KP.RU начал ребрендинг в честь своего двадцатилетия

СЕГОДНЯ 12:49 2018-06-08T13:15:48+03:00

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В этом году сайт KP.RU празднует свое 20-летие. Кажется, что не так уж много, но оглядываясь назад, мы понимаем, что, по сути, были одним из первых, кто запускал интернет-журналистику в России. Трудно было, и начинать, и продолжать, но вкусы и предпочтения читателей росли вместе со скоростью доступа в интернет, и нужно было постоянно соответствовать: модернизировать сайт, переходить на новые мощности, менять стиль, язык и манеру подачи информации. За 20 лет поменялось все, но накануне нашего маленького и такого большого одновременно юбилея мы решили провести еще один «мягкий ребрендинг». Скорректировали, ставший уже таким узнаваемым логотип – «птичку», добавили новые визуальные элементы в социальных сетях.

История фирменного стиля KP.RU: как все начиналось

В 1998 году сайт KP.RU был виртуальным приложением самой тиражной газеты страны «Комсомольской правды», поэтому и логотип у онлайн-версии повторял газетный. Для нас была важна общая узнаваемость бренда. Но шло время, сайт развивался, полностью переосмыслил концепцию подачи информации, стал самостоятельным и у него появился свой логотип – «птичка». В 2008 году Издательский дом перешел на работу по принципу "Digital first", когда самые популярные материалы сначала публикуются на сайте, а только потом в газете

Классическая "птичка" Комсомолки.

Новый стиль работы заставил задуматься о создании яркого дизайна, который будет отличать KP.RU от других изданий, как печатных, так и электронных. Очень хотелось быть узнаваемыми в потоке новостей, тем более, что своими материалами мы честно гордились. Итог: за 20 лет KP.RU пять раз проводил редизайн сайта, следуя самым современных тенденциям времени.

Новый логотип – новые вершины

Обновленный логотип сайта.

Вы спросите, а почему вы решили отпраздновать юбилей именно сменой логотипа? Нам хочется надеяться, что с новым логотипом, с обновленным дизайном сайта, с измененным форматом видео и подачи информации мы станем еще интереснее, информативнее и полезнее для вас. Так, почему не начать со смены логотипа?! Тем более, новая «птичка», наша ласточка по-прежнему устремлена вверх и будет такой же легкоузнаваемой. Кстати, этот же новый бренд мы сохраним и в своих группах в соцсетях. О том, что это материал сайта KP.RU вы узнаете сразу.

КАК НАЙТИ НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ

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https://ok.ru/kpru