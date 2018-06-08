2018-06-08T17:30:15+03:00
Звезды

Номинанты и ведущие «Премия Муз-ТВ 2018 Трансформация»: Кудрявцеву заменили на Ивлееву, фонограммам объявлен бой

Названы номинанты и ведущие «Премия Муз-ТВ 2018 Трансформация»
Ольга АНТОНОВА
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Ведущими «Премия Муз-ТВ 2018 Трансформация» станут Максим Галкин и Ксения СобчакВедущими «Премия Муз-ТВ 2018 Трансформация» станут Максим Галкин и Ксения СобчакФото: Иван ВИСЛОВ
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В прошлом, 2017 году у поклонников «Премии Муз-Тв», несмотря на всю зрелищность церемонии и прямой эфир, в котором идет шоу, появилось много претензий. В частности, фанаты недоумевали, почему список номинантов не меняется год от года?! Где, в конце концов, новые имена?

В этом, 2018 году организаторы лучшей музыкальной премии решили полностью изменить формат и «Премия Муз-ТВ 2018» получила название «Трансформация». Продюсеры шоу добавили в список номинации «Лучшую песню Рунета», где появились новые имена молодых исполнителей, плюс, радикально проработали качество режиссуры и звука на шоу. Обещают, что больше никакого исполнения под «фанеру» не будет.

8 июня 2018 года «Премию МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» смогут увидеть телезрители сразу двух каналов в прямом эфире. В этом году церемония пройдет в 16-й раз.

Ведущими «Премия Муз-ТВ 2018 Трансформация» станут Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Лера Кудрявцева находится в декрете, поэтому ее в последний момент заменили на телеведущую программы «Орла и Решки» Настю Ивлееву.

Список номинантов, как и прежде, формируется на основании решения экспертного жюри, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование. В этом году в разных номинациях представлены более 40 артистов. Итоги уже подведены, победители будут названы вечером, 8 июня 2018 года. Итак, кто вошел в список номинантов в этом году?

Лучшеe женское видео

Юлианна Караулова «Просто Так»

Анна Седокова «Не Твоя Вина»

Анна Семенович «Хочу Быть С Тобой»

Зара «Мир Вашему Дому»

Ханна «Пули»

Ольга Бузова «Мало Половин»

Анна Семенович Фото: Мила СТРИЖ

Анна СеменовичФото: Мила СТРИЖ

Лучший дуэт

Егор Крид и Molly «Если Ты Меня Не Любишь»

Макс Фадеев и Григорий Лепс «Орлы Или Вороны»

Emin и A'Studio «Если Ты Рядом»

Дима Билан и Сергей Лазарев «Прости Меня»

Мот и Ани Лорак «Сопрано»

Лучший исполнитель

Сергей Лазарев

Егор Крид

Alekseev

Monatik

Григорий Лепс

Дима Билан

Сергей Лазарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей ЛазаревФото: Михаил ФРОЛОВ

Лучшая исполнительница

Нюша

Елка

Полина Гагарина

Loboda

Вера Брежнева

Ани Лорак

Нюша Фото: Михаил ФРОЛОВ

НюшаФото: Михаил ФРОЛОВ

Лучшая поп-группа

Время и Стекло

Serebro

IOWA

Руки Вверх!

Artik & Asti

A’Studio

Лучшее видео

Ани Лорак «Новый Бывший»

Полина Гагарина «Обезоружена»

Дима Билан «Держи»

Филипп Киркоров и Тимати «Последняя Весна»

Сергей Лазарев «Так Красиво»

Егор Крид и Molly «Если Ты Меня Не Любишь»

Лучшее мужское видео

Градусы «Здорово, Великолепно»

Артур Пирожков «Либо Любовь»

Алексей Воробьев «Я Тебя Люблю»

MBAND «Правильная Девочка»

Макс Барских «Моя Любовь»

Егор Крид «Потрачу»

Лучший альбом

Дима Билан «Эгоист»

Время и Стекло «Обратный Отсчёт»

Сергей Лазарев «В ЭпицеNтре»

Loboda «H2Lo»

Мот «Добрая Музыка Клавиш»

Лучший хип-хоп проект/RNB проект

ТИМАТИ

Джиган

Бьянка

Баста

Мот

Natan

Тимати Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТиматиФото: Михаил ФРОЛОВ

Прорыв года

Елена Темникова

Миша Марвин

NK

T-Fest

Feduk

Элджей

Лучшее концертное шоу

Тимати. Поколение / Олимпийский

Ёлка. Большой сольный концерт / Crocus City Hall

Баста. Концерт в 360 градусов / Олимпийский

A'Studio. 30 лет / Crocus City Hall

Руки Вверх! 21 / Crocus City Hall

Лучший рок-исполнитель

Би-2

Диана Арбенина

Мумий Тролль

Ленинград

Наргиз

Лучшая песня

Дима Билан «Держи»

Элджей и Feduk «Розовое Вино»

Сергей Лазарев «Так Красиво»

Баста «Сансара»

Burito «По Волнам»

Лучшая песня РУНЕТА

Элджей «Минимал»

Тимати и Егор Крид «Гучи»

Мот «Карты, Деньги, Две Тарелки»

Ольга Бузова «Мало Половин»

Matrang «Медуза».

К слову, 8 июня по ковровой дорожке пройдутся известные персоны и артисты, после чего зрителей ждет сама церемония вручения наград, во время которой свои яркие номера покажут Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Нюша, Ани Лорак и Дима Билан. Гостями премии также станут Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Максим Фадеев, «А-Студио»,Сергей Жуков и «Руки вверх», Григорий Лепс, LOBODA, Ольга Бузова,Егор Крид, Филипп Киркоров, Тимати, Элджей, МОТ, Елена Темникова, Alekseev, Джиган, MATRANG, DoReDos и многие другие.

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