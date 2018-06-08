2018-06-08T18:09:58+03:00
Клуб любознательных

Сенсация из NASA: Марсоход почуял на Марсе признаки жизни

В атмосфере соседней планеты найден метан, а в пробах грунта — молекулы органических веществ [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
Поделиться:
Марсоход "любопытство" - герой нашего времени: в НАСА регулярно "просят" его сделать селфи. Это - самое свежее.Марсоход "любопытство" - герой нашего времени: в НАСА регулярно "просят" его сделать селфи. Это - самое свежее.
Изменить размер текста:

В Вашингтоне прошла пресс-конференция, интерес к которой в NASA начали подогревать за несколько дней. Мол, расскажем нечто сенсационное — о находках, которые недавно сделал марсоход «Любопытство» (Curiosity Mars rover). Специалисты американского космического агентства выполнили свое обещание, собрав журналистов в своей штаб-квартире. Те, конечно, предполагали, что речь пойдет о жизни на Марсе. А о чем же еще? И ученые, наконец-то скажут нечто определенное. Однако на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» Ответ был уклончивым: «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет». Как в старой советской песне.

Сенсация же состояла в том, что в пробах марсианского грунта марсоход «Любопытство» обнаружил молекулы органических веществ. А в атмосфере он «унюхал» метан. Косвенно и то, и другое может свидетельствовать о чьей-то жизнедеятельности. Но бесспорным доказательством этого не является. Все выступившие на пресс-конференции ученые и администраторы NASA были острожны в оценках: де, рано радоваться. Но сами радовались, заявляя, что поиски марсианской жизни идут в правильном направлении. И более значительные захватывающие дух открытия не за горами.

Марсоход сейчас находится в кратере Гейла. Как предполагают ученые, на его месте когда-то плескалось древнее марсианское озеро. А то и целое море. Грунт с органикой ровер добыл не просто с его дна — то ли озерного, то ли морского, а углубившись в него на 5 сантиметров. Пробурил скважину к донным отложениям, возраст которых составляет около 3,5 миллиардов лет. Как раз тогда на Марсе было тепло и влажно, было и чем дышать.

Марсианский кратер Гейла, на месте которого несколько миллиардов лет назад былло озеро.

Марсианский кратер Гейла, на месте которого несколько миллиардов лет назад былло озеро.

Далее добытые образцы были помещены в специальную установку (Curiosity’s Sample Analysis at Mars - SAM) и нагреты до 500 градусов Цельсия. В результате содержащиеся в грунте молекулы и соединения испарились, благодаря чему и были распознаны. Ученые рассказали о них в журнале Science (June 8 edition). Собственно к этой публикации и была приурочена многообещающая пресс-конференция в штаб-квартире NASA.

Вот такие дырки бурит марсоход.

Вот такие дырки бурит марсоход.

Что нашли? Сероводород, молекулярный кислород, окислы серы, углекислый газ — это из «простого». Из более «сложного»: тиофен, толуол, метилтиофены, метантиол, диметилсульфид. Был обнаружен еще и органический углерод в концентрации 10 частей на миллион.

Как заявили в NASA, обнаруженные вещества вполне могут быть продуктами жизнедеятельности древних обитателей Марса или их останками. А могут и не быть ими — то есть, иметь небиологическое происхождение.

Другой вероятный, но опять же не бесспорный признак того, что жизнь на Марсе есть, — метан. Марсоход учуял сезонные колебания концентрации этого газа. Марсианским летом она растет, зимой — падает. По крайней мере, так было все то время, пока ровер находился на Марсе.

Сезонное изменение концентрации метана в атмосфере Марса, унюханное приборами марсохода.

Сезонное изменение концентрации метана в атмосфере Марса, унюханное приборами марсохода.

Крис Уэбстер (Chris Webster), ученый из NASA (Jet Propulsion Laboratory in Pasadena), выявивший марсианские «метановые закономерности», не исключает, что так «газуют» марсианские бактерии, обитающие сейчас в каких-нибудь полостях под поверхностью. Но опять же — до конца в этом он не уверен.

Итак, есть ли жизнь на Марсе? На счет нынешней в NASA сомневаются. Но ученые почти уверены, что когда-то она была.

Сенсация из НАСА: Марсоход почуял на Марсе признаки жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ЛАГОВСКИЙ

 
Читайте также
Новости 24
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой
Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Из-за бегунов закроют несколько улиц на Ходынке
В Кении при наводнении пострадали около 800 тысяч человек
Умер актер Игорь Лях из фильма «Любовь и голуби»
Австрийский журналист поделился впечатлениями об интервью с Путиным
Минобороны РФ назвало анекдотом заявление о «перехвате» российского корабля украинским Ан-26
Порошенко раскрыл главную угрозу для Украины
Австрийские власти закроют семь мечетей и депортируют 40 имамов
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций
Мать 11-летней девочки, на которую набросился с ножом неизвестный, рассказала о состоянии ребенка
Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста
Россия и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в атомной сфере
Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФ
Ученые доказали, что кислый вкус чаще провоцирует человека на риск
В Грузии во время сплава по реке погибли четыре человека
В Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб
Отвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицо
Трамп заявил, что РФ должна вернуться в G8 и присутствовать на саммите G7 в 2018 году
Машков отказался набирать абитуриентов в "Московскую театральную школу Олега Табакова" в этом году
Суд объявил экс-директора департамента Минкультуры в международный розыск
Певец Вадим Козаченко написал заявление в полицию об избиении