детей от снаряда, рассказала «КП-Петербург», как ее спасли российские врачи, почему ей помогла Россия, а не родная Украина, и что она будет делать дальше
Новости 24
Эрдоган рассказал о планах Турции послать в космос своего астронавта
Погода в Москве на 8 июня 2018 года: ожидается до 17 градусов тепла
Александр Овечкин назван самым ценным игроком Кубка Стэнли
Около 10 тысяч многодетных семей смогут взять ипотеку под 6%
Овечкин, Кузнецов и Орлов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз»
Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 109 человек
Киселев: Вышинскому создают образ комиссара с наганом
В Турции могут отменить режим ЧП после досрочных выборов
Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких торговых пошлинах для США
Игроки российской сборной получат по €15 тысяч за каждую победу в матчах ЧМ-18
Глава МИД Турции: Западные страны начали забывать о Крыме
СМИ: Австрия готова провести у себя встречу Путина с Трампом
Помпео: США усилят санкции против КНДР в случае провала переговоров
«Газпром» обжаловал арест своего имущества «Нафтогазом» в суде Швейцарии
NASA обнаружило древнее органическое соединение на Марсе
Северный поток-2 получил разрешение прокладывать газопровод по суше
Автор фильмов о допинге в российском спорте получил высшую награду ФРГ
Правительство Италии готово обсуждать статус Крыма
Трамп: Для денуклеаризации Корейского полуострова потребуется не одна встреча
Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить спустя два дня
Порошенко будет приглашен на июльский саммит НАТО
Путин высказал свое мнение о скандале вокруг депутата Слуцкого
Трамп решил пока не вводить новые санкции против КНДР
"На удивление жестко": Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос про Донбасс
Китайская ZTE заплатит $1 млрд за возвращение на американский рынок
Минфин предложил повысить экспортные пошлины на топливо до 90%
Здание СК РФ в Москве проверяют на наличие взрывных устройств
Турчинов рассказал о преимуществе Крымского моста для России
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в соцсетях: зафиксировано более 820 тысяч сообщений