«В моде щас какой-то ЗОЖ»: эксперты назвали главные ошибки в борьбе за долголетие

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-08T17:51:28+03:00

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«Говорят, что пить не в моде, в моде щас какой-то ЗОЖ», - слова из известной песни Сергея Шнурова, написанной несколько лет назад, становятся все актуальнее. Минздрав сообщает, что число россиян, занимающихся спортом, по последним данным выросло до 34%, а употребление табака среди взрослых сократилось на 22%. И хотя у Шнура о ЗОЖ поется с сильной иронией, сейчас это становится действительно модно, престижно, и все большую популярность набирает продвинутый, местами экстремальный вариант: биохакинг. Его последователи выступают за применение новейших методов, доказанных научными экспериментами, но порой еще не признанных официальной медициной. Цель биохакеров — усовершенствовать то, что дано нам природой, чтобы избежать болезней, замедлить старение и в конечном счете продлить активную жизнь. Но, как и всякое рьяное увлечение, обычный ЗОЖ и биохакинг могут иметь побочные эффекты. Как не подорвать здоровье, стремясь к долголетию — о самых распространенных ошибках мы поговорили с врачами и учеными.

ОТ МЫШЕЙ ДО ЛЮДЕЙ

Первая заповедь любого ЗОЖ-подхода — правильное питание. Сейчас на пике моды омолаживающие диеты или как минимум замедляющие старение.

- Строго говоря, продление жизни именно у человека с помощью какого-либо типа питания пока не доказано, - говорит эксперт по бимедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения Медицинской школы Гарварда, аспирант Сколтеха, биолог Александр Тышковский. - Мы можем судить о действии диет по лабораторным животным, в первую очередь, по мышам, которые традиционно используются при исследовании различных воздействий на здоровье, в том числе при разработке лекарств.

Самыми изученными с точки зрения влияния на продолжительность жизни сейчас являются три типа диет: низкокалорийная, или CR-диета (сaloric restriction - ограничение калорий, англ.), периодическое голодание (день через день либо другие варианты) и кетодиета, то есть резкое сокращение углеводов и увеличение количества жиров в пище (до 90% получаемой энергии).

- При CR-диете мыши живут в среднем на 20 — 30% дольше, кетодиета продлевает им жизнь в среднем на 14%, а периодическое голодание — всего на 4%, - рассказывает ученый. При этом известно, что в случае переноса на более крупных млекопитающих и особенно на людей «мышиные» результаты, как правило, снижаются. Например, есть данные, что у макак-резусов ограничение калорий дало около 10% прибавки к сроку жизни, хотя и значительно улучшило здоровье, включая сокращение заболеваемости раком. «И CR, и кетодиета снижают уровень воспаления в организме, а также замедляют деление клеток — за счет этого уменьшается риск развития рака», - поясняет Тышковский.

Первая заповедь любого ЗОЖ-подхода — правильное питаниеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ — БОЛЬШЕ АГРЕССИИ?

- Если ограничивать калории с умом, то ничего опасного не будет, - поддерживает CR-диету врач-эндокринолог, научный сотрудник отдела активного долголетия и эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Валерия Васильева. - Что значит «с умом»? Чтобы проснуться, открыть глаза и просто лежать смотреть в потолок организму нужно в сутки минимум 800 кКал. Меньше этого диеты не рекомендуются вообще. Чтобы умыться, приготовить завтрак и провести день даже без особых физнагрузок женщинам нужно минимум 1200 кКал, а если девушка выше 1 м 80 см — минимум 1400 кКал. Мужчинам самый минимум 1500 кКал, чем выше рост и физнагрузки — тем больше. В целом оптимальная калорийность рассчитывается индивидуально в зависимости от роста, исходного веса и уровня физнагрузки.

- А если урезать калорийность еще больше, чем минимумы, которые вы назвали?

- И при нехватке калорий, и при переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз. Поясню: обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов, а если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление. Человек, как правило, постоянно хочет спать — поскольку используется непривычный путь получения энергии (не из углеводов. - Авт.), появляется ломота в мышцах. Страдает когнитивная (мыслительная) деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными

МНОГОЛИКИЙ СТРЕСС

- В случае ограничения калорий, прерывистого голодания также происходят серьезные изменения гормонального фона, - предупреждает Валерия Васильева. - В первую очередь повышается уровень кортизола, гормона стресса.

- Безусловно, ограничительные диеты вызывают стресс, это достоверно показали опыты на мышах, - подтверждает биолог Александр Тышковский. - Острый стресс приводит к переключению организма с программы роста, запасания и размножения на программу выживания и защиты от повреждений. Это и есть основной механизм замедления старения. Кстати, самый действенный из существующих на сегодня отдельных методов продления жизни (то есть не комплексных, когда сочетаются несколько разных воздействий. - Авт.), подтвержденный у млекопитающих, — это именно замедление роста путем снижения выработки гормона роста. У мышей оно позволило продлить жизнь, в среднем, на 50-60%, что равносильно 150 — 160 годам здоровой жизни у людей. А в сочетании с CR-диетой – и вовсе более чем на 80%!

С другой стороны, если стресс оказывается слишком сильным и долгим — для каждого это определяется индивидуально, то отрицательный эффект начинает преобладать над положительным (см. далее - «Загадка антиоксидантов»). В том числе из-за этого может страдать мозг — вплоть до самоубийства (апоптоза) нервных клеток нейронов из-за критичного для них стрессового воздействия. «Словом, многое зависит от вашего субъективного восприятия: если лично для вас серьезное ограничение калорий, прерывистое голодание или резкое снижение углеводов – это настоящая пытка, тяжелый стресс, то от таких мер, конечно, лучше отказаться, иначе вред здоровью может превысить пользу. Впрочем, даже если эти долгосрочные мучения продлят вам жизнь на несколько лет, оно того стоит?», - говорит исследователь.

В ТЕМУ

Загадка антиоксидантов

- Когда мы сталкиваемся со стрессом, в организме, в том числе, образуются активные формы кислорода, которые часто называют также свободными радикалами, - рассказывает Александр Тышковский. - Защиту от них обеспечивают антиоксиданты, вокруг пользы и вреда которых до сих пор немало споров. Исследователи решили проверить все в экспериментах, и выяснилось вот что.

Сначала у лабораторных червей уменьшили выработку фермента-антиоксиданта, в их организме увеличилось количество свободных радикалов, и это привело… к продлению жизни! Такой же эксперимент поставили на мышах — эффект... ноль: не было ни сокращения, ни продления жизни. Хотя риск развития рака при этом у мышей сильно повышался (потому что свободные радикалы ведут к активному мутагенезу, изменяя одно из оснований цепочки ДНК - нуклеотид гуанин). Наконец, усиление антиоксидантной защиты (за счет повышенной выработки антиоксидантного фермента) у мышей также не имело никакого эффекта!

- Вообще, свободные радикалы не только являются следствием внешнего стресса, но и сами по себе активируют стрессовую реакцию внутри организма, - продолжает ученый. – Это то самое переключение организма с программы роста и размножения на программу выживания и ремонта повреждений. Поэтому сначала такой стресс, не будучи слишком длительным, дает благоприятный эффект и может замедлить старение. Однако, когда свободных радикалов становится слишком много, то полезный эффект перекрывается вредным, повреждающим воздействием, с которым организм уже не успевает справляться. Словом, свободные радикалы работают как яды и лекарства: в малой дозе могут быть полезны, в чрезмерной — опасны.

- А что же с антиоксидантами, которые нам предлагают аптеки и супермаркеты в составе биодобавок, кремов и т. п.?

- По всей видимости, эффект от их увеличения сверх нормы на самом деле тот же, что и у мышей, а именно — никакого. Убедительных научных доказательств действия антиоксидантных добавок на сегодня нет.

Продолжение следует. Во второй части материала ведущие исследователи и врачи поясняют, как по последним данным влияет на долголетие снижение и повышение половых гормонов, разные добавки к пище, и какие ошибки чаще всего совершают энтузиасты, увлекаясь бегом и силовыми нагрузками. Читайте в ближайшее время в разделе «Здоровье» на нашем сайте.