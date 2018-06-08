Сенсация из NASA: Марсоход почуял на Марсе признаки жизни

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-08T18:09:58+03:00

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В Вашингтоне прошла пресс-конференция, интерес к которой в NASA начали подогревать за несколько дней. Мол, расскажем нечто сенсационное — о находках, которые недавно сделал марсоход «Любопытство» (Curiosity Mars rover). Специалисты американского космического агентства выполнили свое обещание, собрав журналистов в своей штаб-квартире. Те, конечно, предполагали, что речь пойдет о жизни на Марсе. А о чем же еще? И ученые, наконец-то скажут нечто определенное. Однако на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» Ответ был уклончивым: «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет». Как в старой советской песне.

Сенсация же состояла в том, что в пробах марсианского грунта марсоход «Любопытство» обнаружил молекулы органических веществ. А в атмосфере он «унюхал» метан. Косвенно и то, и другое может свидетельствовать о чьей-то жизнедеятельности. Но бесспорным доказательством этого не является. Все выступившие на пресс-конференции ученые и администраторы NASA были острожны в оценках: де, рано радоваться. Но сами радовались, заявляя, что поиски марсианской жизни идут в правильном направлении. И более значительные захватывающие дух открытия не за горами.

Марсоход сейчас находится в кратере Гейла. Как предполагают ученые, на его месте когда-то плескалось древнее марсианское озеро. А то и целое море. Грунт с органикой ровер добыл не просто с его дна — то ли озерного, то ли морского, а углубившись в него на 5 сантиметров. Пробурил скважину к донным отложениям, возраст которых составляет около 3,5 миллиардов лет. Как раз тогда на Марсе было тепло и влажно, было и чем дышать.

Марсианский кратер Гейла, на месте которого несколько миллиардов лет назад былло озеро.

Далее добытые образцы были помещены в специальную установку (Curiosity’s Sample Analysis at Mars - SAM) и нагреты до 500 градусов Цельсия. В результате содержащиеся в грунте молекулы и соединения испарились, благодаря чему и были распознаны. Ученые рассказали о них в журнале Science (June 8 edition). Собственно к этой публикации и была приурочена многообещающая пресс-конференция в штаб-квартире NASA.

Вот такие дырки бурит марсоход.

Что нашли? Сероводород, молекулярный кислород, окислы серы, углекислый газ — это из «простого». Из более «сложного»: тиофен, толуол, метилтиофены, метантиол, диметилсульфид. Был обнаружен еще и органический углерод в концентрации 10 частей на миллион.

Как заявили в NASA, обнаруженные вещества вполне могут быть продуктами жизнедеятельности древних обитателей Марса или их останками. А могут и не быть ими — то есть, иметь небиологическое происхождение.

Другой вероятный, но опять же не бесспорный признак того, что жизнь на Марсе есть, — метан. Марсоход учуял сезонные колебания концентрации этого газа. Марсианским летом она растет, зимой — падает. По крайней мере, так было все то время, пока ровер находился на Марсе.

Сезонное изменение концентрации метана в атмосфере Марса, унюханное приборами марсохода.

Крис Уэбстер (Chris Webster), ученый из NASA (Jet Propulsion Laboratory in Pasadena), выявивший марсианские «метановые закономерности», не исключает, что так «газуют» марсианские бактерии, обитающие сейчас в каких-нибудь полостях под поверхностью. Но опять же — до конца в этом он не уверен.

Итак, есть ли жизнь на Марсе? На счет нынешней в NASA сомневаются. Но ученые почти уверены, что когда-то она была.